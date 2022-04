Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin aus Worms

Worms (ots) – Seit dem gestrigen Mittwoch, den 13.04.2022, wird in Worms die

81-jährige Gertruda Mrozek vermisst. Die Seniorin verließ gegen 17 Uhr ihre

Wohnung Nähe der Wormser Innenstadt und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte ihr Aufenthaltsort

bislang nicht ermittelt werden.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, hat graue kurze Haare und trägt ein Hörgerät.

Sie ist bekleidet mit einer beigen/braunen Hose, einer beigefarbenen Jacke,

einem rosafarbenen Pullover und trägt schwarze Schuhe. Die 81-Jährige leidet

unter Demenz und ist räumlich nicht orientiert. Sie führt weder Bargeld, Ausweis

oder ein Mobiltelefon mit sich.

Die Kriminalpolizei Worms bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat die Vermisste seit

ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise werden unter der Rufnummer 06241/852-0 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle entgegengenommen.

Mehrere PKW in Worms aufgebrochen

Worms (ots) – In der Nacht zum Mittwoch, den 13.04.2022, wurden insgesamt 3

Fahrzeuge aufgebrochen. In allen Fällen wurde zunächst eine der Seitenscheiben

eingeschlagen, um anschließend die Fahrzeugtür entriegeln zu können. Die

angegangenen PKW befanden sich im Ahornweg, Lutherring sowie Am Bergkloster. Aus

den Innenräumen konnte Münzgeld im einstelligen Bereich und Zigaretten erbeutet

werden.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.