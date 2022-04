Mit viel Alkohol in der Innenstadt unterwegs

Landstuhl (ots) – Mit fast 2 Promille gerät ein Mann aus dem Kreis Kusel am

Donnerstagmittag ins Visier einer Funkstreife. Der 54- jährige Hyundai Fahrer

wird in der Schulstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei die absolute

Fahruntüchtigkeit festgestellt wird. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein eingezogen. Er wird über die Ostertage hinaus als Fußgänger

unterwegs sein. |pilan

Alkoholisierte Fahrer vom Fahren abgehalten

Landstuhl (ots) – Vier Trunkenheitsfahrten haben Polizeibeamte in der Nacht zu

Freitag in der Innenstadt verhindert. Die alkoholisierten Fahrzeugführer werden

vor Fahrtantritte einer Kontrolle unterzogen. Bei Werten bis zu 1,4 Promille,

war es im Sinne der Verkehrssicherheit besser den Nachhauseweg zu Fuß

anzutreten. Ihre Fahrzeugschlüssel werden bis zur Ausnüchterung bei der Polizei

sicher verwahrt. |pilan

„Abkürzung“ über den Kreisel (FOTO)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Dass sich Alkohol im Straßenverkehr nicht verträgt,

muss eine 36-jährige Golf-Fahrerin aus Kaiserslautern erfahren. Sie kommt am

frühen Freitagmorgen von der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein ab und

landet auf dem dortigen Verkehrskreisel. Mit einem Wert von 1,58 Promille ist

sie absolut fahruntüchtig. Ihr wird eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt. In der Folge muss sie sich wegen dem Verkehrsdelikt

verantworten. |pilan

Alkohol im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Freitagmorgen strömt

Landstuhler Polizeibeamten eine Alkoholfahne aus einem Kia entgegen. Ein

gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle bescheinigt dem

25-jährigen Fahrer aus dem Kreis Birkenfeld einen Wert von 0,7 Promille. Den

Zecher erwartet ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld. |pilan

Anruf durch falschen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) – Geschädigter fällt auf falschen Polizeibeamten herein und

überweist vierstelligen Geldbetrag.

Der 31-jährige Geschädigte bekam einen Anruf von einem Mann, der sich als

Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer verwickelte den gutgläubigen Geschädigten in

ein Gespräch. Unter Angabe falscher Tatsachen ließ der Geschädigte sich anleiten

Veränderungen an seinem Computer vorzunehmen, wodurch dem Anrufer der Zugang zum

PC ermöglicht wurde. So wies man auf unterschiedlichen Wegen gemeinsam Zahlungen

im vierstelligen Bereich an. Das Polizeipräsidium Westpfalz rät zur Vorsicht und

Wachsamkeit bei Anrufen, bei denen die finanzielle Situation abgefragt oder zu

Zahlungen aufgefordert wird. Sollten sie einmal einen Anruf von jemandem

erhalten, der sich als Polizeibeamter/-beamtin meldet, lassen sie sich Name,

Dienstgrad und Dienststelle des Anrufers nennen. Echte Polizeibeamte/-beamtinnen

sind gerne bereit ihnen Auskunft darüber zu erteilen. Im Zweifelsfall beenden

sie das Gespräch und wenden sich telefonisch an das Polizeipräsidium

Westpfalz.|PvD

Motorradfahrer schwer verletzt

Altenglan/Patersbach (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem

Motorrad kam es am Freitag, den 15.04 gegen 12:25 in der Ortslage Patersbach.

Nach ersten Ermittlungen missachtete ein LKW-Fahrer, welcher von der

Brückenstraße in die Hauptstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt des von links

kommenden Motorradfahrers. Es kam zur Kollision zwischen dem Leichtkraftrad und

dem Aufbau des LKW. Der 16-jährige Zweiradfahrer zog sich nach ersten

Einschätzungen schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus geflogen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Unfallstelle musste für circa 2,5 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu

leichteren Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Neben der Polizei Kusel und dem

Rettungsdienst waren die Feuerwehr der VG Kusel-Altenglan sowie die US –

Militärpolizei im Einsatz.|Pikus

„don´t drink and drive“

Landstuhl (ots) – Bei verschiedenen Verkehrskontrollen im Dienstgebiet sind

mehrere Autofahrer aufgefallen. Sie waren nicht fahrtüchtig und setzten sich

dennoch hinters Steuer. In der Waldstraße Straße in Ramstein, OT Miesenbach wird

am Freitagabend bei einem Ford Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein

durchgeführter Atemtest bescheinigt dem 59-jährigen Fahrer einen Wert von 0,68

Promille. Seine Weiterfahrt wird unterbunden. Er muss mit einem Fahrverbot sowie

einem Bußgeld rechnen. In der Saarbrücker Straße beamtet ein 23-jähriger Renault

Fahrer aus Kaiserslautern das Alkoholtestgerät mit 0,69 Promille. Auch diese

Fahrt wird alkoholbedingt beendet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Als

bereits der Morgen graut, strömt Polizeibeamten auf der Landstraße zwischen

Landstuhl und Hauptstuhl aus einem BMW starker Alkoholgeruch entgegen. Die

20-jährige Fahrerin ist mit 1,38 Promille absolut fahruntüchtig. Gegen die

Heranwachsende wird ein Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein

eingezogen. Zwei weitere Trunkenheitsfahrten konnten verhindert werden, da die

alkoholisierten Fahrzeugführer vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen

werden konnten. Ihre Fahrzeugschlüssel werden bis zur Ausnüchterung bei der

Polizei sicher verwahrt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. |pilan

Langfinger unterwegs

Landstuhl (ots) – Bei einem Einbruch in der Saarbrücker Straße gelingt es den

unbekannten Tätern eine Wohnungstür aufzuhebeln. Aus der Wohnung werden Bargeld

sowie Schmuck entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf den Freitagabend im

Zeitraum 18.30 – 20.00 Uhr. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu

setzen. |pilan

Traurige Ostern – Hase geköpft

Kottweiler-Schwanden (ots) – Vandalen haben in der Nacht auf den Karfreitag

einen Stroh-Osterhasen beschädigt. Richtig schön war der mit Stroh selbst

gebastelte Osterhase auf einer Bank der Ortsgemeinde in der Miesenbacher Straße

hergerichtet. Was den unbekannten Tätern durch den Sinn gegangen ist, als der

Kopf des Langohrs beschädigt wurde, kann nicht nachvollzogen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landstuhl jederzeit entgegen. |pilan

Diesel abgezapft

Ramstein-Miesenbach (ots) – Knapp 300 Liter Diesel haben Unbekannte am

Wochenende in der Rudolf-Diesel-Straße aus einem Lkw abgezapft. Die Diebe öffnen

den Tankverschluss und pumpen den Kraftstoff aus dem Tank. Die Polizei geht

davon aus, dass der Gesamtschaden mindestens 600 Euro beträgt. Die Polizei

Landstuhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind

zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen im Industriegebiet „Westrich“

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit

der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Landstuhl (ots) – In der Hauptstraße kommt es am Vormittag zu einem Unfall

zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Beim Ausfahren vom Parkplatz am „alten

Krankenhaus“ stößt eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin mit einem Radfahrer

zusammen, welcher den dortigen Gehweg unzulässig mit seinem Mountainbike

entgegengesetzt der Fahrtrichtung benutzt. Der 37-jährige Radfahrer kommt mit

leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrzeug entsteht

Sachschaden. Zeugen welche weitere Angaben zum Unfallhergang machen können,

werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden. |pilan

Alkohol im Straßenverkehr und „Beamtenbeleidigung“

Ramstein-Miesenbach (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Karsamstag im

Gewerbegebiet Westrich strömt Landstuhler Polizeibeamten starker Alkoholgeruch

aus einem VW Caddy entgegen. Ein Alkoholtest bescheinigt der 56-jährigen

Fahrerin aus dem kreis Kaiserslautern einen Wert von 1,95 Promille. Der Dame

wird eine Blutprobe entnommen. Da sie zudem noch die eingesetzten Polizisten auf

unflätige Art und Weise beleidigt kommt neben dem Verkehrsdelikt noch eine

Strafanzeige wegen Beleidigung auf die Frau zu. |pilan

Einbruch in Tankstelle

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich

bislang noch unbekannte Täter Zutritt in die Räumlichkeiten einer Tankstelle im

Ortsteil Hohenecken und entwendeten dort Tabakwaren. Weiterhin verursachten sie

erheblichen Sachschaden im Innenraum. Durch die Beamten konnten im Rahmen der

Spurensuche vor Ort Hinweise auf den oder die Täter gesichert werden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 80.000 EUR

Zeugen wenden sich an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der

0631/369-2620.

Fahrten unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Abend des Karsamstages wird der 55-jährige Fahrer

eines Kleinkraftrades kontrolliert. Der Fahrer ist nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis. Während der Verkehrskontrolle kann eine erhebliche

Alkoholfahne festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,70

Promille. Kurze Zeit später wird ein 56-jähriger VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,09

Promille. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wird einem 61-jährigen Fahrer

eines Mini-Coopers aufgrund seines Alkoholisierungsgrades von 0,43 Promille die

Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel der Alkoholsünder werden

sichergestellt. |pilan

Südwestderby endet ohne größeren Zwischenfälle

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums

Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Nach der Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC

Saarbrücken am Sonntagnachmittag ziehen das Polizeipräsidium Westpfalz und die

Bundespolizei Kaiserslautern eine positive Bilanz.

Mehrere Hundert Beamte waren im Einsatz. Unterstützt wurden das Polizeipräsidium

Westpfalz und die Bundespolizei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz,

Logistik und Technik, aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und dem Saarland.

Das gewählte Einsatzkonzept hat sich bewährt. Es blieb bei diesem brisanten

Spiel weitgehend friedlich.

Bereits am Morgen versammelten sich Anhänger des 1.FC Kaiserslautern am

Stiftsplatz. In einem Fanmarsch zogen mehr als 3.000 Fußballbegeisterte ab 10.30

Uhr durch die Innenstadt in Richtung Betzenberg.

Knapp 47.000 Zuschauer kamen zu dem Spiel ins ausverkaufte Fritz-Walter-Stadion

davon etwa 5.000 Anhänger des 1. FC Saarbrücken, die ihr Team in die Westpfalz

begleiteten. 2.500 Fans des 1. FC Saarbrücken nutzten den bereitgestellten

zusätzlichen Zug und den regulären Regionalverkehr der Deutschen Bahn, um ihre

Mannschaft in Kaiserslautern unterstützen zu können. Bei deren Anreise mit der

Bahn gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Bundespolizei nahm die Fans

am Bahnhof in Empfang. In der Zollamtstraße wurden sie an Polizeieinheiten der

Landespolizei übergeben und zum Stadion begleitet. Dabei wurde der

Elf-Freunde-Kreisel weiträumig gesperrt, um ein Aufeinandertreffen mit

einheimischen Fans zu verhindern. Vereinzelt kam es auf dem Weg zum Stadion auf

Seiten der FCS-Fans zum Einsatz von Pyrotechnik und Böllern. Die Polizei konnte

die Verursacher ermitteln und ihre Personalien feststellen. Auf sie kommen

Strafanzeigen zu.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern zündeten auf dem Weg zum Fritz-Walter-Stadion

massiv Pyrotechnik und Böller. Die Polizei hat einige Beschuldigte bereits

ermittelt. In anderen Fällen dauern die Ermittlungen noch an. Auf die

uneinsichtigen Fußballbegeisterten kommen Strafanzeigen wegen versuchter

Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zu.

Auch während des Spiels haben die Anhänger beider Mannschaften im Stadion

Rauchbomben, Böller und Pyrotechnik gezündet. Die Staatsanwaltschaft und die

Polizei haben Ermittlungen aufgenommen. Neben dem Polizeipräsidium Westpfalz

leitete auch die Bundespolizei mehrere Strafverfahren wegen des Zündens von

Pyrotechnik ein.

Nach dem Spiel verließen die Fangruppen der beiden Vereine zeitversetzt das

Stadion, um auch nach dem Abpfiff die Fantrennung zu gewährleisten. Die

Bahnreisenden wurden wiederum mit starker Präsenz der Polizei zum Bahnhof

begleitet. Während der Abreisephase sperrte die Bundespolizei zur Fantrennung

die Personenunterführung im Bahnhof. Die Züge in Richtung Saarbrücken verließen

zwischen 16.30 und 17:30 Uhr Kaiserslautern.

Im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport hat

das Polizeipräsidium Westpfalz in einem Pilotprojekt eine sogenannte

Social-Media Clearingstelle eingerichtet. Dort soll die Relevanz sozialer Medien

für die Bewältigung polizeilicher Einsatzmaßnahmen untersucht werden. Ziel ist

es durch die Sichtung und Bewertung der gewonnenen Informationen die

Einsatzkräfte zu unterstützen. So konnten die Mitarbeiter der Clearingstelle im

heutigen Einsatz mehrere wesentliche Erkenntnisse an die Ermittler weiterleiten.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass sich die große Mehrheit der

Fußballbegeisterten an die Regeln hielt und den Anweisungen der Polizei Folge

leistete. |mhm