Motorradfahrer bei Unfällen teils schwer verletzt

Odenwaldkreis (ots) – Im Laufe des Samstages 16.04.2022 kam es im Odenwald zu mehreren Unfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr gegen 15 Uhr mit seinem Kraftrad die Landstraße 3410 von Rothenberg in Richtung Beerfelden. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Kradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der Fahrzeugführer kam in einem Graben zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

Am Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Rothenberg und Beerfelden unterstützt.

Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr gegen 16:50 Uhr die K47 von Güttersbach kommend in Fahrtrichtung Olfen. In einer scharfen Linkskurve kam die Kradfahrerin aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Hierbei zog sich die 21-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

An ihrem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrades musste die K47 kurzzeitig teilweise gesperrt werden.

Darmstadt-Dieburg

Tödlicher Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Schaafheim (ots) – Am Samstag 16.04.22 kam es gegen 17.00 Uhr auf der L3115 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 72-Jähriger aus Großostheim mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Schaafheim in Richtung Ringheim.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer aufgrund von gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn ab und geriet dort in ein Rapsfeld. Erst nach über einem Kilometer in den Feldern zwischen Ringheim und Schaafheim endete die Fahrt an einem Zaun.

Der Fahrer musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden, verstarb jedoch kurze Zeit später. Es entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug und den Feldern in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen waren neben der Feuerwehr Schaafheim, zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes, ein Abschleppunternehmen, sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz.

Alleinunfall mit schwer verletzter Person

Pfungstadt (ots) – Am Freitag den 15.04.2022 ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand begab sich ein 86-jähriger Pfungstädter zu seinem PKW, um in diesem nach seiner Geldbörse zu suchen.

Hierbei betätigte die Person die Zündung, so dass der Motor des PKW lief. Während der Suche nach seiner Geldbörse beugte sich die Person in das Fahrzeuginnere wobei sie – aus bisher ungeklärter Ursache – auf das Gaspedal kam. Hieraufhin setzte sich der PKW in Bewegung und stieß mit einem – linksseitig daneben geparkten – PKW zusammen. Da die Person nur in den PKW gebeugt war wurde sie mitgerissen und zwischen den beiden beteiligten PKW eingeklemmt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Pfungstadt und den Rettungsdienst konnte die Person aus dem Fahrzeug geborgen und in einem RTW verbracht werden.

Durch den Zusammenstoß bzw. durch das Einklemmen zwischen den PKW erlitt die Person nach jetzigem Kenntnisstand schwere- aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte den Verletzten nach der medizinischen Erstversorgung in eine Darmstädter Klinik.

An den beteiligten PKW sowie einer Hecke entstand Sachschaden.

Neben einer Streife der Polizeistation Pfungstadt befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Pfungstadt mit 4 Fahrzeugen, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit.

Gitterboxen geraten in Brand – Polizei bittet um Hinweise

Dieburg (ots) – Am Karfreitag 15.04.22 kam es auf einem Firmengelände in der Dieburger Güterstraße zu einem Brand. Um kurz vor 10:00 Uhr riefen mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Zentralen Leitstelle Dieburg an und meldeten starken Rauch. Die unverzüglich entsandten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten auf dem Firmengelände feststellen, dass mehrere mit alten Autoteilen befüllten Gitterboxen in Flammen standen.

Die eingesetzte Feuerwehr aus Dieburg konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Warum das Feuer ausgebrochen war, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Groß-Gerau

Schwerer Unfall

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nachtrag zur Ursprungsmeldung vom Samstag 16.04.2022 19:22 Uhr: Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Fahrer des PKW, ein 53jähriger Mann aus Riedstadt, noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang haben ergeben, dass aufgrund der Spurenlage an der Unfallstelle und vorliegender Zeugenaussagen von einem Alleinunfall ausgegangen werden muss.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wurde daher auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen und weiterführende strafprozessuale Maßnahmen verzichtet. Der Autobahnparkplatz war für die Bergungsmaßnahmen insgesamt über eine Dauer von drei Stunden gesperrt.

Kreis Bergstraße

Sprengung eines Geldautomaten

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Weiterhin auf der Flucht sind die Täter einer Geldautomatensprengung, die sich am frühen Samstagmorgen (16.04.) in Lampertheim-Hüttenfeld ereignete. Anwohner hörten gegen 04.00 Uhr eine Detonation und verständigten daraufhin die Polizei. Die fahndete mit einem Großaufgebot nach den Tätern und setzte auch den Polizeihubschrauber ein.

Nach ersten Erkenntnissen hielt der Tresor dem Angriff stand. Der Sachschaden an dem freistehenden Automat beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat Hinweise auf einen schwarzen SUV und einen weißen Audi A 3 als mögliche Fluchtfahrzeuge erhalten.

Hinweise nimmt derzeit die Polizei Lampertheim-Viernheim unter 06206-94400 entgegen. Das zuständige Kommissariat mit Sitz in Heppenheim kann werktags unter 06252-7060 erreicht werden.

