Ohne Führerschein und mit verbotenem Messer unterwegs

Gundersheim/Wonnegau (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, die eine Streife

der Polizeiautobahnstation am 14.4.2022 gegen 03:45 Uhr in Gundersheim

durchführte, stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer des

kontrollierten PKW bereits seit mehreren Jahren über keine gültige Fahrerlaubnis

mehr verfügt. Diese war ihm entzogen worden. Der Mann gab gegenüber den Beamten

zunächst, an, seinen Führerschein zu Hause zu haben. In dem PKW, der auf die

33-jährige Beifahrerin zugelassen war, fanden die Beamten zudem ein nach dem

Waffengesetz verbotenes Messer. Die Weiterfahrt für den 29-Jährigen wurde

untersagt. Das verbotene Messer wurde sichergestellt. Den 29-Jährigen erwarten

nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen einem Verstoß gegen

das Waffengesetz. Die 33-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Dulden des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ingelheim (ots) – Ein 81-jähriger Mann wurde am vergangenen Dienstag durch

Betrüger um einen hohen vierstelligen Betrag gebracht. Die noch unbekannten

Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und teilten

dem Ingelheimer mit, dass Hacker derzeit ihr Unwesen treiben würden. Den

Betrügern gelang es im weiteren Gesprächsverlauf den 81-jährigen zur Herausgabe

seiner Bankdaten sowie zur Übersendung eines Fotos seines Personalausweises zu

bewegen. Kurz darauf wurde der Geldbetrag vom Konto des Geschädigten abgebucht.

Hinweis: Bei dem genannten Vorgehen handelt es sich um eine Betrugsmasche. Die

Täter versuchen Betroffene durch eine geschickte und professionelle

Gesprächsführung zur Herausgabe sensibler Daten zu bringen. Die Polizei rät

dringend dazu an, am Telefon niemals Auskunft über Ihre finanziellen oder

sonstigen Lebensverhältnisse zu geben. Im Zweifelsfall verständigen Sie bitte

die nächstgelegene Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110.

Brand Nahestraße

Bingen, 14.04., Gensinger Straße, 04:15 Uhr. Der Berufsfeuerwehr Mainz wurde ein Feuerschein auf einem Grundstück mitgeteilt. In einem angrenzenden Gartengrundstück stand ein Holzhaufen in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden.

Brand an Fahrzeug

Bingen, 14.04., Balthasarstraße, 03:30 Uhr. Die Berufsfeuerwehr Mainz meldete ein brennendes Auto. Der Geschädigte hatte seinen Opel Astra am Straßenrand in einer Parkbucht vor dem Wohnhaus abgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehrkäfte gelöscht werden. Motorblock und der Bereich des vorderen rechten Reifens wurden hierbei stark beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, 13.04., Saarlandstraße, 14:30 Uhr. Ein Mann, der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums. Ein Test reagierte positiv auf Drogen. Den Fahrzeugschlüssel übernahm der nüchterne Beifahrer. Der 45-jährige Beschuldigte kam mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen, 13.04., L400, 13:35 Uhr. Ein Mann befuhr die L400 in Richtung Bingen. Auf dem Zubringer zur B9 kippte der mit Baustoffen beladene Anhänger nach rechts um, löste sich vom Zugfahrzeug und rutschte nach rechts in den Grünstreifen. Die Baustoffe waren zwar ordnungsgemäß gesichert, durch den hohen Aufbau mit einer zu hohen Geschwindigkeit verlor der Anhänger aber das Gleichgewicht. Es entstand insgesamt ein Schaden von 1.150 EUR.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Sprendlingen, 13.04., Bahnhofstraße, 11:00 Uhr. Die Beamten kontrollierten die Fahrerin eines E-Scooters mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr. Nach Erläuterung des Verstoßes wurde das ungültige Kennzeichen entfernt und vernichtet.

Verkehrskontrolle Zweirad