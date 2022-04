Aufmerksame Unfallzeugen bei Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag, 16.04.2022 ca. 09.55 Uhr, parkte der schwarze Hyundai I 30 eines 52-Jährigen Fahrzeughalters ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Höhe Dathenushaus in der Carl-Theodor-Straße in Frankenthal. Zur Abstellzeit versuchte der Fahrer eines grauen VW Bora in einen benachbarten Stellplatz einzuparken und kollidierte dabei mit dem geparkten Hyundai.

Nach dem Verkehrsunfall stieg der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug, nahm den entstandenen Schaden in Augenschein und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Unfallzeugen beobachteten den Unfallhergang, notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers und verständigten die Polizei. Dank der Unfallzeugen muss der Geschädigte die Kosten von ca. 500 EUR nicht selbst tragen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am 14.04.2022 gegen 10:31 Uhr stellte der Geschädigte einen Schaden an der Beifahrertür seines PKW, einem braunen Kia cee’d, fest. Das Fahrzeug des Geschädigten stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz eines Gartencenters in der Wormser Straße in Frankenthal. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Aussteigen durch eine aufschlagende Fahrzeugtür entstanden sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.