Polizei und Veterinäramt retten verletztes Entenküken

Karlsruhe (ots) – Eine Entenfamilie mit einem verletzten Küken meldeten am

Mittwochmittag Passanten in der Karlsruher Kaiserallee.

Fußgänger hatten gegen 12.30 Uhr eine aufgeregte Entenmutter festgestellt, die

unruhig umherwatschelte. Bei ihr befanden sich mehrere Küken. Eines davon war

offensichtlich verletzt und konnte der restlichen Familie nicht mehr folgen. Die

Passanten riefen daraufhin die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung kam vor Ort, hielt Schaulustige fern und sicherte

den Entennachwuchs vorsichtig mit einem Polizeischild, bis das Veterinäramt

eintraf. Die besorgte Entenmutter blieb während der gesamten Maßnahmen mit

gebührendem Abstand in Nähe ihrer Küken und behielt diese stets im Blick. Das

Veterinäramt nahm sich schließlich der vier Entenkinder an und kümmerte sich um

das verletzte Entlein.

Bruchsal – 24-Jähriger bedrohte vier Männer mit Messer

Karlsruhe (ots) – Nach einem verbalen Streit am Mittwochabend beim Baggersee

Untergrombach hatte ein 24-Jähriger seine Kontrahenten mit einem Messer bedroht.

Zunächst kam es gegen 19.00 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen den Männern.

Der 24-Jährige fuhr dann mit seinem Fahrrad davon, kam aber kurze Zeit später

mit einem Messer bewaffnet zurück. Bis zum Eintreffen der Polizei konnten die

vier Männer, im Alter zwischen 25 und 37 Jahre, den Aggressor überwältigen und

festhalten. Hierbei wurden zwei Männer durch Faustschläge verletzt. Der

24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Bruchsal – Betrunken in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Autofahrer war am frühen Donnerstagmorgen in

Bruchsal unterwegs. Ob er wegen seiner unsicheren Fahrweise andere Autofahrer

gefährdet hat ist unklar.

Ein Autofahrer verständigte gegen 02.20 Uhr die Polizei weil er hinter einem in

Schlangenlinien fahrenden Auto herfuhr. Der Betrunkene fuhr von der Bundesstraße

35 a und dann auf die Bundesstraße 3 in Richtung Bruchsal. Von der Heidelberger

Straße kommend bog er in die Forster Straße ab. Hierbei fuhr er in großzügigen

Schlangenlinien und kam immer wieder, sowohl recht als auch links von der

Fahrbahn ab. Schließlich konnte er durch Polizeibeamte an der Einmündung Forster

Straße / Balthasar-Neumann-Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei einem

Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von weit über ein Promille. Dem 67-Jährigen

wurde beim Polizeirevier Bruchsal Blut abgenommen, der Führerschein wurde

einbehalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell weitere Geschädigte, die durch die

unsichere Fahrweise des Betrunkenen mit seinem schwarzen Dacia auf der

angegebenen Strecke aufmerksam wurden. Diese können sich gerne beim

Polizeirevier Bruchsal melden.

Philippsburg – Vier Kinder ohne jede Sicherung im Auto transportiert

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagabend wurde an einer Kontrollstelle eine

Fahrerin kontrolliert, die ihre vier Kinder ohne jegliche Sicherung in ihrem

Ford transportierte. Sie musste an der Kontrollstelle mit den Kindern warten,

bis geeignete Kindersitze von Angehörigen gebracht wurden.

Beamte des Polizeirevier Philippsburg richteten am Dienstagabend eine allgemeine

Kontrollstelle in der Hans-Dietrich-Genscher-straße in Philippsburg ein. Hierbei

fiel einem Beamten ein Ford Transit auf, bei dem neben der Fahrerin ein kleines

Kind saß. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass zwei Kinder

auf dem Beifahrersitz saßen. Ein vierjähriges Mädchen war gar nicht angegurtet,

bei ihrer sechsjährigen Schwester war der Gurt nicht richtig angelegt.

Außerdem war im Fond eine Zweijährige, die zwar auf einer Sitzerhöhung saß, aber

ebenfalls nicht angeschnallt. Obendrein saß in einer Babyschale ein vier Monate

alter Säugling. Die Babyschale stand ohne jede Sicherung auf dem Boden des

Fahrzeugs.

Die 35-jährige Fahrerin musste mit ihren Kindern an der Kontrollstelle warten,

bis ausreichend Sitzerhöhungen und Kindersitze gebracht worden waren. Erst dann

durfte sie mit ordnungsgemäß gesicherten Kindern weiterfahren.