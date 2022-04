BAB 5 – Gem. Heidelberg: Verkehrsunfall mit vier Pkw, mehrere verletzte Personen, BAB 5 Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt

Heidelberg (ots) – Am Ostermontag, kurz vor 14 Uhr, musste ein Audi auf dem

linken Fahrstreifen der BAB 5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der

Anschlussstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe verkehrsbedingt bis zum Stillstand

abbremsen. Ein dahinterfahrender BMW-Fahrer erkannte die Verkehrssituation noch

rechtzeitig und konnte seinen Pkw ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Ein

nachfolgender Fahrer eines Opel Insignia konnte währenddessen nicht mehr

rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem BMW zusammen und schob diesen im

weiteren Verlauf auf den davorstehenden Audi. Durch den Zusammenprall wird der

BMW in die Betongleitwand abgewiesen und bleibt in der Folge quer auf dem linken

Fahrstreifen stehen. Der unfallverursachende Opel Insignia schleudert auf den

Standstreifen und kommt dort zum Stehen. Eine weitere nachfolgende Fahrerin

eines Kleintransporters erkannte die Unfallstelle aufgrund von nicht angepasster

Geschwindigkeit zu spät und stößt nochmals mit dem Audi und dem BMW auf dem

linken Fahrstreifen zusammen.

Die drei Insassen des Audi, darunter ein Säugling, werden ebenso wie der

BMW-Fahrer sowie der Fahrerin des Kleintransporters leicht verletzt und zur

weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Opel

Insignia bleibt unverletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand insgesamt

geschätzter Sachschaden in Höhe von 45.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge musste die BAB

5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen

gesperrt werden. Seit 15:13 Uhr ist die Bergung abgeschlossen und der Verkehr

wieder auf beiden Fahrstreifen freigegeben.

Der wegen des Unfalls entstandene Rückstau von fünf Kilometern löst sich langsam

auf. Auf der Gegenfahrbahn bildete sich aufgrund von Neugierigen ebenfalls ein

Stau in der Spitze von vier Kilometern.