Zigarettenautomat gestohlen und im Wald abgelegt, Mengerskirchen, Hauptstraße, Dienstag, 12.04.2022 bis Mittwoch, 13.04.2022, 08:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde ein Zigarettenautomat aus Mengerskirchen entwendet und kurz darauf in einem Waldstück zwischen Merenberg und Waldernbach aufgebrochen zurückgelassen. Am Mittwochmorgen meldete sich der Jagdpächter des zuständigen Waldgebietes und gab an, er habe einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten aufgefunden. Der eingesetzten Streife zeigte sich daraufhin, dass der Automat in den Tagen zuvor aus der Hauptstraße in Mengerskirchen entwendet worden war. Die Täter hatten den Automaten aufgebrochen und den Inhalt in Form von mehreren Zigarettenpäckchen entwendet, ehe sie den Automaten im Waldstück zurückließen.

Die Polizeistation Weilburg sucht nun unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl oder das Ablegen des Automaten beobachtet haben.

Einbruch in Rohbau, Elz, Langgasse,

Montag, 11.04.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe aus einem Rohbau in Elz Buntmetall gestohlen. Im besagten Zeitraum suchten die Unbekannten den Rohbau einer Bankfiliale in der Langgasse auf und entwendeten von dort mehrere meterlange Kabelstränge im Wert von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss gelang den Dieben unbemerkt die Flucht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Drei Einbrecher betreten Wohnung, Limburg a. d. Lahn, Blumenröder Straße, Mittwoch, 13.04.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag hat eine Limburgerin mehrere Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht und damit in die Flucht getrieben. Gegen 14:00 Uhr vernahm sie aus dem Hausflur ihrer in der Blumenröder Straße gelegenen Wohnung Geräusche und stellte dort drei unbekannte Personen fest. Beim Erblicken der Dame ergriffen die drei umgehend die Flucht. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist derzeit noch nicht klar. Es wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gegenstände aus der Wohnung gestohlen.

Es soll sich bei den Unbekannten um zwei Frauen und einen Mann gehandelt haben. Eine Frau habe blonde, die andere schwarze Haare gehabt. Die blonde Frau habe weiße Oberbekleidung getragen und sei etwa 25-30 Jahre alt gewesen. Die dunkelhaarige Frau sei etwa 30 Jahre alt gewesen. Der männliche, etwa 40 Jahre alte Begleiter habe dunkle Kleidung getragen.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: