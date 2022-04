Kind rennt auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Bad Kreuznach- Carl-Schurz-Straße/Richard- Wagner- Straße

Eine 57- jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die Carl-Schurz-Straße von der Steubenstraße kommend in Fahrtrichtung Richard-Wagner-Straße. Gleichzeitig bewegte sich parallel hierzu ein 7-Jähriger auf dem Gehweg in Richtung der Richard-Wagner-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 7 begab sich das Kind zwischen zwei geparkten PKW in Richtung der Fahrbahn. Das Kind wurde hierbei durch den PKW erfasst, sodass es zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt das Kind mehrere Schürfwunden. Zur weiteren Untersuchung wurde es in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallhergang konnte von einem unabhängigen Unfallzeugen beobachtet werden. Dieser betonte ausdrücklich, dass die 57- jährige PKW- Fahrerin äußerst vorsichtig die Fahrbahn befuhr.

Polizei rettet Entenküken – spätere Zusammenführung mit der Entenmutter geglückt

Bad Kreuznach

Am Ostersonntag gegen 11:45 Uhr meldete eine Anwohnerin drei Entenküken, die vom Dach eines Seniorenheims in Bad Kreuznach herabspringen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Entenküken vor Ort festgestellt werden. Zum Schutz der Tiere und da sich kein Muttertier in der näheren Umgebung befand, wurden die bislang unverletzten Küken eingefangen und zunächst zur Polizeidienststelle Bad Kreuznach verbracht, um sie von dort in artgerechte Obhut zu übergeben. Etwa zwei Stunden später meldete sich die Anwohnerin erneut und teilte mit, dass sie nun die Entenmutter sowie drei weitere Küken am Seniorenheim gesichtet habe. Die Tiere seien von Passanten in Richtung der Nahe geleitet worden. Die drei zuvor in Obhut genommenen Entenküken wurden ebenfalls dorthin gebracht und die Entenfamilie unter Applaus von Passanten wieder zusammengeführt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Einselthum

Am 16.04.22, gegen 13:29 Uhr, ereignete sich auf der B 47, Gemarkung Einselthum, ein Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 52-Jähriger aus dem Kreis Mainz befuhr mit seinem Wohnmobil die K 64 von Einselthum kommend in Fahrtrichtung Zellertal und wollte an der Einmündung K 64/B 47 nach links auf die B 47 einbiegen. Eine 58-Jährige befuhr zu dieser Zeit die B 47 vom Zellertal kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Der 52-Jährige übersah beim Einbiegen die 58-Jährige, es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die Unfallgegnerin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sobernheim

Gegen 11 Uhr ereignete sich am heutigen Samstag auf dem sowohl durch Fahrzeuge, als auch durch Fußgänger zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums in der Kapellenstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 77-jähriger PKW-Fahrer eine 56-jährige Fußgängerin und überfuhr mit einem Vorderreifen ihren Fuß. Die nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leichtverletzte Dame wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde standardmäßig durch die aufnehmende Streife eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eisenberg

Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr wurde ein 29-Jähriger Fahrzeugführer in Eisenberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlaufe der Kontrolle konnten bei diesem Anzeichen für einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kollision zwischen Motorrad und PKW – beide Beteiligte verletzt

Albisheim (Pfrimm)

Am Karfreitag kam es um 15:49 Uhr auf der B47 zwischen Marnheim und Zellertal zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Worms fuhr hierbei aus Richtung Marnheim kommend in Fahrtrichtung Zellertal. Eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis fuhr von der Hauptstraße in Albisheim nach links auf die B47 in Richtung Marnheim auf. Hierbei bemerkte sie den bevorrechtigten, von links kommenden Motorradfahrer zu spät, sodass es im Einmündungsbereich B47/Hauptstraße zur Kollision kam. Dadurch wurde der 48-Jährige von seinem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gesperrt werden.