Zwei verletzte Kradfahrer nach Verkehrsunfall

K6/Böbingen (ots) – Am Samstag 16.04.2022 befuhr ein Ehepaar aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinen Krafträdern die K6 in Fahrtrichtung Speyer. Der 48-jährige Ehemann wollte an der Kreuzung zur K36 nach Geinsheim abbiegen.

Seine nachfolgende 40-jährige Gattin übersah dies und fuhr auf das Krad des Ehemanns auf. Beide Fahrzeugführer stürzten und zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Unfall und weg

Bad Bergzabern (ots) – Ein PKW-Fahrer verursachte am 16.4.22 einen Unfall auf dem Parkplatz des SBK. Hierbei stieß der Mann mit seinem blauen Ford Focus mit PS-Kennzeichen gg. einen geparkten roten Hyundai. Nach dem Unfall stieg der Verursacher aus, besah sich den Schaden (ca. 500 EUR) und fuhr anschließend davon.

Zum Glück sah ein aufmerksamer Fußgänger den Vorfall, notierte das Kennzeichen und informierte die Geschädigte. Die Ermittlungen nach dem Verursacher laufen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Außenspiegel abgerissen

Klingenmünster (ots) – Ein Fahrzeugführer beschädigte am 16.4.22, gg. 17:45 Uhr, einen in der Weinstraße, auf Höhe Hausnummer 1A, geparkten roten Opel Astra. Hierbei wurde bei der Vorbeifahrt der Außenspiegel der Fahrerseite abgerissen. Der Verursacher entfernte sich einfach. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340, zu melden.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Am 16.4.22 gegen 02-02:30 Uhr, versuchte eine männliche Person in der Pfalzgrafenstraße ein Fahrrad von einem Radträger zu entwenden. Da beide Räder angeschlossen waren misslang dies. Beim Versuch wurde sowohl der Radträger auf der Anhängekupplung als auch die beiden Räder beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Eine Zeugin sah den Mann nach der Tat in Rtg. Schirmannweg gehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden.