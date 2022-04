Heidelberg: E-Scooter-Fahrer aufgrund Trunkenheit aus dem Verkehr gezogen

Heidelberg (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde durch Beamte

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein E-Scooter-Fahrer in Höhe des Karlstors

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen

Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab

einen Wert von ca. 1,6 Promille. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zum

Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seine Fahrt

durfte der junge Mann natürlich nicht fortsetzen. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Heidelberg: Täter beim Versuch Bargeld aus PKW zu entwenden ertappt

Heidelberg (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen kurz nach 04:00 Uhr,

beobachtete im Renettenweg in Heidelberg eine aufmerksame Zeugin drei Männer,

die sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten, woraufhin sie umgehend die

Polizei verständigte. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die drei Männer

in Richtung Weinbirnenweg. Über den Besitzer des Fahrzeuges konnte durch die

Beamten in Erfahrung gebracht werden, dass die Täter Münzgeld in unbekannter

Höhe aus der Mittelkonsole seines Autos entwendet hatten. Wie die Männer in das

Fahrzeuginnere gelangt sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des

Polizeireviers Heidelberg-Süd. Bei der anschließenden Fahndung konnte nicht

unweit des Tatortes ein Mann im Gebüsch festgestellt werden. Dieser saß auf dem

Boden und versuchte augenscheinlich, sich zu verstecken. Anhand der

Personenbeschreibung der Zeugin konnte er als einer der Täter identifiziert

werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte zudem das Diebesgut

aufgefunden werden. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls entgegen.

Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tätern dauern zum Berichtszeitpunkt an.