Mannheim: Verdacht des versuchten Totschlags; Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkt Haftbefehl ge-gen einen 22-jährigen Verdächtigen

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen ei-nen

22-jährigen Mann erlassen, der im dringenden Verdacht steht, am Samstagmorgen

des 09. April in einer Gaststätte in den U-Quadraten einen 23-Jährigen mit acht

Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nur eine Notoperation in der Universitätsklinik in Mannheim rettete dem Opfer

das Leben. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte das spätere Opfer zu-nächst eine

verbale Auseinandersetzung mit einer Bedienung in der Gaststätte über das

Rückgeld, nachdem er bereits die Zeche bezahlt hatte. In diese

Auseinandersetzung mischte sich der 22-Jährige ein und fügte dem 23-Jährigen in

der Folge die Messerstiche zu.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem, nach derzeitigen

Erkenntnissen nicht tatbeteiligten Mann aus dem Lokal.

Die Auswertung der Videokamera in der Gaststätte sowie verdeckte Er-mittlungen

führten am frühen Mittwochmorgen schließlich zur Festnahme des Tatverdächtigen

in dessen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt.

Er wurde noch am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen

Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts des ver-suchten Totschlags

in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Anschließend wurde er in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminal-kommissariats

Mannheim dauern an.

Mannheim-Vogelstang: Mann angerempelt und Bargeld entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots) – Nachdem ein 61-Jähriger am Mittwoch an einem

Geldautomaten in Höhe der Haltestelle „Einkaufszentrum“ mehrere hundert Euro in

bar abgehoben hatte, verstaute er das Bargeld lose in einer Tasche seiner Jacke

und hielt sich im Haltestellenbereich auf. Hier wurde er von einer ihm

unbekannten männlichen Person angesprochen und kam mit dieser ins Gespräch. Als

beide dann in Richtung des Parkplatzes des Einkaufszentrums liefen, soll der

Unbekannte gestolpert sein und stieß hierbei gegen den 61-Jährigen. Dieser

bemerkte anschließend, dass das Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet worden

war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 30-35 Jahre alt, 180

cm groß, ca. 98-90 kg, helle, etwa 1 cm lange Haare, nordeuropäischer Phänotyp.

Der Mann sprach deutsch, hatte eine sportliche Figur und soll Jeans, sowie ein

helles T-Shirt getragen haben.

Hinweise auf die Person nimmt die Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mannheim

Oststadt unter 0621 – 174 – 3310 entgegen.

Mannheim-Neckarau: Aufmerksamer Zeuge eines Verkehrsunfalls gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein freundlicher Helfer hat im Zeitraum von Dienstag,

18:20 Uhr, bis Mittwoch, 20:00 Uhr, einen Zettel an der Windschutzscheibe eines

beschädigten PKW hinterlassen, nachdem er beobachtet hatte, wie der Fahrer eines

Opel diesen beim Abbiegen beschädigte und anschließend weiterfuhr. Bei dem

beschädigten PKW handelt es sich um einen Mazda, der in der Zypressenstraße in

Höhe der Hausnr. 9 geparkt war. An dem Mazda entstand Sachschaden von etwa 3.000

Euro.

Der freundliche Helfer aber auch weitere Zeugen, die den Unfall bemerkten,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter der

Rufnummer 0621 174 – 4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Almenhof: Falsche Wasserwerker entwenden Goldschmuck

Mannheim-Almenhof (ots) – Eine 77-Jährige Seniorin wurde am vergangenen

Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr Opfer eines falschen Handwerkers. Der Mann bat um

Einlass in die Wohnung der Geschädigten, da es in der nahegelegenen Speyerer

Straße einen Wasserrohbruch gegeben habe und er die Leitungen bei der Dam

überprüfen müsse. Während der Mann sich im Badezimmer aufhielt muss eine

weitere, unbekannte Person, in die Wohnung eingedrungen sein und entwendete aus

dem Schlafzimmer Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Der angeblichen Handwerker wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, kräftige

Statur, etwa 50 bis 60 Jahre alt. Der Mann soll akzentfreies deutsch gesprochen

und eine kräftige Stimme gehabt haben. Er soll einen blauen Handwerkeranzug

getragen und einen schweren Gang gehabt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen in dieser Sache

übernimmt. Zeugen, die eine Person auf die die Beschreibung passt gesehen haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu

melden.

Mannheim Rheinau-Hafen: Verpuffung bei Reinigungsarbeiten

Mannheim (ots) – Am frühen Abend des 13.04.2022 kam es im Mannheimer

Rheinau-Hafen bei Tankreinigungsarbeiten zu einer Verpuffung bei der drei

Personen leicht verletzt wurden. Des Weiteren entstand erheblicher Sachschaden

(40.000.- bis 100.000 Euro) am Gebäude der Reinigungshalle des Firmengeländes.

Zu einem Austritt von Gefahrgut kam es nicht. Polizei und Feuerwehr waren mit

mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache der Verpuffung ist noch unklar. Die

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Mannheim des Polizeipräsidiums

Einsatz haben die Ermittlungen aufgenommen.