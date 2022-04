Granatenfund

Wörth (ots) – Samstag 16.04.2022 bemerkten Angehörige einer Rettungshundestaffel eine Granate im Bienwald und verständigten die Polizei. Vor Ort konnte eine deutsche Wurfgranate aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt werden.

Da sich die Granate an einem stark frequentierten Waldweg befand, wurde die Örtlichkeit bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes gesichert.

Betrunkener PKW-Fahrer erfasst Fahrradfahrer

Germersheim (ots) – Ein Fahrradfahrer war dabei die Fahrbahn zu überqueren, als ihn am Samstag 16.04.2022 gegen 21:30 Uhr, ein 33-jähriger Autofahrer erfasste. Der PKW-Fahrer wollte am Kreisverkehr Münchener Straße in die Hafenstraße abbiegen.

Die aufnehmenden Beamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Der Fahrradfahrer blieb trotz Sturz unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.