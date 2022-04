Seit dem Entstehen der Online-Casinos ist es für Amateure schwierig, eine Wahl zu treffen. Selbst erfahrenen Spielern fällt es schwer, sich in den virtuellen Einrichtungen zurechtzufinden.

Einer der führenden Experten auf dem Gebiet des Gamblings und des Glücksspiels im Allgemeinen, startet eine neue Version seiner virtuellen Einrichtung in Deutschland.

Die Website bietet:

1. Bewertungen und Rezensionen – sowohl zu neuen Produkten auf dem Markt als auch zu bereits etablierten Marken.

2. Vergleiche verschiedener Zahlungssysteme nach: Zuverlässigkeit, Bequemlichkeit, Aktualität usw.

3. Tipps für die Auswahl legaler Spieleinrichtungen im Casino Zeus, die auf mobilen Geräten profiliert sind.

4. Unverzügliche Informationen über die Verfügbarkeit von einzahlungsfreien oder Willkommensprogrammen in bestimmten Clubs.

5. Analyse der gesamten Glücksspielinfrastruktur, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

Die Liste ist nicht vollständig.

Welche Casinos können in Deutschland als lizenziert gelten?

Auf dem Berliner Treffen der Spitzenpolitiker der deutschen Bundesländer wurden die Regeln für Glücksspiele verabschiedet und die Legalisierung von Online-Poker und Spielhallen beschlossen – das Gesetz tritt am 01.07.2021 in Kraft.

Auch der Standort der zuständigen Regulierungsbehörde steht fest – die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet: Der Glücksspielmarkt wird von der zuständigen Behörde in Sachsen-Anhalt reguliert.

Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Name des Gesetzes) wurde ebenfalls im Parlament ratifiziert und der EU-Kommission zur Genehmigung vorgelegt, bevor er in Kraft tritt. Zuverlässige Quellen berichten, dass der bisher veröffentlichte GlüNeuRStV nicht wesentlich geändert wurde.

Also unter diese Regelung fallen:

· Sportwetten;

· Online-Poker;

· die gesamte Spielauswahl der Spiele von Online-Casinos, einschließlich Spielautomaten.

Sie unterliegen jedoch einer Reihe von Einschränkungen. Zum Beispiel wird der Preis pro Spin einen Euro nicht überschreiten, ohne Jackpot oder automatische Freispiele. Darüber hinaus haben die Bundesländer ein Vetorecht bei der Entscheidung über die Zulassung einer Spielart auf ihrem Gebiet.

Die obligatorischen Limits für diejenigen, die in den Dritten Vertrag aufgenommen wurden, ist, dass der maximale Einzahlungsbetrag nicht mehr als eintausend Euro für alle Mittel betragen darf. Für alle gilt die Grenze von sechs Uhr morgens bis neun Uhr abends.

Trotz der schnellen Vorbereitung und Verabschiedung des Gesetzes ist Deutschland ein attraktiver Teil des Glücksspielmarktes geworden. Mit allen Beschränkungen und Verboten könnte der Glücksspielumsatz bereits 2024 die Zahl von 3 Milliarden Euro überschreiten. Dementsprechend haben sich viele der internationalen Anbieter um Lizenzen in DE bemüht.

Welche Online-Casinos soll man nutzen, um in Deutschland zu spielen?

Die Experten von Casino Zeus haben eine Topliste der ersten legalen Glücksspielseiten erstellt, die dem neuen Gesetz entsprechen. Website-Nutzer mit hundertprozentiger Garantie können ihnen sowohl rechtlich als auch technisch vertrauen.

Die folgenden Marken werden für Glücksspiele mit echter Währung empfohlen:

● Golden Star

● Loki casino

● Vulkan Vegas

● BiamoBet

● Mr Bet

● Casombie

● Nine casino

● Wazamba

● GGBet

● Lapilanders

Die Liste wird im entsprechenden Abschnitt aktualisiert.

Worauf sollte man bei der Auswahl eines Glücksspielclubs achten?

„Bevor Sie mit dem Spielen um Geld beginnen, sollten Sie einige Aspekte analysieren, die ein sicheres Online-Casino in Deutschland von einem skrupellosen unterscheiden. Mit dieser Liste werden Sie Ihr Geld nicht verschwenden.“

Alexey Ivanov.

Reputation. Es ist wichtig, Bewertungen von Stammspielern zu lesen, bevor man um Geld spielt.

Verfügbarkeit einer Lizenz. Seriöse Portale veröffentlichen Informationen über die Glücksspielerlaubnis in der Fußzeile der offiziellen Website.

Unterhaltungsangebot. Der Katalog soll die Entwicklungen von beliebten Spielesoftware Herstellern zu verschiedenen Themen enthalten.

Zahlungsmöglichkeiten. Um es den Gästen leicht zu machen, das Spielkonto zu manipulieren, bieten die besten Online-Casinos in Deutschland beliebte Systeme und Euro an, um ein Spielkonto zu erstellen.

Technischer Supportdienst. Professionelle Helpdesk-Mitarbeiter sollten immer da zur Verfügung stehen, um den Gästen der Website zu helfen.

Alexey Ivanov fordert Glücksspielbegeisterte auf, verantwortungsbewusst zu spielen und ihr Geld rational zu verteilen. Wenn ein Kunde nicht in der Lage ist, seine Sucht allein zu bewältigen, finden Sie auf der Website des Zeus-Casinos Kontakte zu Organisationen, die Menschen in Not helfen.

