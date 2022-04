Bad Schönborn – Nicht ohne Grund geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeirevier Bad Schönborn wollten am

Donnerstagabend einen Mann kontrollieren, dieser flüchtete mit dem Fahrrad. Der

44-Jährige konnte kurze Zeit später festgenommen werden, er hatte vermutlich im

Januar das Fahrrad entwendet.

Einer Funkstreifenbesatzung des Polizeirevier Bad Schönborn war an der Ecke

Bahnhofstraße / Schlossring in Mingolsheim der 44-jährige Mann aufgefallen. Als

sie ihn kontrollieren wollten, ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Nach

wenigen Minuten sahen die Polizisten den Mann an der Kreuzung Bruchsaler Straße

/ Ohrenbergstraße wieder. Auch hier rannte er weg, nachdem er zuvor das Fahrrad

weggeworfen hatte. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten ihn einholen

und zu Boden bringen, um die Flucht zu unterbinden. Hier offenbarte sich auch

der Grund für die Flucht vor der Polizei. Das Fahrrad war im Januar als

gestohlen gemeldet worden.

Ob der 44-Jährige auch der Fahrraddieb war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bretten – Unfall an der Ampel

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall an der Ampel an der Kreuzung Bundesstraße 293 und

Bundesstraße 35 in Bretten ereignete sich am Freitagabend. Ein offenbar

betrunkener Autofahrer war rückwärts gegen den hinter ihm Wartenden gefahren.

Glücklicherweise entstand nur Sachschaden.

Gegen 21.40 Uhr musste ein 48-Jähriger mit seinem Auto an der Ampel in Bretten

warten. Plötzlich fuhr der vor ihm Haltende rückwärts und damit gegen seinen

Audi. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Beide Autos waren

noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass

der 38-Jährige, der zuvor rückwärtsgefahren war, offenbar alkoholisiert war. Die

Überprüfung ergab einen Wert von über ein Promille.

Der 38-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt. Sein nicht

alkoholisierter Beifahrer konnte mit dem Auto weiterfahren.

Oberhausen-Rheinhausen – Unfall zwischen Radfahrern am Erlichsee – 57-Jährige schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 57-Järhige Radfahrerin

am Freitagnachmittag auf einem Radweg entlang des Erlichsee in

Oberhausen-Rheinhausen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein

Klinik gebracht werden.

Eine siebenköpfige Radfahrergruppe fuhr gegen 14.15 Uhr hintereinander den

Radweg entlang des Erlichsee in Verlängerung der Schützenstraße. Die letzten

beiden Radfahrer fuhren wohl kurz nebeneinander als eine 57-jährige Radfahrerin

entgegenkam. Ein 25-Jähriger touchierte wohl beim Einscheren hinter der Gruppe

das Rad seines Mitfahrers, sodass dieser kurz nach links lenkte. In diesem

Moment passierte die 57-Jährige wohl die beiden letzten der entgegenkommenden

Gruppe und stieß mit dem letzten Radfahrer zusammen. Beide stürzten. Die Frau

musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden. Sie trug zum

Unfallzeitpunkt ihren Fahrradhelm.

Der 25-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher war wohl leicht alkoholisiert. Ihm

wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen.

Beide Fahrräder wurden durch den Unfall leicht beschädigt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Karlsruhe – Betrunken ein Brückengeländer beschädigt und einfach weitergefahren

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer beschädigte am

Freitagabend mit seinem Auto ein Brückengeländer in Durlach.

Zeuginnen verständigte am Freitag gegen 19 Uhr die Polizei, weil sie einen

Autofahrer beobachtet hatten, der mit seinem Auto die Kurve an der Einmündung

Grezzostraße / Alte Weingartener Straße zu weit nahm und hierbei das

Brückengeländer aus der Verankerung riss. Außerdem wurde ein Wegweiser an der

abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Durlach beschädigt. Die beiden Damen

hatten das Kennzeichen des Autos abgelesen und die Polizei verständigt.

Anschließend fuhr der 70-Jährige einfach weiter.

Der Mann konnte im Nachgang des Unfallgeschehens festgenommen werden. Sein

Fahrzeug war an der Front stark durch den Unfall beschädigt. Er war deutlich

alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, er wird wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht angezeigt.