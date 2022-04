Personengruppe durch Schläge und Tritte verletzt Wiesbaden,

Webergasse/Kranzplatz Sonntag, 17.04.2022, 04:45 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Personengruppe am Kranzplatz durch

mehrere unbekannte Täter angegriffen und verletzt.

Die 5-köpfige Personengruppe im Alter von 22-56 Jahren befand sich gegen 04:45

Uhr auf dem Weg von der Altstadt zum Taxistand am Kranzplatz. An der Einmündung

Webergasse/Kranzplatz näherten sich der Gruppe plötzlich überfallartig mehrere

Personen unbemerkt von hinten und griffen die Gruppe an. Die unbekannten

Personen schlugen und traten mehrfach auf die völlig überraschten Opfer ein. Die

Geschädigten erlitten dadurch diverse Prellungen am Körper und Platzwunden im

Gesicht, die teilweise in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Bei den

Angreifern soll es sich um 6-10 männliche Personen im Alter von 18-22 Jahren und

von südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Täter flüchteten

anschließend in Richtung Langgasse.

Das Haus des Jugendrechts ermittelt in diesem Fall und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Körperverletzung im Bus,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Freitag, 15.04.2022, 21:15 Uhr bis 22:00 Uhr,

(wo) Am Freitagabend wurde ein 17-jähriger Wiesbadener in einem Linienbus in der

Wilhelmstraße von zwei unbekannten jugendlichen Tätern geschlagen und getreten.

Gegen 21:15 Uhr befand sich der Geschädigte im Beisein seiner Freundin in der

Buslinie 1. Nach einem Streitgespräch zwischen dem 17-Jährigen und einem

weiteren Fahrgast, schlug dieser dem Wiesbadener mit der Faust in dessen

Gesicht. Anschließend sei ein weiterer unbekannter Täter hinzugekommen.

Gemeinsam habe man auf den Wiesbadener eingeschlagen. Einer der Täter soll zudem

dem 17-Jährigen mit dem Fuß in dessen Gesicht getreten haben. Durch den

Übergriff erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Die Täter wurde von dem

Wiesbadener und den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca.16 Jahre alt,

„südländisches Erscheinungsbild“, ca. 170 cm groß, schlanke Statur. Ein Täter

habe eine schwarze Moncler-Jacke mit Kapuze getragen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

RTW beworfen,

Mainz-Kastel, Castellumstraße, Freitag, 15.04.2022, 23:20 Uhr,

(wo) Am Freitagabend wurde in der Castellumstraße durch unbekannte Täter ein

Gegenstand auf einen vorbeifahrenden Rettungswagen geworfen.

Eine Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 23:20 Uhr die Castellumstraße entlang,

als plötzlich unbekannte Täter einen Gegenstand auf die Windschutzscheibe

warfen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Täter flüchteten

anschließend fußläufig in unterschiedliche Richtungen.

Das 2.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2240 entgegen.

Schlägerei, Zeugen gesucht!,

Wiesbaden, Kastellstraße, Freitag, 15.04.2022, 20:30 Uhr,

(wo) In der Kastellstraße kam es am Freitagabend zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei Wiesbadenern, bei der sich beide verletzten.

Durch Zeugen wurde eine Streife des 1. Polizeireviers gegen 20:30 Uhr auf eine

Schlägerei zwischen zwei Männern in der Kastellstraße aufmerksam gemacht. Aus

bislang unbekannten Gründen kam es zwischen einem 43-Jährigen und einem

48-Jährigen zu einem Streit. Beide schlugen in Folge dessen mehrfach mit den

Fäusten aufeinander ein. Erst durch das Eingreifen der eingesetzten Beamten

konnten weitere Übergriffe unterbunden werden. Das 1.Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und sucht die Zeugen, welche die Streife auf die

Auseinandersetzungen aufmerksam gemacht haben. Diese sowie weitere

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 2140.

Einbruch in Bäckerei,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 15.04.2022, 13:00 Uhr bis Samstag,

16.04.2022, 04:50 Uhr,

(js) Zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Sonnenberger Straße kam es im

Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen. Bislang unbekannte Täter

drangen in eine Bäckerei ein, brachen dort Schränke sowie die Kasse auf und

konnten unerkannt flüchten. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten

1000 Euro. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, konnte abschließend noch nicht

gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

Festnahme nach Geldbörsendiebstahl

Wiesbaden, Glarusstraße Samstag, 16.04.2022, 13:30 Uhr

(jul) Am Samstagmittag konnte im Bereich der Glarusstraße in Wiesbaden-Biebrich

eine Frau durch die Polizei festgenommen werden, welche zuvor eine Geldbörse

entwendet hatte.

Gegen 13:30 Uhr betrat ein Pärchen einen Supermarkt in der Glarusstraße und

machte sich an einem abgestellten Kinderwagen zu schaffen. Aus dem Kinderwagen

der 40-jährigen Geschädigten entwendete das Pärchen eine Geldbörse. Da durch

eine aufmerksame Zeugin die Tat beobachtet und die Polizei verständigt wurde,

konnte eine 51-jährige Tatverdächtige nach dem Verlassen des Supermarktes im

Bereich der Glarusstraße festgenommen werden. Der männliche Mittäter konnte in

unbekannte Richtung flüchten. Der Mann mit schlanker Statur sei ca. 175 cm groß

gewesen und wurde durch die Zeugin mit südosteuropäischem Erscheinungsbild

beschrieben. Er hätte eine grüne Bomberjacke, eine graue Jeans, schwarze Schuhe

und eine schwarze Baseballkappe getragen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611

345-2540 entgegen.

Fahrzeuge angegangen,

Wiesbaden, Pfandlochweg / Vergißmeinnichtweg, Freitag, 15.04.2022 bis Samstag,

16.04.2022,

(js) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Wiesbadener Stadtgebiet zwei

Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. In einen im Kostheimer

Pfandlochweg abgestellten Smart drangen bislang unbekannte Täter über eine

Scheibe ein und entwendeten Sportutensilien aus dem Innenraum. Auch die

Seitenscheibe eines Lkw Iveco, welcher im Vergißmeinnichtweg abgestellt war,

wurde durch Diebe eingeschlagen. Es wurden ebenso Gegenstände aus dem Fahrzeug

entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt

Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl von Abgasanlage, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, Samstag,

16.04.2022, 04:40 Uhr,

(jul) Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Samstagmorgen eine Abgasanlage

von einem geparkten Pkw zu entwenden und wird dabei gestört.

Ein grauer Pkw der Marke Toyota parkte am Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr im

Theodor-Heuss-Ring, als sich ein unbekannter Dieb an der Abgasanlage von dem

Fahrzeug zu schaffen machte. Während der Täter versuchte, die Abgasanlage zu

demontieren, wurde er von einer aufmerksamen Anwohnerin gestört und flüchtete

daraufhin ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Mann sei ca. 50 Jahre und

ca. 170-180 cm groß gewesen. Bei der Tat habe er dunkle Kleidung getragen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Person geschlagen und mit Pfefferspray verletzt Wiesbaden, Mauritiusstraße

Sonntag, 17.04.2022, 03:20 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Mauritiusstraße zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, bei der drei Personen verletzt wurden.

Gegen 03:20 Uhr gerieten vor einem Lokal in der Mauritiusstraße mehrere Personen

in Streit. Eine 25 Jahre alte Wiesbadenerin und ihr gleichaltriger Begleiter,

der ebenfalls aus Wiesbaden stammt, sollen das Personal des Lokals zunächst

beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll die männliche Person den 29-jährigen

Betreiber des Lokals in das Gesicht geschlagen haben, so dass dieser leicht

verletzt wurde. Die Frau hätte anschließend den Bruder des Betreibers im Gesicht

gekratzt und ein Pfefferspray gegen das Personal eingesetzt, so dass ein

weiterer 19-Jähriger anschließend über Reizungen der Augen und Atemwege klagte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten schließlich die Personen

trennen und den Streit beenden. Der Schläger und seine Begleiterin wurden

festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen beide

Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

ESWE-Bus durch Steinwurf beschädigt

Wiesbaden, Schiersteiner Straße

Samstag, 16.04.2022, 19:00 Uhr

(am) Bisher unbekannte Täter warfen am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, vermutlich

von der Brücke der stillgelegten Eisenbahnstrecke, die über die Schiersteiner

Straße führt, einen faustgroßen Stein auf einen in Richtung Schierstein

fahrenden Bus der ESWE-Verkehrsbetriebe. Dieser wurde dadurch im Bereich der

Frontscheibe getroffen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Von

den Insassen des Busses wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340.

Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen Wiesbaden, Klarenthaler Straße

Samstag, 16.04.2022, 19:40 Uhr

(am) Am Samstagabend betankten Unbekannte ein Fahrzeug an einer Tankstelle in

der Klarenthaler Straße und flüchteten anschließend, ohne die Rechnung zu

bezahlen. An dem Pkw waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Gegen 19:40 Uhr fuhr ein silberfarbener Pkw VW Golf auf das Tankstellengelände

in der Klarenthaler Straße. Der Pkw wurde durch eine männliche Person für fast

100,- EUR betankt. Anschließend stieg die Person auf der Beifahrerseite ein und

die Täter fuhren in unbekannte Richtung davon. An dem Pkw waren die als

gestohlen gemeldeten Kennzeichen „WI-LD 927“ angebracht. Die Person, die den Pkw

betankt hatte, soll etwa 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß und hellhäutig gewesen

sein. Dieser trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit hellen Streifen an den

Ärmeln. Die Kapuze bedeckte die dunklen Haare des Täters. Weiterhin trug die

Person eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Von dem Fahrer des Pkw ist lediglich

bekannt, dass dieser eine schwarze Jacke und eine Gesichtsbedeckung trug.

Das 3. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Kontrollmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ Stadtgebiet Wiesbaden

Freitag/Samstag, 15./16.04.2022 und Samstag/Sonntag, 16./17.04.2022

(am) In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führte die

Landespolizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen

des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ im Stadtgebiet durch. Die

Kontrollschwerpunkte lagen im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage „Warmer

Damm“, am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben beim ehemaligen

Einkaufszentrum. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende

Waffenverbotszone (WVZ) überprüft. An den Schwerpunkten wurden mehrere

Personengruppen festgestellt und kontrolliert. Bei einer Person wurde innerhalb

der WVZ ein Messer aufgefunden, welches sichergestellt wurde. Ein

Ermittlungsverfahren gegen die Person wurde eingeleitet. Insgesamt wurden bei

den Kontrollen ca. 70 Personen überprüft. Stadt und Polizei werden weiterhin bei

entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und sind regelmäßig in der

Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar.

Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, Freitag, 15.04.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.04.2022, 02:00 Uhr

(wo) Von Freitag auf Samstag führte die Kontrollgruppe des regionalen

Verkehrsdienstes Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Insgesamt

wurden 27 Fahrzeuge und 32 Personen kontrolliert. In sechs Fällen wurden

Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zwei Fahrzeugführern wurde aufgrund ihres

Fahrverhaltens der Autoschlüssel vorübergehend abgenommen.

Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden Medenbach mit zwei

verletzten Personen und erheblichem Sachschaden – Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots) – (SMa) Am Samstagnachmittag des 16. April 2022 um ca. 15:52 Uhr

ereignete sich auf der Autobahn 3 kurz nach der Raststätte Medenbach in

Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes A-Klasse schwer

beschädigt und beide Insassen verletzt wurden. Ein weißer Reisebus mit

vermutlich belgischen Kennzeichen wechselte seinen Fahrstreifen, ohne auf den

Pkw des Ehepaares aus Berglen zu achten. Der 47-jährige Fahrer musste stark

abbremsen, da er sich auf dem linken Fahrstreifen befand und nicht ausweichen

konnte. In der Folge steuerte er nach rechts, wo er dann die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor und schließlich auf die rechte Außenschutzplanke auffuhr. Bei

dem Unfall wurde das Fahrzeug des Ehepaares völlig zerstört. Der 47-Jährige und

seine 39-jährige Ehefrau kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Reisebus

setzte seine Fahrt fort, obwohl der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall bemerkt

haben muss. Es entstand Totalschaden am Fahrzeug des Ehepaares. Die

Sachschadenshöhe wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstag, 16.04.2022 um ca. 15:52 Uhr auf

der Autobahn 3 kurz hinter der Raststätte Medenbach in nördlicher Fahrtrichtung

befunden haben und Hinweise geben können. Insbesondere sind Angaben zum

Kennzeichen oder auch eine Firmenaufschrift hilfreich. Ebenso könnten auch

Mitreisende im Bus den Unfall beobachtet haben und als Zeugen in Frage kommen.

Versammlung mit Aufzug in Wiesbaden Bahnhofsplatz bis

Mauritiusplatz Samstag, 16.04.2022, 10:00 bis 13:15 Uhr

Wiesbaden (ots) – (js) Bis zu 350 Teilnehmern zählte die Versammlung einer

Ostermarschinitiative in der Wiesbadener Innenstadt am Samstagmittag. Nach einer

Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof begaben sich die Teilnehmer auf ihre

Aufzugstrecke zum Mauritiusplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Bis auf

leichte Verkehrsbehinderungen verlief die Veranstaltung störungsfrei.

Ca. 50 Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Bereich zwischen Adlerstraße und Hellmundstraße, Mittwoch,

13.04.2022, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 11:00 Uhr

(mv)Unbekannte Täter haben im Bereich seitlich der Platter Straße und Emser

Straße wahllos mehrere Autos beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von

mehreren Tausend Euro.

In den Straßenzügen Adlerstraße, Kellerstraße, Phillipsbergstraße und

Querfeldstraße konnten in dem genannten Zeitraum eine Vielzahl von Autos

aufgefunden werden, die alle mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Alle

Autos waren am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem

oder den Täter/n geben können, sich unter der Telefonnummer 0611-345 2140 zu

melden.

Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Am Haingraben, Mittwoch, 13.04.2022, 17:30 Uhr – Donnerstag,

14.04.2022, 08:00 Uhr

(mv)In der Straße Am Haingraben wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

ein Pkw aufgebrochen und Wertsachen daraus entwendet. Der oder die Täter konnten

unerkannt flüchten.

Im oben genannten Tatzeitraum öffneten unbekannte Diebe einen grauen Pkw der

Marke Audi. Sie durchwühlten das Wageninnere und entwendeten einen im Wagen

offen liegengelassenen Rucksack mit Inhalt im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, die die

Ermittlungen aufgenommen hat, unter der Telefonnummer 0611-345-0 in Verbindung

zu setzen.

Lenkrad aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Dienstag, 12.04.2022 bis Donnerstag, 14.04.2022,

16:15 Uhr,

(jul) In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagnachmittag öffneten unbekannte

Täter ein Pkw und entwendeten das Lenkrad.

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein grauer BMW in der Hasengartenstraße

abgestellt. Am Donnerstagnachmittag um 16:15 Uhr konnte festgestellt werden,

dass der Pkw durch die Täter gewaltsam geöffnet und anschließend ein

hochwertiges Lenkrad ausgebaut und gestohlen wurde. Mit der Beute gelang den

Tätern unerkannt die Flucht. An dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von

mehreren Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

56-jähriger Mann durch Schläge verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Henkellstraße/Volkerstraße, Freitag, 15.04.2022, 00:30 Uhr,

(jul) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mann in der Henkellstraße geschlagen und dabei verletzt.

Gegen 00:30 Uhr wurde der 56-jährige Geschädigte auf eine verbale

Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen im Bereich der Einmündung

Henkellstraße/Volkerstraße in Wiesbaden aufmerksam. Als der Geschädigte den

Streit schlichten wollte, wurde er von mindestens zwei Männer ins Gesicht

geschlagen. Dabei erlitt der 56-Jährige erhebliche Verletzungen im

Gesichtsbereich und musste daraufhin in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt

werden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zwei Täter

seien ca. 20-25 Jahre alt gewesen. Beide hätten dunkle, kurze Haare gehabt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++ WhatsApp-Betrüger +++

Eltville-Rauenthal, Samstag 16.04.2022

Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es zu betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels

WhatsApp. Eine 70-jährige Eltvillerin wurde um einen vierstelligen Betrag

betrogen. Die Betrüger erfragten im Namen des Sohnes der Dame eine Überweisung

von einer hohen Geldsumme. Grund hierfür sei eine Notsituation. Das Ganze müsste

jedoch über eine neue Mobilfunknummer abgewickelt werden. Im Glauben daran, mit

dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies die Eltvillerin zunächst den

geforderten Betrag auf das angegebene Konto. Erst als weitere Forderungen in

Höhe von ca. 5000 EUR gestellt wurden, wurde die Dame stutzig und bemerkte, dass

sie Opfer von Betrügern geworden ist. Die Polizei rät eindringlich: Reagieren

Sie nicht auf Geldforderungen per Telefon, WhatsApp oder per Mail. Übergeben Sie

kein Geld an fremde Personen.

+++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person +++

L3031 zwischen Aarbergen – Daisbach und Aarbergen – Panrod Samstag, 16.04.2022,

17.56 Uhr

Ein 30-jährige Krad – Fahrer befuhr die L3031 aus Aarbergen – Daisbach in

Fahrtrichtung Aarbergen – Panrod. In einer Linkskurve geriet die Fahrer mit

seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige

Leitplanke. Durch den Sturz wurde die Fahrer schwer verletzt und wurde durch den

hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Limburger Krankenhaus verbracht. Bei dem

Krad entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

+++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++

Idstein, Maximilianstraße

Zwischen Freitag, 15.04.2022 19:00 Uhr und Samstag 16.04.2022 10:00 Uhr

Durch eine unbekannte Person wurde eine Fensterscheibe eines Geschäftes mit

roter Farbe beschmiert. Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht

mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der

Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0.

+++ Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss +++

Geisenheim, Freitag, 15.04.22, 22:25 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Rüdesheim bemerkte in der Rüdesheimer Straße

einen Volvo mit auffälliger Fahrweise. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle

stellte sich heraus, dass der Fahrer, nicht nur merklich unter Alkoholeinfluss

stand, sondern auch Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum bestanden.

Bei dem 20 – jährigen Rüdesheimer Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss +++

Geisenheim, Samstag, 16.04.22, 17:25 Uhr

Aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte ein

52-jähriger Geisenheimer kurz vor seiner Wohnanschrift angehalten und

kontrolliert werden. Der Zeugin war zuvor aufgefallen, dass der Mann mit seinem

Mercedes zwischen Marienthal und Johannisberg mehrfach starke Schlangenlinien

fuhr und hierzu fast die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Grund hierfür war

offensichtlich die starke Alkoholisierung des Fahrers. Bei dem Fahrer wurde eine

Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Männliche Person mit Schreckschusswaffe +++

Geisenheim, Sonntag, 17.04.22, 04:30 Uhr

Einer aufmerksamen Zeugin fiel eine männliche Person auf, die in der Innenstadt

in Geisenheim ziellos mit einer Waffe in der Hand umherlief. Durch die

eingesetzten Kräfte konnte ein 24 – jähriger Eltviller kurze Zeit später

festgenommen werden. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine

Schreckschusswaffe, für die er jedoch nicht die erforderliche Erlaubnis vorlegen

konnte. Bei der Durchsuchung des stark alkoholisierten 24 – jährigen wurde noch

eine geringe Menge an Drogen aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende

Anzeigen wurden gefertigt.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Eltville, Waldbachstraße, Freitag, 15.04.2022, 14:15 Uhr

Ein 88-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Eltville-Hattenheim streifte mit seinem

Fahrzeug einen in der Waldbachstraße geparkten PKW und entfernte sich

anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das geparkte Fahrzeug des 38-jährigen

Hattenheimers wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Durch einen

aufmerksamen Zeugen wurde der Unfall bei der Polizeistation Eltville gemeldet.

Dieser konnte sowohl das Kennzeichen benennen, als auch den flüchtigen Fahrer

beschreiben. Der 88-jährige Unfallverursacher konnte an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. Frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug bestätigten die

Aussage des Zeugen. Eine Anzeige bezüglich der Verkehrsunfallflucht wurde

erstattet.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bad Schwalbach (ots) – Freitag, 15.04.2022, 15:15 Uhr, L 3033 zwischen der

Abfahrt Espenschied und Geroldstein

Zum genannten Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Neuss die

Wisperstraße aus Richtung Lorch kommend in Richtung Geroldstein. In einer

scharfen Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr

und rutschte gegen die Front eines entgegenkommenden Ford Transit. Durch den

Zusammenprall wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und musste mit

einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Insassen

des Ford blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur

Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden

ein Gutachter hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke

zwischen der Abfahrt Espenschied und Geroldstein für mehrere Stunden gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rüdesheim unter der Tel.: 06722/91120

in Verbindung zu setzen