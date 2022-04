Mit 100 km/h durch die Stadt

Kaiserslautern (ots) – Der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste

Kaiserslautern fiel im Stadtgebiet von Kaiserslautern ein Pkw VW mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit auf. Durch das mit Mess-und Videotechnik

ausgestattete Zivilfahrzeug wurde in der Pariser Straße eine Geschwindigkeit von

100 km/h festgestellt!! Den 26jährigen Fahrer erwartet ein Bußgeld von 800,- EUR

und ein Fahrverbot von einem Monat.|ZVD

Unbekannter Toter: Hinweise nach Sendung Aktenzeichen XY

Pirmasens (ots) – Die Identität des Mannes, der am 18. März 2022 in einem

Supermarkt verstorben ist (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/iVbCY),

steht weiterhin nicht fest. Die Polizei erhoffte sich durch eine Ausstrahlung

des Falls in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwochabend

Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach der Sendung gingen etwa 40 Hinweise bei den Ermittlern ein. Die meisten

davon bezogen sich auf die Schlüssel und auf die Liste der Bücher, die der Mann

bei sich hatte. Die Polizei geht auch zwei personengebundenen Hinweisen nach.

Das Ergebnis der Überprüfung steht noch aus. Derzeit steht die Identität des

unbekannten Toten weiterhin nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Verkehrsgefährdung und ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 43-Jährige hat durch sein

Fahrverhalten am Mittwochabend auf der B48 bei beinahe einen Unfall ausgelöst –

wenn nicht die anderen Verkehrsteilnehmer mit Ausweichen reagiert hätten. Ein

61-jähriger Mann meldete der Polizei kurz vor 19 Uhr, dass er gerade hinter

einem VW Crafter fahre, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn fahren würde.

Ebenfalls hatte er beobachtet, dass der Fahrer einen unbekannten Motoradfahrer

in einer Rechtskurve geschnitten hätte und dieser nur durch reaktionsschnelles

Ausweichen einen Unfall verhindern konnte. Die eingesetzten Polizeibeamten

konnten den Fahrer in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen und einer

Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten stellten drogentypische

Ausfallerscheinungen fest. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet diese sich

unter Telefon 0631 369-2150 zu melden. |elz

Mehrere Menschen mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Eine 33-Jährige hat am Mittwochabend mehrere Menschen mit

einem Messer bedroht. Ein Zeuge rief gegen 22:40 Uhr die Polizei, da er gerade

von einer Frau mit einem Messer auf dem Stiftsplatz bedroht wurde. Sie verlangte

Zigaretten und verließ dann den Platz in Richtung Eisenbahnstraße. Während der

Fahndung gingen Hinweise weiterer Passanten ein, die eine verwirrt wirkende Frau

mit Messer meldeten. Die Frau konnte letztendlich in der Bahnhofstraße

festgestellt werden. Der Aufforderung das Messer niederzulege und sich selbst

auf den Boden zu legen, kam die Frau ohne zu zögern nach. Aufgrund ihres

psychischen Ausnahmezustands wurde sie in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

Vorsicht vor Internet-Bekanntschaften, die Geld wollen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil sie vermutlich auf einen Betrüger

hereingefallen ist, hat eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern bei der Polizei

Anzeige erstattet. Leider hat die 48-Jährige dem Unbekannten bereits etliche

Tausend Euro überwiesen. Die 48-Jährige hatte den Mann über ein soziales

Netzwerk im Internet kennengelernt. Er gab sich als Chirurg aus und behauptete

für die NATO zu arbeiten. Innerhalb kurzer Zeit gelang es dem Unbekannten, ein

Vertrauensverhältnis zu der Frau aufzubauen. Im weiteren Verlauf schrieb der

Mann, dass er bei einem Auftrag im Ausland 350.000 US-Dollar Bargeld bekommen

habe und das Geld per Post zu ihr schicken wolle, dass sie es bis zu seiner

Rückkehr aufbewahrt. Im Rahmen des Versandes bzw. des Transportes des Paketes

wäre es mehrmals zu Problemen mit Steuern, Zoll, und so weiter gekommen, weshalb

die 48-Jährige insgesamt fünf Überweisungen im vierstelligen Bereich tätigte.

Nachdem Sie von Bekannten darauf angesprochen wurde, kamen der Frau Zweifel und

sie ging zur Polizei. Das Polizeipräsidium Westpfalz rät dringend zur Vorsicht

bei Internet-Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Leider ist das sogenannte

„Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von

Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. Wer

sich auf solchen virtuellen Plattformen bewegt und hier neue Bekanntschaften

schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und nicht zu schnell alle Geschichten

glauben, die einem geschrieben werden – erst recht nicht, wenn der Chat-Partner

versucht, mit herzzerreißenden Geschichten Mitleid zu erregen, die dann darin

münden, dass er „dringend Geld“ benötigt. Vorsicht ist auch geboten, wenn man

von jemandem, dem man noch nie im „echten Leben“ begegnet ist, innerhalb kurzer

Zeit mit Komplimenten, Liebesschwüren und großspurigen Beziehungsversprechen

überschüttet wird. Spätestens wenn die Frage nach Geldüberweisungen gestellt

wird, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken läuten! Auf der Internet-Seite

www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema –

auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen

können: https://s.rlp.de/TjPh0 |elz

Unfall mit Leichtverletzten- Fahrerin des BMW gesucht

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreuzung Pariser Straße/Im Haderwald ist es am

Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person

gekommen. Eine Fahrerin eines schwarzen BMW fuhr auf der Pariser Straße und

wollte nach rechts in die Straße „Am Haderwald“ einbiegen. Ein ihr

entgegenkommender 21-jähriger Fahrer eines Honda Civic wollte ebenfalls in die

Straße einbiegen. Die Fahrerin des BMWs gab den 21-Jährigen mit der Lichthupe zu

verstehen, dass sie ihn vorlässt. Bei dem Abbiegevorgang übersah der 21-Jährige

allerdings das hinter dem BMW fahrende Kleinkraftrad. Der Fahrer wollte

geradeaus die Pariser Straße fahren. Der 21-jährige Fahrer stieß mit dem

bevorrechtigten Kleinkraftrad zusammen. Der 63-jährige Fahrer und seine

8-jährige Sozia stürzten und zogen sich Schürfwunden zu. Die 8-Jährige kam

vorsorglich in ein Krankenhaus. Da die Fahrerin des schwarzen BWM nicht mehr vor

Ort war, bittet die Polizei diese sich bei der Polizeiinspektion 2 in der

Logenstraße, Telefon 0631 369-2250 zu melden. Weitere Hinweise nimmt die

Dienststelle ebenfalls gern entgegen. |elz

Schmierfinken gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die am

Mittwochnachmittag ein Haus in der Eisenbahnstraße verunstaltet haben. Ein

Anwohner beobachtete drei Jugendliche dabei, wie sie gegen 17 Uhr sich an der

Fassade in einem Innenhof verewigten und rief die Polizei. Als die Beamten

eintrafen waren die jungen Männer verschwunden. Der Zeuge konnte sie

folgendermaßen beschreiben: Alle trugen einen dunklen Kurzhaarschnitt und einen

drei- bis fünf-Tage Bart. Einer trug eine schwarze Hose. Der zweite Jugendliche

trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, graue Jeans und eine schwarze

Umhängetasche. Der Dritte trug einen grauen Kapuzenpullover, ein weißes Shirt,

eine dunkle Hose, eine schwarze Umhängetasche und schwarze Handschuhe Die

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631 369 – 2250. |elz