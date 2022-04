Tödlicher Verkehrsunfall

Edermünde (ots) – Am Samstagmorgen 16.04.2022 kam es gegen 04:20 Uhr auf der L 3221 bei Edermünde-Besse zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die L 3221 aus Richtung Bundesautobahn 49 kommend in Richtung Edermünde-Besse und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kollidierte mit einem Baum.

Hierbei wurde der 20-jährige Fahrer aus Fritzlar schwer verletzt. Die 25-jährige Beifahrerin aus Edermünde verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger ist mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die L 3221 war aufgrund des Unfalles bis 07:30 Uhr voll gesperrt.

Kontrollen der Polizei am Karfreitag im Zusammenhang mit Raser/Poser/Tuner

Kassel (ots) – Am Karfreitag 15.04.2022 wurden im gesamten Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Nordhessen Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Tuningszene durchgeführt, die diesen Feiertag (“Carfreitag”), gerne als Auftaktveranstaltung nutzen (siehe auch PM v. 13.04.22, 10:00 Uhr).

Im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Polizeidirektionen fanden daher in der Zeit von 10:00 – 22:00 Uhr die Kontrollen zum Phänomen “Raser, Poser und illegales Tuning” statt. Zu diesem Zweck wurden sowohl mobile als auch stationären Kontrollstellen unter Federführung der Direktion Verkehrssicherheit (EG Tuner) des PP Nordhessen und der Regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektionen unter anderem auch am Edersee durchgeführt.

141 Fahrzeuge kontrolliert

Insgesamt wurden am gestrigen Karfreitag 141 Fahrzeuge in diesem Zusammenhang nordhessenweit kontrolliert, darunter 129 Pkws und sieben Motorräder sowie 167 Personen. Von den kontrollierten Fahrzeugen wurden 35 Pkws beanstandet. Während bei einigen der beanstandenden Fahrzeuge eine Mängelanzeige ausreichte, war bei 20 Fahrzeugen aufgrund von technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen.

Ordnungswidrigkeiten wurden in 34 Fällen eingeleitet. Neben dem Erlöschen der Betriebserlaubnis, wurden wegen Geschwindigkeit (6 x), Handyverstoß (2 x), Gurtverstoß (4 x) und in einem Fall wegen Lärmbelästigung entsprechende Verfahren (Verwarnungen/ Bußgeld) eingeleitet. Zudem konnte ein illegales Kraftfahrzeugrennen dokumentiert werden, so dass ein Strafverfahren wurde gem. §315 d StGB eingeleitet wurde.

Die Veranstaltung “Car meets BBQ” auf dem Hessenring in Eschwege verlief problemlos. Vor Ort wurden ca. 40 Fahrzeuge festgestellt, die der Tuningszene zuzuordnen waren. Vereinzelt wurden dabei die Fahrzeuge bei der An- und Abfahrt Kontrollen unterzogen, die in einigen wenigen Fällen Mängelanzeigen nach sich zogen.

