Verpuffung bei Reinigungsarbeiten

Mannheim Rheinau-Hafen – Am frühen Abend des 13.04.2022 kam es im Mannheimer Rheinau-Hafen bei Tankreinigungsarbeiten zu einer Verpuffung bei der drei Personen leicht verletzt wurden.

Des Weiteren entstand erheblicher Sachschaden (40.000.- bis 100.000 Euro) am Gebäude der Reinigungshalle des Firmengeländes. Zu einem Austritt von Gefahrgut kam es nicht. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Ursache der Verpuffung ist noch unklar. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Mannheim des Polizeipräsidiums Einsatz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und von der Unfallstelle entfernt

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr wurde das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu einem Verkehrsunfall im Bereich der

Friedrich-Ebert-Straße beordert. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten

festgestellt werden, dass es zwischen einem Klein-Lkw Marke Dacia und einem Pkw

Nissan, bei einem Fahrstreifenwechsel durch den Klein-Lkw zur Kollision gekommen

war. Während der 58-jährige Nissan-Fahrer ordnungsgemäß an der Unfallstelle

verblieb, entfernte sich der bis dahin unbekannte Unfallverursacher zu Fuß von

der Unfallörtlichkeit. Nach weiteren Zeugenhinweisen konnte der flüchtige

Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter

Alkoholvortest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von ca. 1,58 Promille,

weshalb er die Beamten zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt auf das

Polizeirevier Neckarstadt begleiten musste. Sein Führerschein wurde

beschlagnahmt und er gelangt neben dem bereits genannten Straftaten auch wegen

fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige, da der Fahrer des Nissan bei dem

Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von jeweils 1500EUR.

Mannheim: Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in den Mannheimer Quadraten

Mannheim (ots) – Am 17.04.2022 kam es in den späten Abendstunden in einem

Wettbüro im Quadrat D3 in der Mannheimer Innenstadt zu einem Überfall, bei dem

insgesamt fast 12.000 Euro geraubt wurden. Als gegen ca. 23:00 Uhr alle Gäste

das Wettbüro verlassen hatten, begab sich ein männlicher Täter zum Thekenbereich

und forderte den dort arbeitenden Angestellten auf, die Eingangstür zu

verschließen und den Tresor zu öffnen. Zur Untermauerung seiner Forderung

zeigter er dem Mitarbeiter zudem eine Pistole, die er im Hosenbund trug. Der

Mitarbeiter leistete den Forderungen des Täters Folge und öffnete den Tresor,

woraufhin der Täter das darin befindliche Bargeld entnahm. Auch die Kasse am

Tresen plünderte er vollständig. Insgesamt erbeutete er so fast 12.000 Euro, die

er in einem mitgeführten Turnbeutel verstaute. Im Anschluss sperrte er den

Angestellten in einem Toilettenraum ein und flüchtete in unbekannte Richtung vom

Tatort. Der Angestellte konnte sich nach einigen Minuten selbst befreien, indem

er die Toilettentür aufbrach. Er verständigte daraufhin den Notruf.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.