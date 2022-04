Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle und gelöscht

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache ist es in

der Grundelbachstraße in Weinheim in einem Mehrfamilienhaus im Dachstuhl zu

einer Brandentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit ein

Glutnest im Bereich des Dachbodens ausfindig machen und dieses auch löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden, auch der Sachschaden fällt mit Schätzungsweise

ca. 6000 Euro glücklicherweise gering aus. Die genauen Umstände, die zu dem

Brand geführt haben, werden von den Brandermittlern des zuständigen

Polizeireviers in Weinheim geklärt werden müssen. Die Feuerwehr Weinheim war mit

6 Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich mehrfach – zwei Personen leicht verletzt

Walldorf (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, ereignete sich auf

der L723 zwischen Walldorf und Wiesloch ein Verkehrsunfall mit einem BMW. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige BMW-Fahrer die L723 von der

Autobahn A5 kommend in Richtung Wiesloch und überholte auf Höhe der

Dietmar-Hopp-Allee ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Nach dem

Überholvorgang verlor der 27-Jährige auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die

Kontrolle über das Fahrzeug, kam auf den Grünstreifen und beschädigte dort

mehrere Verkehrsschilder. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW mehrfach

und kam im Kreuzungsbereich der Wieslocher Straße auf der Seite liegend zum

Stehen. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf eine Strecke von über 250 Metern.

Der Fahrer des BMWs und sein 25-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht

verletzt und kamen in örtliche Krankenhäuser. An dem BMW entstand Totalschaden,

die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der

Unfallaufnahme blieb die L723 in Richtung Wiesloch gesperrt. Die Sperrung konnte

kurz vor 07.00 Uhr aufgehoben werden. Der Rettungsdienst, die Freiwillige

Feuerwehr Walldorf sowie das Polizeirevier Wiesloch befanden sich im Einsatz.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis:

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag ereignete sich gegen 21:40 Uhr

auf der B39 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall. Dort war ein LKW zwischen

Kirchhardt und Steinsfurt unterwegs, als eine 18-jährige PKW Fahrerin in einer

langgezogenen Kurve versuchte den LKW zu überholen. Hierbei übersah sie aber den

ihr entgegenkommenden 25-jährigen PKW-Fahrer mit seinem Renault und kollidierte

mit diesem auf Höhe des LKW´s. Dem Renault Fahrer gelang es noch seitlich etwas

auszuweichen um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Kleinwagen der

18-jährigen wurde zwischen dem Renault und dem LKW eingeklemmt und an beiden

Seiten beschädigt. Der LKW Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Ob er

den Unfall bemerkt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der LKW-Fahrer

ist jedoch ein wichtiger Zeuge und wird gebeten sich telefonisch mit dem

Polizeirevier in Sinsheim unter der Tel. 07261-6900 zu melden. Die Ermittlungen

zu dem Unfallhergang hat das Revier Sinsheim aufgenommen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer angefahren, Zeugen gesucht

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach jetzigen Erkenntnissen ereignete sich

am 16.04.22 gegen 17:30 Uhr in Wiesloch in der Messplatzstraße ein

Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Radfahrer wollte an der dortigen Ampel die

Straße überqueren. Als die Ampel für ihn grün anzeigte sei er losgefahren.

Mitten auf der Fahrbahn, sei plötzlich ein schwarzer PKW auf ihn zugefahren, der

aus Richtung der ESSO-Tankstelle gekommen sei. Bei dem Versuch dem Fahrzeug

auszuweichen, sei es dann zum Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer stieß mit dem

Kopf seitlich an das Dach des PKW´s, zu einem Sturz sei es aber nicht gekommen.

Der Radfahrer musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben. Der schwarze

PKW, vermutlich ein Daimler-Benz sei ohne anzuhalten, einfach weitergefahren.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten,

sich bei dem Revier in Wiesloch unter der Tel: 06222 / 57090 zu melden.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW abgezapft – zwei Tatverdächtige festgenommen

Altlußheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.30 Uhr,

beobachtete in der Gersdorfer Straße ein aufmerksamer Zeuge vier Männer, die

sich an einem LKW zu schaffen machten und Diesel abzapften. Der Zeuge

verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der

Polizeistreifen flüchteten die Personen. Das Tatwerkzeug ließen sie jedoch

zurück. Bei der anschließenden Fahndung konnten mit Hilfe der

Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die zwei Männer

wiesen zudem deutlichen Dieselgeruch auf. Bei dem LKW stand noch ein Audi, mit

dem die Männer unterwegs waren. In diesem befanden sich mehrere

20-Liter-Kanister, einer war bereits zum Teil mit Diesel gefüllt. Während der

Fahndung konnte in der näheren Umgebung zum Tatort noch ein LKW mit

aufgebrochenem Tank festgestellt werden, sowie ein weiterer PKW mit mehreren

Kanistern. Die beiden Autos wurden durch die Polizei sichergestellt und

abgeschleppt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Brücke mit Stein beworfen, Polizei sucht Zeugen!

Nußloch (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr bewarf ein bislang

unbekannter Täter ein Fahrzeug, dass die B3 in südliche Richtung befuhr als

dieses die L594a unterquerte. Die Fahrzeuginsassen hörten den Aufprall auf dem

Fahrzeugdach und konnten auf der Brücke eine männliches Kind im Alter von etwa

zehn Jahren sehen, dass mit einem gelben T-Shirt bekleidet war. Verletzt wurde

niemand. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder ebenfalls durch

einen Stein gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer streifte geparkten Pkw und begeht Unfallflucht – Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – Am Mittwochvormittag, im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 12.30 Uhr

wurde ein in der Ortsstraße geparkter Dacia durch einen Verkehrsunfall

beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte hierbei den in

Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand geparkten Dacia und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die auf den Unfall

aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.:

06221/4569-0, zu melden.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten

zwischen Donnerstag und Freitagmorgen, die Frontscheiben von drei geparkten

Fahrzeugen. Zwei der Fahrzeuge standen in der Main-Neckar-Bahn-Straße und ein

weiteres in der Grenzhöfer Straße. In allen drei Fällen wurden augenscheinlich

größere Steine benutzt um die Beschädigungen zu verursachen. Zeugen die zur

fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den

oder die Täter geben können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier

Ladenburg Tel.: 06203/9305-0, aufzunehmen.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in den Weinbergen – Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) – Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag in der Verlängerung der Straße „Im Grassenberg“

Sitzbänke, Mülleimer, Zäune und ein Weinfass. Teilweise wurden Mülleimer und

Zaunteile aus der Bodenverankerung gerissen. Im näheren Umfeld waren

Glasscherben verteilt und der Inhalt der Mülleimer auf die Wege geleert. Wegen

der weiträumigen Verunreinigungen und Beschädigungen musste der örtliche Bauhof

verständigt werden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnr.

06222-57090 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer im entwendeten Fahrzeug und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle an der

Anschlussstelle Sinsheim fiel den Beamten ein junger BMW Fahrer auf der sich,

mit aufheulendem Motor und schleifender Kupplung, der Kontrollstelle näherte.

Der 22-jährige BMW Fahrer reagierte nur zögerlich auf die Anhaltezeichen der

Beamten. Während der Kontrolle konnte ein starker Alkoholgeruch wahrnehmen

werden. Das Ergebnis eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ergab

einen Wert von ca. einem Promille. Zudem gab der Fahrer selbstständig an, noch

Drogen konsumiert zu haben und auch nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der PKW als

gestohlen gemeldet war. Der junge Mann wurde zur weiteren Überprüfung zum

Polizeirevier Sinsheim gebracht und von dort nach Abschluss aller

strafprozessualer Maßnahmen wieder entlassen. Er wird sich nun wegen mehrerer

Vergehen verantworten müssen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle und gelöscht

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache ist es in

der Grundelbachstraße in Weinheim in einem Mehrfamilienhaus im Dachstuhl zu

einer Brandentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit ein

Glutnest im Bereich des Dachbodens ausfindig machen und dieses auch löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden, auch der Sachschaden fällt mit Schätzungsweise

ca. 6000 Euro glücklicherweise gering aus. Die genauen Umstände, die zu dem

Brand geführt haben, werden von den Brandermittlern des zuständigen

Polizeireviers in Weinheim geklärt werden müssen. Die Feuerwehr Weinheim war mit

6 Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der K4133 – eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 12:55 Uhr befuhr

eine 50-jährige mit ihrem Audi die K4133 in Fahrtrichtung Viernheim, wobei sie

aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es zum

Frontalzusammenstoß mit einer 62-jährigen PKW-Fahrerin, welche mit ihrem BMW in

der Gegenrichtung unterwegs war. Die BMW-Lenkerin wurde hierbei schwer verletzt

und musste stationär aufgenommen werden. Die Unfallverursacherin kam mit

leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war bis 15:30 Uhr in

beide Richtungen gesperrt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurden die

Maßnahmen der Polizei mit 12 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen unterstützt.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 200 Kilo Kupfer gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 06:00 Uhr und

Donnerstag 06:00 Uhr kam es in der Straße „Im Hirschacker“ zum Diebstahl von

Heizungsrohren und Wasserleitungen im Gesamtgewicht von ca. 200 Kilogramm.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten war das Kupfer in der Hofeinfahrt

zwischengelagert, von wo es entwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.:

06271/92100.