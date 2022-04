Cannabis konsumierende Heranwachsende gestellt

Wörth (ots) – Durch einen aufmerksamen Bürger wurde die Polizei Wörth über verdächtige Personen, die sich Im Klammengrund in Wörth in einem dortigen Zwischenweg in einem Fahrzeug mit Offenburger Kennzeichen aufhalten, informiert. Vor Ort flüchteten bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen sofort 5 Heranwachsende, die sich um einen dort geparkten VW versammelt hatten.

Hiervon wurden 4 Heranwachsende gestellt, wobei der fünfte in den nahe gelegenen Wald flüchtete und nicht mehr festgestellt werden konnte. Da um das Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden die Personen und das Fahrzeug durchsucht.

Der ebenfalls gestellte 20-jährige Halter des vor Ort befindlichen Pkw äußerte den Beamten gegenüber spontan, dass er selbst heute Cannabis konsumiert habe, wollte dann jedoch keine weiteren Angaben machen. Die Durchsuchung der Personen und des Pkws auch unter dem Einsatz eines Drogenspürhundes verlief negativ.

Aufgrund der Angaben des Fahrzeughalters wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde zwecks Überprüfung der Fahreignung des Halters erfolgte.

Glück im Unglück

Weingarten (ots) – Glück im Unglück hatten am Freitagvormittag 15.04.2022 zwei Motorradfahrer, als sie auf der B 272 bei Weingarten verunfallten. Beide Motorradfahrer befuhren gegen 09 Uhr die B 272 in Richtung Landau. In Höhe von Weingarten setzten beide Motorradfahrer hintereinander zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an.

Bei dem Überholvorgang verringerte der vorausfahrende Motorradfahrer plötzlich die Geschwindigkeit. Dies übersah der dahinterfahrende Motorradfahrer und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Beide Motorradfahrer kamen zu Fall, verletzten sich aber zum Glück nur leicht.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Betrunkener Pkw-Führer in Hagenbach kontrolliert

Hagenbach (ots) – Am 14:04.2022 gegen 20:50 Uhr wurde ein 58-Jähriger französischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der L555 zwischen Maximiliansau und Hagenbach unterzogen. Durch die kontrollierenden Beamten konnte hierbei deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb mit dem Fahrzeugführer auf freiwilliger Basis ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der 1,05 Promille ergab.

Aufgrund dessen wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel nach Überprüfung der Fahrtüchtigkeit an dessen nüchterne Beifahrerin übergeben. Ein anschließend auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Test ergab 0,52 Promille, weshalb dem Fahrzeugführer nun ein Bußgeld i.H.v. 500 EUR droht, das aufgrund seines ausländischen Wohnsitzes direkt als Sicherheitsleistung einbehalten wurde. Zudem stehen noch ein Monat Fahrverbot in Deutschland, sowie zwei Punkte in Flensburg im Raum.

Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Germersheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bisher unbekannte Täter Kraftstoff aus einem Fahrzeug zu entwenden. Die Täter brachen den Tankdeckel eines auf dem Festungsparkplatz in der August-Keiler-Straße in Germersheim abgestellten Fahrzeug auf.

Vermutlich wurden die unbekannten Täter bei der Tat gestört, sodass sie von dem Fahrzeug abließen und keinen Kraftstoff entwendeten. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Hagenbach (ots) – Freitagabend 15.04.2022 wurde in Hagenbach eine 28-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Amphetamin festgestellt.

Sie gab den Drogenkonsum daraufhin zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Betäubungsmittel, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht und ohne Führerschein

B9/Bellheim (ots) – Der Fahrer eines grauen Seat Alhambra kam am Samstag 16.04.2022 gegen 2:45 Uhr von der Fahrbahn ab, als er die B9 in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd verlassen wollte. Die Beamten stellten zunächst nur das Fahrzeug fest. Gegen 4:50 Uhr wurde auf der B9 ein Fußgänger gemeldet, der dem Fahrzeug zugeordnet werden konnte.

Der 19-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 in Verbindung zu setzen.

Planenschlitzer

Bellheim (ots) – Zwei dunkelgekleidete Personen schlitzten an Karfreitag, gegen 22 Uhr im Gewerbegebiet in Bellheim die Plane eines Lkw auf. Als sie entdeckt wurden, stiegen die Personen in einen schwarzen Kastenwagen mit Speyerer Zulassung und flüchteten.

Wem ist ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Wildunfälle

Germersheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 14.04.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim insgesamt zu drei Wildunfällen. Neben der Bundesstraße 9 bei Germersheim ereigneten sich die Unfälle in Schwegenheim und auf der L540 zwischen Rülzheim und Bellheim.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Die Autofahrer wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Fahren Sie insbesondere in den Abend- und frühen Morgenstunden in Waldabschnitten und Feldrändern vorausschauend.

Versuchter Einbruch

Germersheim (ots) – Zwei männliche Täter versuchten, an Karfreitag 15.04.2022 gegen 23:30 Uhr bei einem Optiker in der Marktstraße einzubrechen. Als sie von einem aufmerksamen Anwohner angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Mittelstraße.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in Tatortnähe verdächtige Personen festgestellt? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.