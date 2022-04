Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Worms, Von-Steuben-Straße (ots) – Am 17.04.2022 gegen 18:15 Uhr kommt es auf der

Von-Steuben-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern und

einem PKW, wobei ein Fahrradfahrer verletzt wird.

Insgesamt vier Fahrradfahrer befahren in einer Gruppe den baulich getrennt von

der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg parallel zur Von-Steuben-Straße. Ein 16-

jähriger Fahrradfahrer fährt hierbei zu dicht auf seinen Vordermann auf, wodurch

er die Kontrolle über sein Fahrrad verliert und nach links auf die Fahrbahn

stürzt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich parallel zu dem Fahrradweg auf der

Von-Steuben-Straße ein 72- jähriger PKW- Fahrer, der dem stürzenden

Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen kann. Glücklicherweise stößt der

Fahrradfahrer hierbei nur leicht gegen den Kotflügel des PKW und wird leicht

verletzt ins Krankenhaus verbracht. An dem PKW entsteht leichter Sachschaden.

Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag kam es im Wormser

Zentrum zu vermehrten Diebstählen aus Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen wurden die

Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Sollten Ihnen zur Tatzeit im Bereich der Wormser Innenstadt eine Person/mehrere

Personen aufgefallen sein, die sich im Nahbereich zu Fahrzeugen auffällig

verhalten haben, teilen Sie dies bitte der Polizei Worms unter der 06241-8520

oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder kiworms@polizei.rlp.de mit.

Die Polizei empfiehlt Ihnen, keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen zu

lassen.

Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Am Samstagvormittag, zwischen 9.30 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten blauen PKW der Marke Mazda, der auf dem Netto-Parkplatz in Wörrstadt stand. Der Verursacher stieß gegen das linke Heck dieses Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt. Das Schadensereignis müsste der verantwortliche Fahrer bemerkt haben, da der entstandene Schaden als nicht gering einzustufen ist. Evtl. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiwache Wörrstadt (Tel. 06732-9110) melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Abend des 16.04.2022 kommt es in Worms in der Weinsheimer

Straße am Kreisverkehr zur Niedesheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein blauer Mercedes befuhr die Weinsheimer Straße aus Fahrtrichtung

Worms-Zentrum und kam in besagtem Kreisverkehr aus unbekannter Ursache von der

Fahrbahn ab. Dadurch überfuhr der Pkw einen hohen Bordstein und die komplette

Grünfläche des Kreisverkehrs. Im Anschluss verließ er diesen an der

gegenüberliegenden Ausfahrt. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mercedes so

stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Vermutlich aus diesem Grund

wurde der Pkw in der Weinsheimer Straße nur wenige Meter von der

Unfallörtlichkeit entfernt abgestellt. Am Bordstein des Kreisverkehrs sowie an

dessen Grünfläche entstand Sachschaden. Außerdem wurde die Fahrbahn durch Erde

und auslaufende Betriebsstoffe derart verschmutzt, dass die Feuerwehr Worms eine

Reinigung der Fahrbahn vornehmen musste. Der oder die Fahrzeugführer/in verließ

im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am

Kreisverkehr zu kümmern, weshalb eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht

gefertigt wurde.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum

Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter der

Telefonnummer 06241-852 0 zu melden.

Zwei Einbrüche in PKW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Worms-Neuhausen und der Wormser Innenstadt

Worms (ots) – Zu gleich zwei Einbrüchen in PKW kam es in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag.

In Worms-Neuhausen in der Kirchgasse wurde durch bislang unbekannte Täter die

Heckscheibe eines PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere

Baumaschinen im Wert von ca. 2500 Euro entwendet.

In der Wormser Innenstadt, Am Wolfsgraben, wurde ebenso die Seitenscheibe eines

PKW eingeschlagen. Hieraus wurde ein Rucksack vom Rücksitz des Fahrzeuges

entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Worms entgegen.

Brand eines Dachstuhls in Worms

Worms (ots) – Am 14.04.2022 gegen 16:45 Uhr wurde ein Brand eines Dachstuhls in

der Friedrichstraße in Worms gemeldet. Durch die Einsatzkräfte konnte

festgestellt werden, dass es vermutlich im oberen Bereich eines Gerüsts um ein

Mehrfamilienhaus zu einem Brandausbruch kam. Das Feuer griff auf den Dachstuhl

über. Zur aktuellen Stunde ist die Feuerwehr noch immer mit Löscharbeiten

beschäftigt. Eine Brandursache ist zurzeit noch unbekannt. Nach aktuellem

Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Friedrichstraße muss für die

Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt bleiben. Aufgrund starker Rauchentwicklung

musste auch die in unmittelbarer Nähe befindliche Tiefgarage der Kaiserpassage

für den Personenverkehr gesperrt werden. Ein Ende der Maßnahmen ist zurzeit

nicht abzusehen. Anwohner werden weiterhin gebeten Türen und Fenster geschlossen

zu halten. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig zu umfahren.