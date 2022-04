Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit sechs zum Teil schwer verletzten Personen in der Wachenburgstraße

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag gegen ca. 14:00 Uhr kam es in der

Wachenburgstraße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW,

bei dem insgesamt sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Der 53-jährige

Fahrer eines BMW befuhr die Wachenburgstraße zunächst in Richtung

Mannheim-Rheinau, als er sein Fahrzeug kurz vor der Überleitung zur B36 auf der

Fahrbahn wenden wollte. Der von hinten herannahende 35-jährige Fahrer eines

Opel, der nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich mit überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs war, konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum stehen

bringen und kollidierte mit dem wendenden BMW. Der Opel wurde durch den Aufprall

nach links abgewiesen, wo er nach dem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand

geparkten Transporter schließlich zum Stehen kam, während der BMW nach rechts

abgewiesen wurde und am dortigen Fahrbahnrand stehen blieb. Der BMW-Fahrer wurde

durch den Unfall leicht verletzt, während seine beiden Mitfahrerinnen

glücklicherweise unverletzt blieben. Vier der insgesamt fünf Insassen des Opel,

darunter auch zwei Kinder, wurden mindestens leicht, die Beifahrerin

lebensgefährlich verletzt. Die insgesamt sechs verletzten Personen wurden vor

Ort durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der

Verkehrsdienst der Polizei Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Informationen zum

Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der

Polizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4220 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 14.04 und 16.04.2022

ereignete sich in der Ziehtenstrasse in Mannheim-Käfertal eine

Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte mit seinem

Fahrzeug, einen ordnungsgemäß geparkten Skoda. Dieser wurde durch den

Zusammenstoß an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kam seiner Anzeigepflicht nicht nach.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1300EUR. Zeugen die auf den

Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/718490 zu melden.

Mannheim: Ergebnis anlässlich der Kontrollen zum „Car-Friday“

Mannheim (ots) – Seit 28. März ist die neunköpfige Ermittlungsgruppe Poser im

nun siebten Jahr in Folge wieder im Einsatz und konnte sich am gestrigen

Karfreitag, welcher in der Tuningszene besser bekannt ist als „Car-Friday“,

erneut beweisen. Insgesamt sieben Beamte kontrollierten im Bereich des

Polizeipräsidiums Mannheims in der Zeit zwischen 16 und 24 Uhr insgesamt 39

Fahrzeuge und 63 Personen.

Bei 19 Fahrzeugen stellten die Beamten Beanstandungen fest, in 15 Fällen

leiteten die Spezialisten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die

Fahrzeugführerinnen und -führer ein. Sechs Personen fielen mit ihren

hochmotorisierten PKWs im Verlauf des Tages durch unnötige Lärmverursachung auf,

was ebenfalls konsequent zur Anzeige gebracht wurde. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer

geriet beispielsweise gegen 18 Uhr in das Visier der Ermittler, nachdem er in

der Kunststraße mehrere Gasstöße abgab. Bei der im Anschluss durchgeführten

Kontrolle kam dann noch heraus, dass die am Audi verbauten Distanzscheiben nicht

eingetragen waren. Der Mann zeigte sich nach einem verkehrserzieherischen

Gespräch einsichtig und räumte den Verstoß ein. Zusätzlich erlosch an diesem

Fahrzeug sowie an sieben weiteren Fahrzeugen, welche im Verlauf des Tages

kontrolliert wurden, die Betriebserlaubnis. Alle Betroffenen müssen

dementsprechend mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Drei Strafanzeigen sind das weitere Ergebnis des gestrigen Kontrolltages. Zwei

Fahrzeugführer nahmen ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil,

ein Fahrzeugführer muss sich wegen eines Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Erwähnenswert ist auch die Kontrolle

eines 33-jährigen Audi-Fahrers. Dieser war gegen 17:30 Uhr in der Mannheimer

Innenstadt zunächst einmal durch unnötigen Lärm aufgefallen. Nachdem die Beamten

den Mann angehalten hatten, konnte dieser nur eine ausländische Fahrerlaubnis

vorweisen, welche in Deutschland bereits ihre Gültigkeit verloren hatte. Darüber

hinaus befand sich im Fahrzeug ein Kind ohne jegliche Sicherung. Die Fahrt war

für den Mann schließlich beendet. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.

Im Übrigen wurden an neun Fahrzeugen Mängel erkannt, welche nicht sofort behoben

werden konnten. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen diese bis zu einer

festgelegten Frist beheben und ihr Fahrzeug nochmals bei der Polizei vorzeigen.

Am Ende des Kontrolltages resümiert Polizeipräsident Siegfried Kollmar: „Nicht

nur die Sicherheit des Verkehrs in den Innenstädten ist mir wichtig, sondern

auch die Vermeidung unnötigen Lärms, besonders auch in den Nachtstunden. Mit der

gestrigen Auftaktaktion der Ermittlungsgruppe Poser haben wir bereits ein

deutliches Zeichen gegen Personen gerichtet, welche meinen sich nicht an die

Regeln im Straßenverkehr halten zu müssen. Wir werden unsere Kontrollen daher

intensiv und flächendeckend fortsetzen“.

Die Ermittlungsgruppe Poser setzt ihren Dienst in den kommenden Monaten bis in

den späten Herbst hinein fort. Neben dem Stadtgebiet Mannheim stehen auch der

Heidelberger Raum und der Rhein-Neckar-Kreis im Fokus.

Mannheim-Neckarstadt: Alkoholisiert Unfall verursacht – zwei Personen leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, ereignete sich in

der Untermühlaustraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein

31-jähriger Volvo-Fahrer sowie eine 29-jährige Skoda-Fahrerin wurden leicht

verletzt. Beide Fahrzeuge befuhren die Untermühlaustraße von der Jungbuschbrücke

kommend in Richtung Luzenberg. Höhe der Haltestelle Hansastraße fuhr der Fahrer

des Volvos dem Skoda auf, wurde abgewiesen und prallte zunächst gegen die

Haltestelle und kam schließlich an einer Gartenmauer zum Stillstand. Der Volvo

wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden

wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Untermühlaustraße war in Fahrtrichtung

Luzenberg für ca. 45 Minuten gesperrt. Die Polizei, der Rettungsdienst sowie die

Feuerwehr befanden sich im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums

Mannheim stellten die Beamten in der Atemluft des 31-Jährigen deutlichen

Alkoholgeruch fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest ergab

einen Wert von knapp 1,2 Promille. Bei dem Fahrer wurde anschließend eine

Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Skodafahrerin kam zur weiteren

Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mann muss nun mit Anzeigen

wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger

Körperverletzung rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Mit über einem Promille auf E-Scooter unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag kontrollierte eine Streife

in der Akademiestraße einen 17-Jährigen Fahrer eines E-Scooters. Während der

Kontrolle stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein

freiwillig durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss aller

strafprozessualer Maßnahmen durfte der junge Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.