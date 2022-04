Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gleich zwei E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen konnte die Polizei am Nachtmittag des 15.04.2022 im Stadtgebiet feststellen und kontrollieren. Bei den Fahrern handelte es sich einmal um 71-Jährige aus Litauen und einmal um einen 20-Jährigen aus dem Bereich Neustadt. Gegen beide wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Auch die Fahrzeughalter müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Neustadt: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.04.2022 gegen 20:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge ein schlagenlinienfahrenden Pkw auf der L516 zwischen Deidesheim und Mußbach. Der Zeuge (Polizeibeamter in Freizeit) folgte dem Pkw und konnte schließlich mitteilen, dass der Fahrer in der Deidesheimer Straße angehalten habe. Als die Streife vor Ort eintraf, konnten sie bei dem 59-jährigen Fahrer aus dem Bereich Neustadt Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Herrn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neustadt: Unter Drogen gleich mehrere Unfälle gebaut

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogen gleich mehrere Unfälle gebaut hat am 15.04.2022 gegen 18:00 Uhr ein 43-Jähriger aus dem Bereich Neustadt. Zunächst wurde gemeldet, dass der Mann mit seinem Pkw auf dem Kohlplatz in zwei geparkte Pkw gefahren sei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen beim Unfallverursacher fest, weshalb ihm ein Urintest angeboten wurde. Dieser reagierte positiv auf Opiate. Der Mann wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann keinen Führerschein mit sich führte, muss noch ermittelt werden, ob er überhaupt im Besitz eines solchen ist. Noch während der Maßnahmen auf der Dienststelle meldete sich eine weitere Geschädigte bei der Polizei und gab an, dass ihr jemand auf dem Kohlplatz ins Hoftor gefahren und geflüchtet sei. Auch dieser Unfall konnte dem 43-Jährigen zugeordnet werden. Gegen den Mann wird daher nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sondern auch wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

