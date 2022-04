Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Täterfestnahme nach Kraftstoffdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Samstag Nacht (16.04.2022), gegen 01:30 Uhr, wurde der Polizei Bad Dürkheim mitgeteilt, dass sich drei Personen verdächtig verhalten würden. Die Zeugin konnte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim drei Heranwachsende beobachten, die für ihren Eindruck verdächtig um Fahrzeuge umherschleichen. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort, konnte zunächst niemand mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten jedoch fest, dass an einem PKW der Tankdeckel gewaltsam geöffnet worden war. Zudem fanden sie unter dem Fahrzeug Schläuche auf, die bei Kraftstoffdiebstählen verwendet werden. Im PKW, der offen nebenan stand, befanden sich diverse weitere Schläuche. Hierdurch konnten zu den mutmaßlichen Tätern, weitere Erkenntnisse erlangt werden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kehrten die drei Täter zum Tatort zurück. Einem der drei jungen Männer gelang die Flucht. Die anderen beiden konnten durch die Beamten festgenommen werden. Gegen den 18-Jährigen Haßlocher, als auch den 19-jährigen Mann aus Bad Dürkheim wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Grünstadt: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 16.04.2022 gegen 19:15 Uhr wurde der Fahrer eines Peugeot in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten bei dem 21-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

