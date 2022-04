Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wölfersheim: Am Bahnhof zusammengeschlagen

Am Donnerstagmorgen ist am Wölfersheimer Bahnhof ein junger Mann von zwei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Warum es gegen 5.30 Uhr zu dem gewalttätigen Übergriff gekommen war, bedarf nun weiterer Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Geschädigte in Richtung Kreisverkehr einem Fahrzeug nachgelaufen, in welches er einsteigen wollte. Dort seien zwei Unbekannte hinzugekommen, die auf den 20-Jährigen einschlugen, sodass dieser zu Boden ging. Dann sollen die beiden noch mehrmals auf ihn eingetreten und sich schließlich in Richtung Industriestraße entfernt haben.

Einer der Täter soll eine blaue Jeans sowie eine pinke Jacke getragen haben. Der andere war demnach bekleidet mit dunkler Hose und Sweatshirt und führte ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei in Friedberg ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Wöllstadt: CLK an Unfallort zurückgelassen – Wer saß am Steuer?

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagvormittag (07.04.2022) ermittelt die Friedberger Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Am Lachengraben (OT Nieder-Wöllstadt) war gegen 11.45 Uhr ein schwarzer Mercedes aus Richtung Rewe-Markt kommend in Richtung Friedberger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer in einer Linkskurve die Kontrolle über den CLK, kam von der Straße ab und landete geradewegs auf einer Grünfläche. Zeugenangaben zufolge hatten zunächst zwei Männer vergeblich versucht, das Auto aus dem unbefestigten Untergrund wieder herauszumanövrieren. Als die verständigten Polizeibeamten wenig später an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von den beiden Personen jede Spur. Die Schutzleute ließen das Coupé, an welchem bulgarische Kennzeichen angebracht waren, sicherstellen.

Da nach wie vor weder feststeht, wem das Fahrzeug gehört, noch, wer zur Unfallzeit an dessen Steuer saß, bitten die Ermittler um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Echzell: Einbruch in Firmengebäude

In ein aktuell leerstehendes Gewerbegebäude nahe der Bingenheimer Kronstraße sind Straftäter im Zeitraum von Mittwoch, 6.4.22 bis Samstag, 9.4.22 eingebrochen, indem sie ein dortiges Fenster einschlugen. In den Räumlichkeiten hatte man anschließend Alkohol konsumiert, Vandalismusschäden verursacht und letztlich einen Computer inklusive Bildschirm und weiterem Zubehör gestohlen. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Autoscheiben gingen zu Bruch

Aus einem weißen Audi stahlen Diebe zwischen Mittwochabend (20.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.30 Uhr) Bargeld, Kleidung sowie das Autoradio. Der A3 parkte im Tatzeitraum auf dem Stellplatz oberhalb des Grillplatzes des Berufsförderungswerkes in der Huizener Straße. Um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen hatten die Straftäter zuvor mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Die Polizei in Bad Vilbel bittet unter Tel. 06101/54600 um sachdienliche Hinweise.