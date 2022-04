Nachfolgend zwei Pressemeldungen über Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern a, Ostersonntag:

Am Ostersonntag gegen 10:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Radfahrer aus Petersberg die Straße „Am Bahnhof“ in Fulda aus Richtung Emaillierwerk kommend in Richtung Kurfürstenstraße. Hinter ihm fuhr ein Pkw BMW, der von einem 49-jährigen Mann aus Fulda gesteuert wurde. In Höhe des Bahnhofsgebäudes wollte der BMW den Radfahrer überholen und betätigte hierbei seine Hupe. Hierdurch erschrak sich der Radfahrer, stieß mit dem Pedelec gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht am Knie und das Fahrrad wurde dabei leicht beschädigt (Schaden ca. 500,- EUR). Der BMW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, konnte aber im Nachhinein aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Ein weiterer Radfahrer wurde gegen 14:50 Uhr in der Marquardstraße verletzt. Dabei handelt es sich um einen dort wohnhaften 15-Jährigen, der mit seinem Mountainbike ohne Fremdeinwirkung stürzte. Er hatte während der Fahrt einen Fahrradhelm getragen, erlitt aber durch den Sturz eine Unterarmfraktur, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

ROTENBURG AN DER FULDA. Am Samstag zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr parkte ein 18-jähriger Bebraner seinen PKW VW Sharan in Rotenburg auf einem Parkplatz in der Straße Obertor in Höhe Hausnummer 5 gegenüber des Bekleidungsgeschäftes KIK. Als der Fahrer zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte dieser Kratzer an der Fahrerseite des PKW. Der Verursacher des Schadens von ca. 250EUR entfernte sich unbemerkt vom Unfallort.

Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

Alleinunfall mit Kleinkraftrad

ROTENBURG AN DER FULDA. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Rotenburger mit seinem Kleinkraftrad die K53 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Wüstefeld. Im Bereich einer Rechtskurve kam der der 17-jährige nach links von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Rotenburg verbracht werden. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

WILDECK-OBERSUHL. Am Samstag gegen 22.00 Uhr verursachte eine 30-jährige Autofahrerin im Hessenweg einen Verkehrsunfall. Sie stieß mit ihrem PKW zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen eine Hausfassade. Dies konnte durch Passanten beobachtet werden. Diese verständigten die Polizei.

Durch die eingesetzte Streife konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin des PKW festgestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde Sie zur Dienststelle in Rotenburg a der Fulda verbracht. Hier wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Fahrerin verursachte Schäden an ihrem PKW, der Straßenlaterne und der Hausfassade von insgesamt ca. 6500EUR.

Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern mit schwerverletzter Person

Am Freitag, dem 15.04.2022, ereignete sich gg. 17:40 Uhr auf dem Fahrradweg parallel der B27 zwischen den Anschlussstellen Künzeller Straße und Petersberger Straße, in Höhe eines Sportplatzes ein Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern.

Eine 40-jährige Frau und ihr 42-jähriger Begleiter, beide aus der Gemeinde Petersberg, befuhren gemeinsam mit ihren E-Bikes den o.a. Radweg in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Mann in die Fahrspur seiner Begleiterin, so dass beide zu Fall kamen. Dadurch verletzte sich die weibliche Person so schwer, dass sie mittels RTW in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erschwerend kam hinzu, dass beide Radfahrer keinen Helm trugen.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die B27 teilweise in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, dabei kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Pkw überschlägt sich

Am Freitag, 15.04.2022, kam es um 19:20 Uhr auf der Landstraße 3174 zwischen Petersberg-Margretenhaun und Hofbieber-Wiesen zu einem Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer eines Ford Ranger war von Wiesen in Richtung Margretenhaun unterwegs. Aufgrund Alkoholgenusses des Fahrers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, konnte aber noch selbständig den Wagen verlassen und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Gegen Tür gefahren

Bereits am Donnerstag, 14.04.2022, kam es gegen 14:30 Uhr in Fulda in der Sturmiusstraße zu einem Unfall, bei dem 5.000 Euro Sachschaden entstand. Ein Opel Astra parkte am Fahrbahnrand, der 62-jährige Fahrer öffnete die Fahrertür. Ein vorbeifahrender Toyota Yaris kollidierte mit der Tür.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BEBRA. Am Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde der weiße VW-Golf einer 66-jährigen Bebraerin auf einem Parkplatz von einem anderen Kraftfahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke gestreift und dabei beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Bebraerin parkte innerhalb des Tatzeitraumes zunächst auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße und danach auf einem Parkplatz in der Straße Am Anger. Den Schaden, in Höhe von ca. 500 Euro, stellte sie erst am Abend zuhause fest. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06623 / 937-0.

Vorfahrt missachtet

WILDECK-BOSSERODE. Am Freitag, um 13:00 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße 58 in die Landesstraße 3251 zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer aus Wildeck wollte von der Kreis- auf die Landesstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 25-jährigen Fuldaers, welcher mit seinem Audi von Bosserode nach Obersuhl unterwegs war. Der Skoda prallte gegen die Fahrerseite des Audis, welcher beim erfolglosen Versuch, auszuweichen, noch gegen einen Leitpfosten stieß. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 10.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 14.04.2022, gegen 16:50 Uhr standen ein 59-jähriger Lkw-Fahrer und ein 54-jähriger Pkw-Fahrer nebeneinander auf zwei voneinander getrennten Linksabbiegerfahrstreifen an der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage im Bereich der LOMO-Kreuzung. Beim Anfahren scherte der Lkw-Fahrer zu weit nach rechts aus. Dabei kam es zum Verkehrsunfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Drogen in Neuhof sichergestellt

Es begann mit einer abgelaufenen HU-Plakette

Am Freitag, den 15. April 2022, gegen 10:50 Uhr, wurde eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg in der Ortsmitte Neuhof auf einen schwarzen 1er BMW aufmerksam, dessen HU-Plakette bereits im letzten Jahr abgelaufen war. Als sich die Streife hinter den PKW setzte, um diesen anzuhalten, beschleunigte das Fahrzeug und bog mehrfach mit quietschenden Reifen ab, um sich der Kontrolle zu entziehen. Schließlich konnte der PKW angehalten und auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt im Ort einer Kontrolle unterzogen werden. Der BMW war mit fünf Personen besetzt. Als die Beamten die Kontrolle durchführten bemerkten sie schnell, warum sich die PKW-Insassen nicht kontrollieren lassen wollten. Der Fahrer des BMW stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er gab gegenüber den Beamten an, kurz vor Fahrtantritt noch Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben. Drei weitere Fahrzeuginsassen hatten Drogen dabei, unter anderem auch eine 90-Gramm schwere Haschisch-Platte. Doch das war noch nicht alles. Weiterhin führte ein Fahrzeuginsasse eine CO2-Schusswaffe zugriffsbereit mit sich, die vom Aussehen einer echten Pistole glich. Insgesamt wurden 132,30 Gramm Drogen (Cannabis, Amphetamin, Ecstasy) und die Pistole sichergestellt.

Der Fahrzeugführer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Summa summarum wurden vier Fahrzeuginsassen beanzeigt (Drogenfahrt, Erwerb und Besitz von Betäubungsmitten, Verstoß gegen das Waffengesetz). Auch die Halterin des PKWs, die Mutter des Fahrzeugführers, wird aufgrund der abgelaufenen Hauptuntersuchung Post in Form eines Bußgeldbescheides bekommen.

Verkehrsunfallflucht am 14.04.2022 in Mittelkalbach

Am 14.04.2022 ereignete sich in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Mittelkalbach eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter PKW stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten weißen Citroen DS 3 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, dem 14.04.2022, kam es gg. 16:50 Uhr auf der B 279 zwischen Döllbach und Rothemann, Bereich des Ortseingangs Rothemann, zu einem Auffahrunfall. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Celle muss verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein nachfolgender 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Schleswig-Flensburg zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der hochwertige BMW des Unfallverursachers auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort schwer beschädigt zum Stehen.

Zum Glück wurden keine der beiden Fahrzeugführer dabei ernsthaft verletzt.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 35000,-EUR. Der Mercedes konnte noch weiterfahren, weist aber auch einen Sachschaden von ca. 5000,-EUR auf.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die B 279 im Zeitraum bis 20:00 Uhr nur bedingt in beide Fahrtrichtungen befahrbar, teilweise auch voll gesperrt.

: Brand eines mobilen Toilettenwagen in Schotten – vorläufige Abschlussmeldung

Der heute gegen 15 Uhr gemeldete Brand in Schotten ist gelöscht, die Maßnahmen vor Ort soweit beendet. Die Polizei hat den Brandort zwecks weiterer Untersuchung in der kommenden Woche beschlagnahmt.

Bei dem Brand heute Nachmittag war ein mobiler Toilettenwagen im Wert von 20.000 Euro komplett ausgebrannt. Ein angrenzender Rohbau wurde ebenfalls leicht beschädigt, Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Park bleibt weiterhin für Besucher geöffnet.

Da der Toilettenwagen nicht elektronisch betrieben ist, wird ein technischer Defekt derzeit ausgeschlossen. Wer Beobachtungen zur Brandentstehung gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lauterbach unter der 06641-9710.

Unfallflucht in Bebra und Wildunfall bei Alheim

Bebra – Am Donnerstag, 14.04.2022, 18:30 Uhr wurde in Weiterode in der Kantor-Thomas-Straße am Haus Nr. 1 ein Fallrohr der Regenrinne beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat den Gehweg überfahren und ist anschließend gegen das Fallrohr gestoßen. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am Fallrohr wird auf 600,00EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem flüchtigen PKW bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Alheim – Am Donnerstag, 14.04.2022, 23:00 befuhr ein 30-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die B83 aus Richtung Alheim-Heinebach in Richtung Rotenburg/F.. Zwischen der Kreuzung B83/L3253 Baumbach und der Einmündung der L3304 aus dem Gudegrund liefe von rechts eine Rotte Wildschweine auf die Fahrbahn. Das letzte Tier wurde vom PKW erfasst, lief aber nach dem Zusammenprall nach links in die dortige Feldgemarkung weg. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf 3000,00EUR geschätzt. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde zwecks Nachsuche verständigt.

Verkehrskontrollen am „Carfreitag“

Osthessen. Auch in diesem Jahr wird die Polizei Osthessen beim landesweiten Aktionstag zu „Carfreitag“ (15.04.) vermehrt Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrsregeln zu überwachen.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind Auto- und Motorradliebhaber wieder mit ihren Fahrzeugen auf den osthessischen Straßen unterwegs. Den traditionellen Auftakt der Saison begehen viele von ihnen am sogenannten „Carfreitag“. Angehörige der „Tuning“- und „Poser“-Szene zieht es zu diesem Anlass in die Innenstädte. Dabei kommt es immer wieder zu Beschwerden über vermeidbaren Fahrzeuglärm durch aufheulende Motoren und laute Auspuffanlagen.

Ziel der Kontrollen ist es, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Rahmen von präventiven Kontrollen zu sensibilisieren, aber auch durch konsequente Ahndung von Verstößen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Verursacher und Zeugen gesucht – Fußgängerin von PKW erfasst und im Nachhinein leichtverletzt

Am Donnerstag, dem 14.04.2022, gg. 18.50 Uhr parkte eine 80-jährige Frau aus Hosenfeld ihren PKW auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in Hosenfeld, in der Straße „Am Hermetzacker 1“.

Als die 80-Jährige ihren PKW bereits verlassen hatte und hinter einem anderen geparkten PKW in Richtung des Einkaufmarktes laufen wollte, fuhr der Fahrer des PKW`s plötzlich rückwärts aus der Parklücke aus und stieß mit der Fußgängerin zusammen die anschließend zu Boden stürzte.

Nachdem der Verursacher, ein ca. 30-40 jähriger Mann in blauem Arbeitsanzug, sich um die 80-Jährige kümmerte und mit ihr auch gesprochen hatte, diese zunächst auch bestätigte, dass es ihr gut gehe und sie unverletzt sei, ging jeder seines Weges.

Leider versäumte man untereinander Personalien auszutauschen.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als die 80-Jährige wieder zu Hause war, verspürte diese plötzlich Schmerzen und musste sich im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus in ambulante Behandlung begeben.

Zu dem PKW des Verursachers konnte die leichtverletzte 80-Jährige keinerlei Angaben machen.

Die Polizei sucht nun den Verursacher bzw. auch Zeugen die nähere Hinweise geben könnten.

Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-1050 zu melden.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)