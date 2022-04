Korbach: Die Polizei-News

Ertappter Ladendieb verletzt 2 Frauen auf der Flucht

Volkmarsen (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 gegen 15.30 Uhr ertappten Mitarbeiter eines Supermarktes im Steinweg in Volkmarsen einen Ladendieb. Dieser konnte anschließend flüchten und verletzte dabei 2 Frauen. Knapp zwei Stunden später konnte der mutmaßliche Ladendieb im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgenommen werden.

Der durch Mitarbeiter des Supermarktes bei dem Ladendiebstahl beobachtete 22-Jährige konnte vom Verkaufspersonal auf dem Gelände des Marktes gestellt werden. Er wurde nun aufgefordert, mit in das Büro zu kommen. Dieser Aufforderung kam der junge Mann zunächst auch nach, bevor er kurz vor dem Büro die Flucht ergriff. Das Diebesgut, Batterien im Wert von etwa 20 Euro, warf er in die Richtung einer Angestellten. Bei der Flucht stieß er eine Kundin und eine Angestellte um, die dadurch leicht verletzt wurden.

Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet konnte der Tatverdächtige nach Hinweisen aus der Bevölkerung um 17.25 Uhr im Bereich Ehringer Weg/ Scheidwartstraße durch Beamte der Polizeistation Bad Arolsen widerstandslos festgenommen werden. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-jährige Rumäne, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wieder entlassen. Die Polizeistation Bad Arolsen leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung in zwei Fällen ein.

Autoscheibe eingeschlagen, Bargeld und EC-Karte gestohlen

Diemelstadt-Rhoden (ots) – Ihre Handtasche im Auto liegen lassen hatte eine Frau am Mittwoch in Diemelstadt-Rhoden. Diese wurde offensichtlich das Ziel eines unbekannten Täters. Das Auto, ein grauer Renault Megane, wurde am Mittwoch 13.04.2022 gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße K 83 bei Diemelstadt-Rhoden abgestellt.

In der Zeit bis etwa 15.30 Uhr schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe an der Fahrertür ein und entwendete die auf dem Rücksitz liegende Handtasche. In dieser befanden sich Ausweispapiere, Bargeld und eine EC-Karte. Die EC-Karte wurde bereits zu weiteren Straftaten benutzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Sitzbank aus Schutzhütte gestohlen

Diemelsee (ots) – Auf eine Sitzbank abgesehen hatten es Unbekannte in der Feldgemarkung “Rad” in Diemelsee-Rhenegge. Die hölzerne Sitzbank stand in einer Schutzhütte und war mit Winkeleisen an Pflastersteinen verschraubt. Die Unbekannten stahlen die Sitzbank mitsamt den Winkeleisen und den daran befindlichen Pflastersteinen.

Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt, die Tatzeit liegt zwischen dem 23.Februar und dem 27.März 2022. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Einbrecher in Gastwirtschaft ohne Beute

Volkmarsen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 14.04.2022 brach ein unbekannter Täter in eine Gastwirtschaft in der Straße Alte Mühle in Volkmarsen-Külte ein. Der Täter gelangte durch gewaltsames Öffnen einer Tür in das Gebäude.

Anschließend durchsuchte er die Gasträume, konnte aber offensichtlich keine Wertgegenstände finden und musste daher ohne Beute flüchten. Er hinterließ erheblichen Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Scheibe an Auto eingeschlagen, Handtasche mit Bargeld gestohlen

Burgwald-Ernsthausen (ots) – Am Mittwochabend 13.04.2022 schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Autos am Friedhof in Ernsthausen ein und entwendete eine Handtasche mit Bargeld. Das Geld hatte das geschädigte Ehepaar unmittelbar zuvor an einem Geldautomaten in Ernsthausen abgehoben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr fuhr ein Ehepaar mit ihrem Auto, einem Renault Captur, zu einer Filiale ihrer Bank in der Marburger Straße in Ernsthausen. An einem Geldautomaten hob die Frau mehrere hundert Euro ab und verstaute das Bargeld in ihrer Handtasche. Anschließend fuhr das Ehepaar zum Ernsthäuser Friedhof in der Rodaer Straße. Den Renault parkten sie auf einem Parkstreifen am Randes des Friedhofs.

Nachdem sie sich etwa 10 Minuten auf den Friedhof aufgehalten hatten, kehrten sie zu ihrem Auto zurück. Dabei mussten sie feststellen, dass ein Unbekannter eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche mit dem Bargeld aus dem Auto gestohlen hatte. Das Ehepaar erstattete Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am Mittwoch, zwischen 18.30 und 18.45 Uhr, im Bereich der Bank in der Marburger Straße (Volksbank) oder des Friedhofs in Ernsthausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen