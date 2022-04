Reitunfall

Edenkoben (ots) – Am Karfreitag 15.04.2022 gegen 16:15 Uhr stürzte eine 29-jährige aus Edenkoben auf einem Feldweg am Ortsrand Edenkoben von ihrem Pferd und fiel dabei gegen einen Wingertspfosten. Dabei verletzte sie sich so schwer im Bereich der Hüfte, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht wurde. Das Pferd blieb unverletzt.

Streitigkeiten enden in Bedrohung und Körperverletzung

Maikammer (ots) – Am Karfreitag 15.04.2022 gegen 09:15 Uhr, kam es zum Streit zwischen einem 54-jährigen Mann aus Speyer und einem 59-jährigem aus Edenkoben. Auslöser war, dass der jüngere Mann den Edenkobener zuvor an seiner Wohnanschrift belästigt und bedroht hatte. Der ältere Mann vermutete den Jüngeren danach in Maikammer in einer Eisdiele und konnte ihn dort auch antreffen.

Beim Anblick des Mannes geriet der Edenkobener so in Rage, dass er dem Speyerer einmal mit seinem Motorradhelm auf den Kopf schlug. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Es wurden gegen beide Männer Strafverfahren eingeleitet.

Vandalismus auf Spielplatz

Schweighofen (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde in der Zeit zw. dem 02.04. und 11.04.22 der Spielplatz hinter der Kulturhalle heimgesucht. Hierbei zerschlugen die vermutlich jugendlichen Täter eine Flasche und warfen diese einfach in den Fallschutz unter dem Sandstein Kletterturm, was bei einem Sturz von Kindern erhebliche Verletzungen hätte verursachen können.

Weiterhin wurde die Ummantelung des Sitzes der Seilbahn angeschnitten, Bänke und Tische umgeworfen und im Spielturm mit Feuer gekokelt. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern (0634393340) zu melden.

Marihuana-Konsum mit Folgen

Freimersheim (ots) – Drogentypische körperliche Auffälligkeiten sowie ein positiver Urintest überführten einen 25-jährigen Fahrzeugführer während einer Verkehrskontrolle am späten Abend des 14.04.2022 des Drogenkonsums. Ihm blieb daher keine andere Wahl, als in seine ursprüngliche Abendgestaltung einen Besuch der Polizeidienststelle zu integrieren und eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen zu lassen.

Den anschließenden Heimweg legte er als Beifahrer zurück, nachdem er einen fahrtüchtigen Freund zur Dienststelle beordern konnte.

Radfahrer verletzt

Klingenmünster (ots) – Am Freitag 15.4.22 gg. 16:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pedelec Fahrer aus Baden einen Feldweg von der Burg Landeck in Rtg. Johanna Quelle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Mann in einer Linkskurve und verletzte sich schwer im Rücken-/Nackenbereich. Er wurde ins Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Einen Helm trug der Mann nicht.

Ein Getränk zu viel

Edenkoben (ots) – Über das letzte Getränk des Abends dürfte sich ein 38-jähriger Fahrzeugführer geärgert haben, als er am 14.04.2022 in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Diese offenbarte nicht nur eine Atemalkoholkonzentration von ca. 0,6 Promille, sondern beendete zunächst auch seine Heimfahrt. Der Fahrzeugführer muss sich im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens hierfür verantworten.

Gabelstapler entwendet und zurückgelassen

Kirrweiler (ots) – In der Nacht vom 13.04.2022 auf den 14.04.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage eines Gewerbebetriebes in Feldrandlage südlich von Kirrweiler und entwendeten einen dort abgestellten Gabelstapler.

Als Polizeibeamte der Polizei Edenkoben das Umfeld im Hinblick auf mögliche Spuren überprüften, stießen sie an einem Feldweg in wenigen hundert Metern Entfernung auf einen Gabelstapler, welcher im Anschluss der Tat zugeordnet und unversehrt durch den erleichterten Eigentümer abgeholt werden konnte.

Die Polizei in Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Brand eines Gartenhauses

Bad Bergzabern (ots) – Am 14.04.22, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, in Höhe der Augspurger Mühle, zum Brand eines Gartenhauses. Das Feuer konnte kontrolliert und schnell durch die Feuerwehren aus Bad Bergzabern und Klingenmünster gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Die B 427 musste für den Zeitraum der Löschung als Aufstellort der Einsatzkräfte und für Reinigungsarbeiten bis 23:45 Uhr voll gesperrt werden.

Handtaschendieb gesucht

Edenkoben (ots) – Als eine 79-jährige Frau sich am 14.04.2022 gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Luitpoldstraße befand und im Begriff war, die Ostereinkäufe in ihr Fahrzeug zu laden, stellte sie ihre Handtasche kurzzeitig nebenan auf dem Boden ab. Eine unbekannte Person nutzte den Moment der Unachtsamkeit und entwendete die Handtasche der Seniorin.

Die Polizei in Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Einbruch in Gaststätte

Maikammer (ots) -Im Zeitraum vom 13.04.22, 17:30 Uhr – 14.04.2022, 09:45 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster einer Gaststätte entlang der Kalmithöhenstraße in Maikammer und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen.

Die Polizei in Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Fahrradfahrerin nach Sturz verletzt

Maikammer (ots) – Am Karfreitag 15.04.2022 gegen 16:30 Uhr stürzte eine 55-jährige Frau aus Hessen auf einem Feldweg in der Gemarkung Maikammer mit ihrem E-Mountainbike. Die Frau verriss das Lenkrad, kam zum Sturz und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ihr E-Bike wurde leicht beschädigt. Zur weiteren Versorgung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Geschwindigkeitskontrolle in der Saarlandstraße

Annweiler (ots) – In Annweiler wurde durch die Polizei in der Mittagszeit des 14.04.2022 eine Geschwindigkeitskontrolle in der Saarlandstraße durchgeführt. In dem Streckenabschnitt zwischen Hohenstaufensaal und Prof.-Naegle-Platz war vor kurzem die innerstädtische Geschwindigkeit über Beschilderung auf 30 km/h reduziert worden.

Bei den Messungen mittels sogenannter Laserpistole wurden bei regem Verkehr im Zeitraum von einer Stunde vier Verwarnungen ausgesprochen, wobei der schnellste Fahrzeugführer mit 45 km/h gemessen wurde. Die überwiegende Mehrheit des durchlaufenden Verkehrs hielt sich an die Geschwindigkeitsvorgabe.