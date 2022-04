Kreis Bergstraße

Bürstadt: 75-Jähriger am Bahnhof geschlagen / Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots) – Am Mittwoch (13.04.) gegen 17.40 Uhr kam es am Bahnhof zu einer

Körperverletzung zum Nachteil eines 75 Jahren alten Mannes. Drei Jugendliche

machten sich am Bahndamm der Bahnlinie zwischen Frankfurt und Mannheim, im

Bereich des Aufzugs (verlängerte Vincenzstraße) zu schaffen. Als der Mann sie

ansprach, wurde er sofort von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen,

während die anderen beiden Jungen die Flucht ergriffen haben. Nach einem kurzen

Gerangel konnte auch der dritte im Bunde fliehen. Der 75-Jährige wurde leicht

verletzt und verlor seine Brille.

Der etwa 1,85 Meter große Angreifer soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Er

trug einen sehr kurzen Haarschnitt. Die anderen beiden Jugendlichen könnten ein

paar Jahre jünger sein. Das Trio floh durch die Unterführung in Richtung

Dammstraße.

Wem sind die flüchtigen Jugendlichen aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat und

den Tätern geben?

Hinweise nehmen Beamte des Kommissariats 42 in Lampertheim entgegen. Telefon:

06206/ 9440-0

Viernheim: Katzenpfote in Tierfalle eingeklemmt/ Polizei ermittelt

Viernheim (ots) – Die Pfote einer weiß getigerten Katze klemmte in einer

Schlagfalle mit Kette, als am Mittwochabend (13.04.) eine Autofahrerin auf die

missliche Lage des Tieres aufmerksam wurde. Die Frau befuhr gegen 19.25 Uhr die

Straße „Am Lampertheimer Weg“, als sie die Katze am Straßenrand, im Bereich der

Kleingartenanlage bemerkte. Weil das Tier vor Ort nicht ohne weiteres von der

verständigten Polizei und Mitarbeitern des Tierheims Viernheim befreit werden

konnte, musste es mit der Falle zum Tierheim transportiert werden. Die linke

Vorderpfote wurde durch die Falle verletzt. Die nächsten Tage werden erst

zeigen, ob die Vorderpfote erhalten werden kann oder eine Amputation notwendig

wird.

Der etwa sieben Jahre alte Kater ist dem Tierheim als Streuner bekannt. Er wurde

2017 kastriert, tätowiert und gechipt.

Die Tierfalle ist aus verrostetem Eisen und etwa 15 Zentimeter lang. Mutmaßlich

lag die Schlagfalle irgendwo auf einem Gartengrundstück oder in den

nahegelegenen Schrebergärten aus. Nachdem die Falle zuschnappte, hat sich der

Kater weiter geschleppt.

Die Polizei in Viernheim (K 42) hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum

Ursprung oder zur Verwendung der Tierfalle machen können, werden dringend

gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Telefon: 06204 / 9377-0.

Außenspiegel beschädigt und anschließend geflüchtet.

Lorsch (ots) – Am Dienstag (29.03.) wurde gegen 14:00 Uhr in Lorsch in der

Heppenheimer Straße 29 ein silberner VW Polo am linken Außenspiegel beschädigt.

Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht

abgestellt.Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich

um den Schaden zu kümmern. Es handelte sich vermutlich um einen weißen Audi A3.

Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben

zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte

auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Kriminelle plündern Auto

Darmstadt (ots) – Ein in der Hoffmannstraße geparkter Audi geriet in der Nacht

zum Mittwoch (13.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter öffneten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und bauten

anschließend das Navigationsgerät sowie die Elektronik aus der Mittelkonsole

aus. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt rund 3000

Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Vor Polizeikontrolle geflüchtet / 22-Jähriger berauscht unterwegs

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem ein 22 Jahre alter Wagenlenker in der Nacht zum

Donnerstag (14.4.) vor einer Polizeikontrolle flüchtete, konnte eine Streife den

Wagenlenker im Anschluss festnehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 22 Jahre alte Mann mit seinem Audi die

Weinbergstraße. Eine Streife der Polizeistation Dieburg beabsichtige gegen 2 Uhr

den Fahrer des grauen Wagens zu kontrollieren. Gerade als die Beamtinnen und

Beamten auf das zu kontrollierende Fahrzeug liefen, versuchte sich dieser

offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen

einer kurzen Verfolgungsfahrt, bog der Flüchtige in die Bahnstraße ab und kam

von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Laternenmast.

Im Anschluss nahmen die Ordnungshüter den 22-Jährigen fest. Wie sich im Zuge der

Kontrolle rausstellte, stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er

musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob der vorige Drogenkonsum ursächlich für seine Flucht vor der Polizei war, muss

im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. An dem Wagen und am Laternenmast

entstanden Schäden, die insgesamt auf über 15.000 Euro geschätzt werden. Er wird

sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Roßdorf/Darmstadt: Geschlagen und Geld gefordert / Polizei nimmt 25-jährigen Tatverdächtigen fest

Roßdorf/Darmstadt (ots) – Nachdem sich am späten Mittwochabend (13.4.) in einer

Wohnung in der Straße „Am Hermannsrain“ gegen 21.45 Uhr ein Raub zugetragen hat,

konnte die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge, trafen sich insgesamt fünf Männer in der

gemeinsamen Wohnung eines 41- und 44-Jährigen. Zwei der Besucher sollen die

Bewohner flüchtig gekannt haben. Im Laufe des Treffens soll einer der flüchtigen

Bekannten einen Schlagstock hervorgeholt und Geld gefordert haben. Um seiner

Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er auf den 44-jährigen Bewohner ein und

verletzte diesen nach jetzigem Kenntnisstand schwer, aber nicht

lebensbedrohlich. Im Anschluss entwendeten die beiden Tatverdächtigen über 2000

Euro Bargeld und suchten das Weite. Im Rahmen sofort eingeleiteter Maßnahmen,

konnte die Polizei einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen im Zweifalltorweg in

Darmstadt vorläufig festnehmen. Die Ermittlung nach dem zweiten Tatverdächtigen

dauern derzeit noch an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Eppertshausen: Mehrere Gartenhütten im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Eeppertshausen (ots) – Mehrere Gartenhütten eines Kleingartenvereins in der

Hüttenstraße gerieten bereits im Tatzeitraum zwischen Sonntag (10.4.) und Montag

(11.4.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach

Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an mindestens

sieben Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem eine

Bohrmaschine, Akkuschrauber und eine Wasserpumpe. Mit ihrer Beute flüchteten sie

im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Mit den Fällen ist das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der

Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Roßdorf: Nach Einbrüchen Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Nachdem sich in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in Roßdorf

zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Sonntag (10.4.) und Mittwoch (13.4.)

gelangten Unbekannte durch Einwirkung von Gewalt ins Innere einer Wohnung in der

Schulgasse. Nach jetzigem Stand durchwühlten sie die Küche. Ob sie etwas

entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße rückte zwischen Dienstag

(12.4.) und Mittwoch (13.4.) in das Visier Krimineller. Sie machten sich an

einer Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten

sie mehrere Räume und erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Zimmern: Farbschmiererei an Jugendzentrum / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Weil sich bislang unbekannte Vandalen an der Hauswand eines

Jugendzentrums in der Straße „Am Festplatz“ zu schaffen machten, sucht die

Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten sie im Tatzeitraum zwischen Dienstag

(12.4.) und Mittwoch (13.4.) ein Wandpanel mit weißer Farbe. Sie hinterließen

unter anderem ein Hakenkreuz und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt

wird der Schaden auf einen zweistelligen Betrag geschätzt.

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat der

polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen,

die Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter

der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Roßdorf / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots) – Am Montag (11.04.) zwischen 10:00 und 15:30 Uhr beschädigte ein

noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein weißes Wohnmobil des Herstellers „Ford“,

das im Messeler Weg am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher entfernte

sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort.Etwa 200 Euro wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am linken Außenspiegel

beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Im Laufe des Donnerstags (14.04.2022)ereignete sich im Zeitraum von 14:00 bis 14:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Geschäfts „Fundgrube“ (Bertha-von-Suttner-Straße) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Ausparken, einen neben ihr parkenden blauen PKW und beschädigte diesen im Bereich des linken Hecks. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher Nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Gernsheim zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Im Laufe des Dienstags (12.04.2022)ereignete sich im Zeitraum von 07:30 bis 15:00 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße (gegenüber der LKW-Einfahrt der Spedition Hofmann) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Einparken, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der PKW wurde hierbei an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher Nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Gernsheim zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Jugendliche attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt Verdächtige und sucht wichtigen Zeugen

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Samstagabend (09.04.), gegen 22.00 Uhr, im Bereich der Bahnunterführung am Tizianplatz von mehreren Tätern geschlagen, getreten und anschließend bestohlen. Die Angreifer flüchteten unter anderem mit einer erbeuteten Jacke, einem Smartphone sowie einer Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich anschließend ein Tatverdacht gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss erfolgten daraufhin Durchsuchungen bei den Verdächtigen. Hierbei konnte bei einem 17-Jährigen nahezu die gesamte Beute von der Polizei aufgefunden werden. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler noch nach einem möglicherweise wichtigen, bislang unbekannten Zeugen. Ein etwa Ende 20 Jahre alter Mann mit Vollbart und einer Wellensteyn-Jacke bekleidet, der zur Tatzeit mit einem Hund im Bereich der Unterführung unterwegs war und offenbar kurz vor der Flucht der Angreifer bei dem Geschehen einschritt, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Kelsterbach: Hakenkreuze auf Werbeschild gesprüht/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Mittwochvormittag (13.04.) wurde von Anwohnern

festgestellt, dass auf einem Werbeschild einer Firma in der Mörfelder Straße von

Unbekannten drei schwarze Hakenkreuze aufgesprüht wurden. Der Schaden beträgt

nach ersten Schätzungen rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise

an den polizeilichen Staatsschutz der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0.

Groß-Gerau: Zwei Autos im Visier Krimineller

Ein im Nauheimer Weg geparkter Opel geriet in der Nacht zum Mittwoch (13.04.) in das Visier Krimineller. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend Werkzeuge und Bargeld aus dem Auto. Insgesamt beträgt der Schaden rund 900 Euro. Zudem wurde in der gleichen Nacht ein im Kandisweg abgestelltes Fahrzeug angegangen. Auch hier wurde zunächst von den Unbekannten eine Scheibe zerstört. Gestohlen wurde aber nichts.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach: Erbacher Frühlingsmarkt – Beste Gelegenheit, um sein Fahrrad kostenlos von der Polizei codieren zu lassen

Im Rahmen des Erbacher Frühlingsmarkts codiert die Polizei am Sonntag, den 24.04.2022 kostenlos Fahrräder. Die Einladung zu der Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte, die sich am 21. April 2022 zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr bei Jennifer Haag, Schutzfrau vor Ort, telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-659 angemeldet haben.

Der Stand der Polizei wird auf dem Marktplatz aufgebaut sein. Zu der Veranstaltung bitte den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und E-Bike mitbringen. Wer mit einem E-Bike oder Pedelec vorfährt, bitte an den Batterieschlüssel denken.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Odenwaldkreis, Erbach (ots) – Am Mittwoch (13.04.) kam es gegen 22:25 Uhr in

Erbach in der Straße An der Zentlinde zu einem Verkehrsunfall. Der

Unfallverursacher touchierte mit seinem bisher unbekannten PKW einen am rechten

Fahrbahnrand parkenden Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle,

ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der verursachende Pkw

dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand durch den Zusammenstoß erhebliche Schäden

an der rechten Fahrzeugfront aufweisen. Den Sachschaden am beschädigten Porsche

Cayenne SE beziffert die Polizei auf etwa 20.000,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in

Verbindung zu setzen.