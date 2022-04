Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Königstein, Hattsteiner Straße Tatzeit: Samstag, 16.04.2022, 23:57 Uhr

(Strö) Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte nach Alarmauslösung an einem Einfamilienhaus fest, dass eine Dachterrassentür beschädigt war, woraufhin er die Polizei verständigte. Die unbekannten Täter hatten eine tatorteigene Klappleiter genutzt, um auf die Dachterrasse zu kommen. Hier schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und konnte diese öffnen. Im Haus wurden im Schlaf-, sowie im Ankleidezimmer verschiedene Schränke durchwühlt. Schmuck wurde entwendet. Danach flüchteten die Täter auf demselben Weg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/120-0

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Hessenring Tatzeit: Freitag, 15.04.2022, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür im 4. OG eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Mehrere Kommoden und Kleiderschränke wurden durchwühlt. Ein Ring mit dazugehörigem Echtheitszertifikat wurde entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter Tel.: 06172/120-0.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Tatort: Usingen, Plankstraße 16 Tatzeit: Sonntag, 17.04.2022 00:45 Uhr

(SN) Einen Einsatz der etwas anderen Art hatte die Polizei in Usingen am frühen Morgen des Ostersonntages. Ein Anwohner in Usingen-Eschbach hörte laute Geräusche aus seiner Scheune und stellte fest, dass scheinbar jemand gewaltsam in diese eingedrungen war und sich noch immer im Inneren befand. Die hinzukommende Streife stellte fest, dass der Täter eine Scheibe im rückwärtigen Bereich der Scheune eingeschlagen hatte. Bei der Durchsuchung der Scheune konnte dort ein 48-jähriger polizeilich hinreichend bekannter Mann aufgefunden werden, welcher es sich auf der Motorhaube eines dort abgestellten Pkw gemütlich gemacht hatte. Aus dem Verhalten des Täters wurde schnell ersichtlich, dass dieser offensichtlich nicht vorhatte etwas zu stehlen. Als der Täter weiter angab, die Scheune mit dem Haus eines Bekannten verwechselt zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis war wenig überraschend. Der Mann hatte einen Wert von fast 4 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgelegt.

Fahrzeug beschmiert

Tatort: Oberursel, Herzbergstraße 46 Tatzeit: zwischen Freitag, 09.04.2022 und Freitag 15.04.2022

(SW) Im Laufe der Woche wurde ein weißer VW Transporter in der Herzbergstraße mit roter Farbe beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter der Tel. 06171-62400 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Tatort: Gemarkung Schmitten, L 3024 Tatzeit: Samstag, 16.04.2022 23:30 Uhr

(SN) Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr die L 3024 in der Nähe des Sandplackens im Feldberggebiet. In einer Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug aus der Spur und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Die beiden weiteren im Fahrzeug befindlichen Jugendlichen waren nach dem Unfall überrascht, als der Fahrer ohne Erklärung das Fahrzeug verließ und in den Wald lief. Die Mitfahrer verständigten Polizei und Feuerwehr. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, da der Fahrer lediglich spärlich bekleidet war und im Feldberggebiet immer noch Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt herrschten. Die Absuche mit Einsatzkräften und Wärmebildkameras blieb zuerst erfolglos. Letztendlich konnte der Fahrer jedoch aufgefunden werden. Er stand sichtlich unter Schock, war leicht unterkühlt und musste daher zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die Polizei wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tatort: Weilrod, Talweg Tatzeit: Samstag 16.04.2022, 14:00 Uhr

(SN) Ein 61-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kraftrad der Marke BMW den Talweg in Weilrod. Im dortigen Kurvenbereich stürzte der Fahrzeugführer mit seinem Kraftrad. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Der am Kraftrad entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tatort: Gemarkung Weilrod-Hasselbach, L 3030 Tatzeit: Samstag 16.04.2022, 17:39 Uhr

(SN) Ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftrades Suzuki befuhr die L 3030 von Bad Camberg in Fahrtrichtung Weilrod-Hasselbach. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Kraftrad und kam von der Fahrbahn ab, wo er mit der Schutzplanke kollidierte und in dem dahinter befindlichen Graben zum Liegen kam. Das Kraftrad rollte weiter und kollidierte mit der gegenüberliegenden Schutzplanke. Aufgrund der Verletzungen musste der Fahrzeugführer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 3030 voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 5.300 Euro.

Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Unfallort: Bad Homburg, Brüningstraße / Heuchelheimer Straße Unfallzeit: Freitag, 15.04.2022, 19:15 Uhr

Ein 24-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die Heuchelheimer Straße aus Richtung Triftstraße kommend in Richtung Brüningstraße. Ein 17-Jähriger befuhr zum selben Zeitpunkt mit seinem Leichtkraftrad die Brüningstraße aus Richtung Saalburgstraße. An der Kreuzung Heuchelheimer Straße / Brüningstraße missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Leichtkraftradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro, der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt.

Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Unfallort: Bad Homburg, Dietigheimer Straße / Am Heuchelbach Unfallzeit: Samstag, 16.04.2022, 18:55 Uhr

Ein 17-Jähriger befuhr verbotswidrig mit seinem Rennrad den Gehweg der Dietigheimer Straße (auf der Seite der Feuerwehr) aus Richtung Hindenburgring in Richtung Höhestraße. Zur selben Zeit wollte ein 62-Jähriger mit seinem Skoda aus der Einmündung Am Heuchelbach in die Dietigheimer Straße nach rechts einbiegen, übersah aber den herannahenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sachschaden: ca 50 Euro

Gefährdung des Straßenverkehrs / Fahren ohne Führerschein Tatort: Usingen, Südtangente Tatzeit: Samstag, 16.04.2022, 19:30 Uhr

(SN) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei telefonisch einen Pkw, welcher mehrfach über die Mittellinie in den Gegenverkehr fuhr. Durch die präzisen Angaben des Zeugen konnten zwei Streifenwagen das Fahrzeug bei Usingen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der 54-jährige Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg machte einen durchaus nicht fahrtüchtigen Eindruck und räumte auch schnell ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Doch damit nicht genug. Es wurde zudem festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits dauerhaft entzogen worden war. Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer wieder nach Hause. Bei der Anzeigenaufnahme konnte außerdem festgestellt werden, dass beide Außenspiegel des Pkw stark beschädigt waren. Die Schäden konnten bisher keinem Unfall zugeordnet werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Opel Astra mit Limburger Kennzeichen.

Die Polizei Usingen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen frischen Unfallstellen unter Tel. 06081/9208-0.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Taunusstraße Tatzeit: Donnerstag, 14.04.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 22:45 Uhr

Sachverhalt: Im Zeitraum vom 14.04.2022, 18:00 Uhr bis 22:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zunächst versuchten diese durch Aufbohren der Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies misslang, sodass sich die Täter über die Überdachung der Terrasse zum Badezimmerfenster begaben und das Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck und Dokumente. Insgesamt entstand hierdurch am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR. Zu den entwendeten Gegenständen liegt noch keine abschließende Auflistung vor.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61273 Wehrheim, Spessartstraße

Tatzeit: Mittwoch, 13.04.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 17:15 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter brechen im Zeitraum vom 13.04.2022, 20:00 Uhr bis 14.04.2022, 17:15 Uhr in ein Wohnhaus in Wehrheim ein. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Grundstück der Geschädigten im Ortskern von Wehrheim. Hier versuchten die Täter zunächst Zugang über die Kellertür zu erlangen, welche auf der Rückseite des Hauses liegt. Als dieser Versuch scheiterte, hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und konnten so in das Objekt gelangen. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten des Einfamilienhauses durchsucht. Später wurde das Objekt über die Terrassentür verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Zu den entwendeten Gegenständen liegt noch keine abschließende Auflistung vor.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0

Versuchter Wohnungseinbruch

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße Tatzeit: Mittwoch, 13.04.2022, 11:30 Uhr

Sachverhalt: Am 13.04.2022 um 11:30 Uhr wurde von drei Tätern an der Wohnung der Geschädigten geklingelt, las niemand öffnete, versuchten diese die Wohnungstür aufzubrechen. Wie erst am 14.04.2022 bekannt wurde, betraten insgesamt drei bis dato unbekannte Tatverdächtigen (UT) den Hausflur des Mehrfamilienhauses und klopften und klingelten zunächst mehrfach an der Wohnungstür des 86-jährigen und der 76-jährigen Geschädigten. Als diese nicht öffneten, da sie keinen Besuch erwarteten, versuchten die unbekannten Tatverdächtigen die Wohnungstür aufzuhebeln. Das Ehepaar vernahm im Inneren verdächtige Geräusche und öffnete daraufhin die Wohnungstür, woraufhin die Tatverdächtigen flüchteten.

Die Tatverdächtigen können wie folgte beschrieben werden:

UT 1: weiblich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarze Haare, (ost)europäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet UT 2: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Haare UT 3: männlich, blonde Haare, ca. 25 Jahre alt

An der Wohnungstür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0

E-Scooter entwendet

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Oberurseler Straße Tatzeit: Mittwoch, 13.04.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 18:00 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Geschädigten und entwendeten daraufhin einen schwarzen Elektroroller der Marke Denver. Das Vorderrad des E-Scooter war mit einem Kettenschloss an dem Rahmen des E-Scooter befestigt. Das Kettenschloss wurde ebenfalls entwendet. An dem E-Scooter war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 649 WRK angebracht. Der Wert des E-Scooter und des Kettenschlosses liegt bei 500 EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Nummer 06171 / 6240-0 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Diebstahl in/aus PKW

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, In der Schneithohl Tatzeit: Freitag 15.04.2022, 04:10 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 15.04. 2022, wurde um 04:10 Uhr die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie entwendet. Zerstört wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eines weißen Mitsubishi. Aus dem Inneren wurde das offenliegende Portemonnaie des Geschädigten samt Inhalt (Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und mehrere EC-/Kreditkarten) entwendet. Der Sachschaden am PKW wird auf 300 EUR geschätzt.

Das Portemonnaie wurde im Nachhinein nahezu vollständig von einem Jogger auf einem Feldweg zwischen Niederhöchstadt und Oberhöchstadt aufgefunden. Lediglich der Fahrzeugschein befand sich nicht mehr darin.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0

Rasentraktor entwendet

Tatort: 61273 Wehrheim, Jagdhaus

Tatzeit: Sonntag, 20.03.2022 bis Mittwoch, 13.04.2022, 08:15 Uh

Sachverhalt: Unbekannte Täter brechen in eine Garage ein und stehlen einen Rasentraktor.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage des Geschädigten und entwendeten dort einen Rasenmäher, wie auch einen Rasentraktor. Die Täter begaben sich hierzu auf das umfriedete Grundstück des Geschädigten und schlugen die Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich der Garage ein, um in selbige zu gelangen. Aus der Garage wurden anschließend die oben genannten Gegenstände entwendet und über den rückwärtigen Bereich des Anwesens wegtransportiert. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 – 0

Körperverletzung

Tatort: 61389 Schmitten, Taunusstraße

Tatzeit: Donnerstag, 14.04.2022, 23:43 Uhr

Unbekannter Täter schlägt Mann mit der Faust ins Gesicht.

Der angetrunkene Geschädigte war zur Tatzeit unterwegs nach Hause. Unterwegs klopfte er an einer beleuchtete Halle an der Tatörtlichkeit. Dem Geschädigten wurde geöffnet. Im Weiteren, nicht genau bekannten Tatverlauf, wurde dem Geschädigten durch einen unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen. Täterbeschreibung: – Mitte 40, hell gekleidet

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 – 0