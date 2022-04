Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Berauscht durch die Nacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.04.2022 um 01:25 Uhr wurde ein 36-jährige Mann aus Neustadt mit seinem Fahrzeug in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest vor Ort reagierte positive auf THC, weshalb der Neustadter in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der 36-Jährige musste den Heimweg zu Fuß antreten. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten übergeben.

Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vom 13.04.2022 bis zum 14.04.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt zu zwei Fällen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In der Fuchsfarmstraße in 67435 Neustadt/W.-Mußbach (Zeitraum: 13.04.22, 17:00 Uhr bis 14.04.22, 08:45 Uhr) wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Fahrzeugheck beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu einem ähnlichen Fall kam es am 13.04.22 zwischen 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Goyastraße in 67433 Neustadt/w. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß vermutlich ebenfalls beim Vorbeifahren an das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Neustadt bitte um Zeugenhinweise, welche zur Aufklärung der Taten dienen können unter der Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vom 13.04.2022 bis zum 14.04.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt zu zwei Fällen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. In der Fuchsfarmstraße in 67435 Neustadt/W.-Mußbach (Zeitraum: 13.04.22, 17:00 Uhr bis 14.04.22, 08:45 Uhr) wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Fahrzeugheck beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu einem ähnlichen Fall kam es am 13.04.22 zwischen 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Goyastraße in 67433 Neustadt/w. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug stieß vermutlich ebenfalls beim Vorbeifahren an das geparkte Fahrzeug und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Neustadt bitte um Zeugenhinweise, welche zur Aufklärung der Taten dienen können unter der Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Diebstahl von Kompletträdern

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Zeit von 09.04.2022, 22:30 Uhr bis zum 14.04.2022, 07:30 Uhr wurden an einem in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt abgestellten PKW alle vier Fahrzeugreifen entwendet. Hierfür wurde der PKW durch die Täter auf Holzklötzen aufgebockt. Hinweise zur Aufklärung der Tat können der Polizei Neustadt/W. mitgeteilt werden.

Neustadt: Diebstahl von Kupfer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 13.04.2022, 16:00 Uhr bis zum 14.04.2022, 07:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Kupferdraht aus einem Firmengelände in der Merowingerstraße in 67433 Neustadt. Die Täter gelangten auf das Gelände, indem sie ein Stück Wellblech abrissen und einen Maschendrahtzaun entfernten. Der Abtransport des Diebesgutes muss mittels eines größeren Fahrzeuges erfolgt sein, da das Gesamtgewicht des Drahtes sich auf circa 250kg belief. Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):