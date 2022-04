Schlägereien auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots) – Am 16.04.22 gegen 17:45 Uhr kam es auf dem Gelände der Frühjahrsmesse zu einer Schlägerei zwischen zwei männlichen Personen. Aufgrund einer angeblich nicht getätigten Fahrt an einem Fahrgeschäft gerieten ein 19-jähriger Mitarbeiter und ein 25-jähriger Fahrgast in Streit worauf eine wechselseitige Handgreiflichkeit entstand. Beide Personen erlitten Verletzungen im Gesicht, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Am späteren Abend um 23:00 Uhr wurde der Polizei in Speyer erneut eine Schlägerei zwischen 5 Personen gemeldet. Vor Ort waren die 3 männlichen Täter bereits geflüchtet. Die zwei Geschädigten, ein 20-und 24-jähriger Mann wurden unvermittelt von den Personen angegriffen. Der 24-jährige Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Einbruchsserie in Kleingartenanlage

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 15.04.2022 bis 16.04.2022 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu bisher zwölf Gartenparzellen in der Kuhweide in Speyer. Dabei wurden zum Großteil Gartenhäuser sowie Geräteschuppen aufgebrochen oder Fensterscheiben eingeschlagen. Hauptsächlich wurden Kabel und elektrische Geräte entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.