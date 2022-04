Waghäusel – Lautstarke Verlobungsfeier löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Eine lautstarke türkische Verlobungsfeier löste am

Ostersonntagabend in Wiesental einen großen Polizeieinsatz aus. Insgesamt 21

Streifenbesatzungen waren vor Ort. Ein Beteiligter griff einen Polizeibeamten an

und wurde von einem Polizeidiensthund gebissen.

Bereits gegen 17.30 Uhr hatten sich Anwohner aus Wiesental über laute Musik

einer Feier beschwert. Nachdem die Nachbarn offenbar vergeblich um Ruhe gebeten

hatten, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten sprachen die Feiernden auf

die Lautstärke am Ostersonntag an, stießen den Berichten zufolge aber auf

Unverständnis und verbale Aggressivität. Im Beisein der Polizisten hat man aber

die Lautstärke der Musikanlage zunächst auf ein verträgliches Maß gedrosselt.

Kurz nachdem die Polizisten weg waren, gingen allerdings erneut Beschwerden ein.

Die abermals hinzugerufenen Einsatzkräfte wollten daher gegen 19.30 Uhr Teile

der Musikanlage beschlagnahmen, was zuvor schon angemahnt war. In diesem Zuge

wurden die Polizisten beleidigt. Darüber hinaus griff ein 58-jähriger Mann einen

Polizisten an und wurde von einem Diensthund gebissen. Der Verletzte wurde

ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Situation drohte zu eskalieren, weshalb in der Spitze bis zu 21 Funkstreifen

eingesetzt waren. Auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim waren zur

Unterstützung in Wiesental.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feier schließlich von der Polizei beendet und alle

Gäste mussten die Örtlichkeit verlassen.

Karlsbad – Schwerer Unfall an der Albtalquerspange

Karlsruhe (ots) – Drei leichter verletzte Personen und ein hoher Sachschaden

sind das Resultat eines Unfalls an der Albtalquerspange am Sonntagnachmittag.

Ein 48-jähriger Autofahrer wollte gegen 15.15 Uhr mit seinem Mazda von der

Albtalquerspange nach links in Richtung Spielberg abbiegen und übersah offenbar

den aus Spielberg kommenden Dacia eine 59-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten

in der Mitte der Einmündung und drehten sich wegen der Wucht des Aufpralls.

Hierbei wurde auch ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide

Fahrer und auch die Beifahrerin im Dacia wurden leichter verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro.