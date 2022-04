Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf – Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 12.04.2022

und Mittwoch, 13.04.2022 brachen unbekannte Täter in Hirschberg mehrere Autos

auf.

Vorwiegend in der Johann-Dörk-Straße und in der Straße „In der Straßwies“ im

Ortsteil Leutershausen, aber auch in der Luisenstraße in Großsachsen drangen die

Täter in mindestens sechs Fällen auf unklare Weise in geparkte Autos ein und

durchwühlten sämtliche Fächer und Behältnisse. Sie ließen jeweils Kleinbeträge

von Bargeld mitgehen. Ein Fahrzeug war auf dem Gelände einer

Auto-Reparatur-Werkstatt abgestellt. Eine Überwachungskamera zeichnete hier zwei

Personen auf, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei verletzte Beteiligte und

beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Mittwochnachtmittag auf der L597 bei Schwetzingen. Ein 28-jähriger Mann war kurz

nach 17 Uhr mit seinem VW auf der L 597 von Friedrichsfeld in Richtung

Schwetzingen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 535 in Richtung

Mannheim übersah er einen entgegenkommenden 23-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit

ihm zusammen. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden zur

Untersuchung in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Deren Fahrzeugen waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf

rund 8.000 Euro geschätzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam den Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer auf der Westtangente in Weinheim.

Eine 61-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Ford zunächst auf der rechten

Fahrspur der B 3 in Richtung Westtangente unterwegs. Am Übergang in die

Westtangente unmittelbar nach der dortigen Rechtskurve wechselte der Unbekannte

mit seinem Fahrzeug von linken auf den rechten Geradeausfahrstreifen, ohne auf

den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei übersah der zudem die neben ihm

fahrende 61-jährige Ford-Fahrerin, die bremsen und nach rechts ausweichen

musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sieh mit dem rechten

Vorderrad gegen den Bordstein, wodurch der Reifen platzte. Zu einer Berührung

der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es hierbei nicht. Der Unbekannte fuhr

einfach weiter.

Nach Angabe der Geschädigten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen

schwarzen VW Touran gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis: Über Terrasse in Wohnhaus eingebrochen – Zeugen gesucht

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Leutershausen kam es am Mittwochabend

zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Anwesen im Süden des

Ortsteils. Einer oder mehrere unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des

Einfamilienhauses auf und entwendeten elektronische Geräte sowie Bargeld. Die

Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im genannten Zeitraum wahrgenommen haben werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter Rufnummer 0621 174 – 4444 in Verbindung zu setzen.

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradtasche gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In einem Tatzeitraum von gerade mal fünf

Minuten entwendete ein Unbekannter am Mittwochnachmittag die Satteltasche eines

Motorrads im Wert von 2.500 Euro. Der Besitzer hatte sein Motorrad gerade in

seiner Einfahrt in der Brahmsstraße geparkt, die Taschen abgenommen und ging

anschließend in das Haus. Als er kurze Zeit später wieder herauskam, musste er

feststellen, dass eine der zwei Taschen entwendet wurde. Das Polizeirevier

Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

nach Zeugen, die in der Zeit von 16:15 Uhr und 16:20 Uhr Verdächtiges beobachtet

haben oder sonstige Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter

Tel.: 06205 28600 zu melden.

Sinsheim – Fahrzeug überschlagen – PM Nr. 2

Mannheim (ots) – Eine 32-jährige Golf-Fahrerin übersah an der Ausfahrt einer

Tankstelle in der Dührener Straße in Sinsheim, den Peugeot eines 47-jährigen

Mannes und kollidierte mit diesem. Die Kollision war so heftig, das der Peugeot

umgeworfen wurde und auf dem Dach landete. Der Fahrer konnte sich selbstständig

aus seinem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich eine leichte Verletzung an der

Hand.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Fahrbahn musste zur Bergung der Fahrzeuge

und für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Der Unfall wurde

durch die Beamten des Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.