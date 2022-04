Praktikum für Berufswechsler bei der Polizei Westhessen

Wiesbaden (ots) – Das Polizeipräsidium Westhessen bietet die Möglichkeit eines

Praktikums für Berufswechsler und Quereinsteiger (21 bis 35 Jahre) an.

Sich für einen neuen Arbeitgeber zu entscheiden, ist mit vielen Faktoren

verbunden. Um die Entscheidung zu erleichtern, können Interessierte, welche die

formalen Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sich für ein fünftägiges

Praktikum, vom 16. bis 20. Mai 2022, bewerben. In den fünf Tagen werden

spannende Einblicke in den Wechselschichtdienst sowie in die tagesaktuelle

Fallbearbeitung eines Kommissariats gewährt und es gibt einen ersten

Vorgeschmack was DICH im Dienst bei der hessischen Landespolizei erwarten wird.

Bewerbungen für das Praktikum können bis zum 28.04.2022 per Mail an:

Nachwuchswerbung.PPWH@polizei.hessen.de gesandt werden.

Nach dem Praktikum ist die Bewerbungsfrist für das duale Studium mit Gehalt noch

nicht verstrichen, so dass es am 05. September 2022 bei der hessischen Polizei

losgehen kann.

Mehr Infos unter: www.karriere.polizei.hessen.de

VW Golf gestohlen – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Walkmühltalanlagen, Sonntag, 10.04.2022, 17.00 Uhr bis Mittwoch,

13.04.2022, 15.00 Uhr

(ps) Unbekannte Täter haben zwischen dem vergangenen Sonntagabend und

Mittwochnachmittag einen Pkw in Höhe der Walkmühltalanlagen 24 entwendet.

Nachdem die Diebe zunächst die Sicherheitseinrichtungen des am Fahrbahnrand

geparkten VW Golf auf unbekannte Art und Weise überwunden hatten, entwendeten

Sie den grauen Kompaktklassewagen komplett und flüchteten in unbekannte

Richtung. Zuletzt war das Kennzeichen „WI-CH 999“ am Fahrzeug angebracht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Mehrere Lenkräder, Airbags und Fahrzeugembleme ausgebaut und entwendet,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Rüthstraße, Hasengartenstraße, Samstag,

09.04.2022, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 13.04.2022, 20:30 Uhr

(ps) Gleich aus mehreren in Tiefgaragen geparkten Fahrzeugen im Bereich

Wiesbaden Südost, entwendeten unbekannte Täter zwischen dem vergangenen

Samstagmittag und Mittwochabend Lenkräder, Airbags und zwei Fahrzeugembleme.

Dabei gingen die auf Mercedes und BMW-Fahrzeuge fokussierten Täter immer gleich

vor. Nachdem Sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der jeweiligen Tiefgarage

verschafft hatten, traten die Täter an die Fahrzeuge heran und brachen die

Schlösser der Fahrertüren auf. Aus dem so geöffneten Fahrzeug wurden bei allen

betroffenen Fahrzeugen entweder der im Lenkrad befindliche Airbag, oder direkt

das gesamte Lenkrad ausgebaut und entwendet. Bei zwei der sechs beschädigten

Fahrzeuge wurden darüber hinaus noch die in der Front befindlichen

Fahrzeugembleme („Mercedes-Stern“) ausgebaut und ebenfalls entwendet. Der

dadurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000EUR. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Unbekannter zerkratzt Lack mehrerer Autos, Wiesbaden, Nordost, Rothstraße,

13.04.2022, gg. 22.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in der Wiesbadener Rothstraße durch Vandalismus an

geparkten Pkw ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro verursacht. Gegen

22.00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter den Lack von insgesamt sieben geparkten

Autos. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Mann Mitte 30

gehandelt haben. Er sei circa 175cm groß gewesen und habe dunkle Kleidung sowie

eine dunkle Basecap getragen. Mitgeführt habe er zwei Jutebeutel. Die

Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(0611) 345 – 2140 entgegen.

Transporter verliert Steine – Unfall verursacht, Wiesbaden-Frauenstein, A 66,

Donnerstag, 14.04.2022, 11:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag verlor ein Transporter auf seiner Fahrt von Wiesbaden in

Richtung Rheingau Teile seiner Ladung und verursachte damit einen nachfolgenden

Unfall. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge

befuhr ein grauer Sprinter oder Transporter mit Ladefläche die rechte Spur der A

66 in Richtung Rüdesheim. In Höhe Wiesbaden-Frauenstein verlor das Fahrzeug

Teile seiner Ladung in Form von Steinen. Der Fahrzeugführer habe diese daraufhin

teilweise wieder einsammeln können. Kurz darauf fuhr jedoch ein 61-Jähriger mit

seinem BMW auf der besagten Spur und sei hierbei über einen zurückgebliebenen

Stein gefahren. Dies habe zu einem Schaden im Bereich der Front geführt. Der

Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiautobahnstation sucht Zeuginnen und Zeugen, die unter der (0611)

345-4140 Hinweise zu dem grauen Transporter / Sprinter geben können.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der

Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Freitag: B 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Person auf Baukran in 60 Metern Höhe eingeklemmt

Bei einem schweren Arbeitsunfall wurde am Mittag eine Person auf einem Baukran in ca. 60m Höhe eingeklemmt. Die Rettung gestaltete sich aufwendig, dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Am heutigen Mittag gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr Wiesbaden gemeinsam mit dem Rettungsdienst zu einer Baustelle in der Stegerwaldstraße gerufen. Den Einsatzkräften wurde eine eingeklemmte Person in ca. 60 m Höhe gemeldet. An der Einsatzstelle wurde ein ca. 30 Jähriger Mann, der sich bei Arbeiten an dem Baukran mit der Hand in der Winde des Lastseiles eingeklemmt hat, vorgefunden. Das Eigengewicht des Lasthakens sowie aller Laststränge lagen noch vollständig auf der Hand auf. Zur Erstversorgung und weiteren Erkundung stieg Personal der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gesichert zum Verletzten vor. Um die Last von der Hand zu nehmen wurde neben einer Drehleiter ein Flaschenzug der Feuerwehr eingesetzt. Durch das verringerte Gewicht konnten die Einsatzkräfte die letzten Millimeter des Drahtseiles mit einer Brechstange anheben und so die Person befreien. Nach erfolgreicher technischen Rettung wurde die Person durch Mitglieder der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Wiesbaden und der Polizeifliegerstaffel Hessen mittels Hubschrauber und Winde sicher zu Boden gebracht. Von dort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus verbracht. Diese technisch sehr aufwendige Rettung stellte für alle beteiligten einen besonderen Einsatz dar. Koordiniert wurden die Einsatzmaßnahmen durch den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie den Einsatzleitdienst der Feuerwehr Wiesbaden. Am Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, Kräfte aller drei Berufsfeuerwehrwachen sowie die Polizei Hessen mit einem Streifenwagen und einem Hubschrauber. Der Einsatz dauerte ca. 2 Stunden. Um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Frauenstein, Dotzheim, Sonnenberg sowie Kastel und Nordenstadt in Bereitschaft in den Feuerwehrhäusern versetzt, es fielen hier keine weiteren Feuerwehreinsätze an.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs,

Taunusstein-Beidenstadt / Bundesstraße 417, Mittwoch, 13.04.2022, 23:00 Uhr /

Donnerstag, 14.04.2022, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag zogen Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach

gleich zwei Personen aus dem Verkehr, welche im Verdacht stehen, unter dem

Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Zunächst fiel den Beamten gegen 23:00 Uhr

ein Dacia Sandero auf der Aarstraße bei Taunusstein-Bleidenstadt auf. Im Rahmen

einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer Hinweise

auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein anschließender Test erhärtete den

Verdacht. Daraufhin musste der Mann die Polizeistreife mit zur Dienststelle

begleiten, wo bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde.

Kurze Zeit später der nächste Verstoß, diesmal eine Fahrerin eines Mini Coopers.

Die 24-Jährige wurde von den Polizisten auf der B 417 einer Kontrolle

unterzogen. Hier konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand

allem Anschein nach ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nachdem

ein Test positiv ausfiel musste auch sie eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen. In beiden Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Schwarzes Zweirad flüchtet nach Unfall, B 417 zwischen Hünstetten-Görsroth

und Hünstetten-Wallbach Mittwoch, 13.04.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag flüchtete der Fahrer eines motorisierten Zweirades

nach einem Unfall auf der B 417 zwischen Görsroth und Wallbach. Gegen 15:00 Uhr

befuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW X2 die Bundesstraße in Richtung Wallbach.

Hier habe er auf einen linksseitigen Parkplatz abbiegen wollen. Als der Mann zum

Abbiegen ansetzte, habe zeitgleich ein hinter ihm fahrender Kraftradfahrer zum

Überholen auf der Bundesstraße angesetzt und sei offenbar vom Abbiegevorgang des

BMW überrascht worden. Das Zweirad samt Fahrer sei zu Fall gekommen und gegen

das Heck des Pkw gestoßen. Als sich der 35-jährige bei dem verunfallten

Zweiradfahrer nach dessen Gesundheitszustand erkundigt habe, sei dieser

aufgestanden und mit seinem Gefährt in Richtung Wallbach geflüchtet. Am BMW

entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Es soll sich um ein schwarzes Kraftrad mit Rüdesheimer Kennzeichen gehandelt

haben. Der Fahrer sei etwa 30-40 Jahre alt gewesen. Er sei leicht untersetzt

gewesen und habe braungraue Haare gehabt. Er habe blaue Jeans und eine dunkle

Motorradjacke getragen.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Unfall unter der (06126) 9394-0

entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.