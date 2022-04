Landau: Die Polizei-News

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Landau-Stadtgebiet (ots) – In der Zeit von Donnerstag 14.04.2022, 22:00 Uhr bis Samstag 16.04.2022, 15:00 Uhr, versuchten bislang noch unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Landauer Friedrich-Ebert-Straße zu verschaffen. Sehr wahrscheinlich waren die Täter in den Nächten auf Freitag oder Samstag aktiv.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

PKW-Aufbruch

Landau-Ostring (ots) – In den frühen Morgenstunden des 17.04.2022 gegen 03:30 Uhr, teilt ein aufmerksamer Zeuge mit, dass er im Bereich des Ostrings in Landau ein klirrendes Geräusch von der Straße aus wahrnahm. Im Zuge der Überprüfung wurde daraufhin eine eingeworfene Scheibe an einem geparkten PKW festgestellt.

Der oder die unbekannten Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. Aus dem PKW wurden Tabakwaren entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.