Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 fuhr gegen 16:15 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Opel Vectra in der Oderstraße auf einem Baumarkt-Parkplatz aus einer Parklücke heraus, als sie plötzlich etwas rumpeln hörte. Die 26-Jährige stieg aus und bemerkte eine Fußgängerin auf dem Boden liegen. Die 68-Jährige stand wohl zwischen den Parklücken und wurde von der 26-Jährigen angefahren.

Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 hielten um 12:20 Uhr Beamten der Polizeiwache Oggersheim in der Prälat-Caire-Straße einen 21-Jährigen mit seinem KIA Pikanto an. Bei der Verkehrskontrolle gab es Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

Dem 21-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wird eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige erstattet, welche mit bis zu 3.000 Euro geahndet werden kann. Die Führerscheinstelle kann die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

Verkehrsunfall – 20.000 Euro Gesamtschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 fuhr gegen 23:15 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Audi in der Heinigstraße entlang. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Mercedes nach links abbiegen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi. Der 26-Jährige hatte noch 2 Mitfahrer, welche leicht verletzt wurden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Dienstag, 12.04.2022, 20:00 Uhr, bis zum Mittwoch, 13.04.2022, 08:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegenüber der Wittelsbachschule in der Wittelsbachstraße geparkten grauen Audi R 8 und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstanden Schaden (in Höhe von ca. 1.500 Euro) zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beim Vorbeifahren Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 parkte um 08:45 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem grauen Seat Ateca am rechten Fahrbahnrand in der Franklinstraße. Als er um 09:15 Uhr wieder wegfahren wollte, musste er feststellen, dass der linke vordere Kotflügel und der linke Außenspiegel beschädigt waren.

Ein Unbekannter verursachte vermutlich beim Vorbeifahren den Unfall und entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Seat liegt bei ca. 2.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.