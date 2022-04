Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) Am Freitag 15.04.2022 gegen 13.20 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise auf eine “Messerstecherei” in der Mertonstraße. Die sofort nach dort entsandten Kräfte trafen dort auf 2 Männer, welche aus bislang noch unbekanntem Grund in Streit geraten waren. Der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Mann, konnte festgenommen werden.

Der Geschädigte, ein 51-Jähriger, erlitt tiefe Schnittverletzungen an der Hand. Nach Behandlung im Krankenhaus konnte der 51-Jährige von dort entlassen werden. An der Tatörtlichkeit fanden sich Flaschenscherben mit Blutanhaftungen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Schlägerei

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Passanten, welche sich am Sonntag 17.04.2022 gegen 00.35 Uhr, auf dem Bahnsteig der U-Bahnstation “Eissporthalle” befanden, verständigten die Polizei über eine dort stattfindende Schlägerei unter etwa 10 Personen. Bei Eintreffen der Polizei sprang einer der Tatbeteiligten ins Gleisbett, verlor dabei sein Smartphone und flüchtete in Richtung Johanna-Tesch-Platz.

Dieser Umstand führte zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Der 21-jährige Geschädigte aus der Schlägerei und ein ebenfalls 21-jähriger Zeuge, befanden sich noch vor Ort. Die beiden alkoholisierten Personen gaben an, von der Personengruppe angegriffen worden zu sein, da sie angeblich ein Video von diesen aufgenommen hätten. Der Geschädigte wies leichte Verletzungen auf. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgeführt.

Versuchter Raub mit Messer

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fue) – Ein 19-Jähriger war am Freitag 15.04.2022 gegen 19.35 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Sinaipark. Dort traf er auf eine Gruppe von 4 Personen, die ihn umstellten. Einer der Täter bedrohte ihn mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe des Smartphones.

Nachdem sich der Geschädigte der Aufforderung widersetzte, schlugen sie ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Trotzdem gelang es dem 19-Jährigen mit seinem Smartphone zu flüchten. Dabei traf er auf zwei Passanten, die sofort die Polizei verständigten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 18-19 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, dickliche Figur und Bart. Führte ein Küchenmesser mit sich.

Täter 2: 18-19 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Pullover mit goldener Aufschrift. Führte eine Umhängetasche mit sich.

Täter 3: 18-19 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Figur. Trug eine grüne Baseballkappe.

Täter 4: 18-19 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild. Trug einen hellen Jogginganzug.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75511300.

Exhibitionist

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Am Mittwoch 13.05.2022 gegen 18.15 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof Höchst gerufen, da sich in der dortigen Unterführung ein Mann in schamverletzender Weise zeige. Auch nachdem die Beamten des 17. Polizeirevieres vor Ort eingetroffen waren, ließ der offensichtlich alkoholisierte Mann nicht von seinen Handlungen ab.

Der 56-jährige Beschuldigte wurde festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Bargeld entwendet

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Am Mittwoch 13.04.2022 gegen 10.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Büro eines 51-jährigen Mannes in der Bolongarostraße. Der unbekannte Täter breitete ein großes Blatt über den Schreibtisch des Geschädigten aus und sprach undeutlich davon, etwas kopieren zu wollen.

Währenddessen entwendete er aus dem auf dem Schreibtisch liegenden Portemonnaie einen Betrag in Höhe von 400 EUR Bargeld. Nachdem man sich nicht verständigen konnte, nahm der Täter sein Papier wieder an sich und entfernte sich aus dem Büro auf die Straße. Er verschwand in unbekannter Richtung. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später.

Täterbeschreibung:

Junger Mann, sehr schlank und 185-190 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare, insgesamt gepflegte Erscheinung. Trug einen schwarzen Trainingsanzug und mehrere Goldketten um Hals und Handgelenk.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511700 zu wenden.

