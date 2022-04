Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verletzter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots) – Am Abend des 15.04.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Seebacher Straße in Bad Dürkheim in Richtung Amtsplatz. Durch die Nutzung seines Handys war er derart abgelenkt, dass er laut Unfallzeugen immer weiter nach rechts und schließlich auf einen parkenden Pkw auffuhr. Der Radfahrer stürzte gegen den Pkw und schlug mit dem Kopf am Fahrzeug auf. Hierbei trug er keinen Helm. Der Radfahrer konnte selbstständig aufstehen, blieb kurz vor Ort und entfernte sich dann auf seinem Fahrrad in Richtung Amtsplatz. Der Unfallverursacher soll ca. 18 Jahre alt und 190cm groß sein. Er trug während der Fahrt eine weiße Sportjacke, weiße Schuhe und eine schwarze Trainingshose. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres silberfarbenes Pedelec für Damen gehandelt haben. Die genauen Verletzungen des Radfahrers sind unbekannt. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder dem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim, Herxheim am Berg: Temposündern auf der Spur

Bad Dürkheim / Herxheim a.Berg (ots) – Am Donnerstag, 14.04.2022, zwischen 10:30 und 13:45 Uhr, wurden Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bad Dürkheim und Herxheim am Berg durchgeführt.

In der Friedhofsstraße Bad Dürkheim hielten sich die Verkehrsteilnehmer überwiegend an die geltende Geschwindigkeitsvorschrift von 30km/h.

Zehn Verkehrsteilnehmer erwartet hingegen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Hauptstraße in Herxheim am Berg überschritten hatten. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 km/h.

Meckenheim: Kraftstoffdiebstahl

Meckenheim (ots) – In jüngster Vergangenheit kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Kraftstoffdiebstählen/-versuchen. So wurde in der Zeit von 10.04.2022, 23:00 Uhr bis 13.04.2022, 12:00 Uhr an einem „In der Froschau“ abgestellten PKW (VW Golf, Farbe blau) durch unbekannte Täterschaft die Tankabdeckung aufgebrochen. Aus dem Tank wurden ca. 30 Liter Kraftstoff entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 65,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Haßloch (ots) – In jüngster Vergangenheit kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Kraftstoffdiebstählen/-versuchen. So hebelte unbekannte Täterschaft in der Zeit von 12.04.2022, 20:00 Uhr bis 14.04.2022, 09:00 Uhr an einem in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße abgestellten PKW (Daimler-Benz, dunkelgrau) die Tankabdeckung auf. Der Tankdeckel konnte jedoch nicht geöffnet werden, so dass auch kein Kraftstoff entwendet werden konnte. Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 100,- Euro betragen. Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Laumersheim, Weisenheim am Sand: Trunkenheit im Verkehr; mögliche Zeugen gesucht

Laumersheim und Weisenheim/Sand (ots) – Am Freitag, 15.04.2022, gegen 18:40 Uhr wird der Polizei ein auffällig fahrender Pkw zwischen Weisenheim am Sand und Laumersheim mitgeteilt. Der silberne Audi A3 fuhr auffällig langsam und neben seiner Fahrspur auch auf der Gegenfahrspur. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es glücklicherweise zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Der 53-jährige Audi-Fahrer aus dem Kreis Worms konnte schließlich in Laumersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann war erheblich alkoholisiert und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sollten doch Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sei, so werden diese gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):