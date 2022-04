Haiger: Fassade beschmiert –

In der Straße „Klingelwiese“ beschmierten Unbekannte die Fassade eines Hauses. Die Täter brachten mit roter Farbe zwei Penisse sowie den Schriftzug „HURE“ auf den Putz auf. Der Besitzer stellte die Schmierereien am Dienstagnachmittag (12.04.2022), gegen 16.00 Uhr fest. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Parkplatzrempler vorm Takko –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Parkplatz des Haiger-Centers in der Bahnhofstraße abgestellten Skoda zurückließ. Am Mittwoch (13.04.2022), zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr touchierte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange eines schwarzen „Superb“ und fuhr anschließend davon. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: Graffiti gesprüht –

Unbekannte Schmierfinken ließen in der Laaspher Straße Graffiti an den Fassaden eines Firmengebäudes und eines Versorgungspunktes eines Gasversorgers zurück. Die Schmierereien stellen sogenannte „Tags“, Signaturkürzel des Graffiti-Sprühers, dar. Angaben zu den Sachschäden können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu den Sprayern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg: Aus Gartenhütte bedient –

Diebe suchten einen Kleingarten im Bereich der Siegener Straße, im sogenannten „Hohenrain“, auf. Im Zeitraum vom 04.04.2022 (Montag) bis zum vergangenen Montag (11.04.2022) drangen die Täter in die Hütte ein und ließen eine Motorsense und weitere Gartenwerkzeuge mitgehen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Gelber Roller geklaut –

Nach dem Diebstahl eines Rollers bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Gestern Nachmittag (13.04.2022), gegen 13.25 Uhr meldete die Besitzerin ihren gelben Aprilia-Roller als gestohlen. Das Moped vom Typ „Amico 50“ stand in der Straße „Hohl“ vor der Hausnummer 20 – an dem Roller war das Versicherungskennzeichen „050-WPA“ aus dem Jahr 2021 angebracht. Wer hat die Diebe beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des gelben Rollers machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: C-Klasse angefahren und abgehauen –

In der Theodor-Westerburg-Straße beschädigte in flüchtiger Unfallfahrer einen geparkten Mercedes Benz. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden an der schwarzen C-Klasse zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Flüchtige am Montag (11.04.2022), zwischen 08.20 Uhr und 09.00 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange prallte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Bischoffen – B 255: Biker zu flott unterwegs –

Mit leichten Verletzungen überstand ein Motorradfahrer einen Sturz an der Zollbuche. Gestern Nachmittag (13.04.2022) war der in Lohra lebende Biker mit seiner Suzuki von Gladenbach in Richtung Aartalsee unterwegs. Offensichtlich schätzte er den Streckenverlauf falsch ein und fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve ein. Durch seine Vollbremsung verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort riss er zwei Verkehrszeichen aus dem Boden und kam unterhalb einer Böschung zum Liegen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Der 30-Jährige kam mit Verdacht auf ein leichtes Schädelhirntrauma sowie Prellungen in die Uni-Klinik Marburg. Den Totalschaden an der Suzuki schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Die Maschine musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Reparatur der beiden Verkehrszeichen werden weitere 400 Euro fällig.

Wetzlar: Berauscht durch Wetzlar fahren –

Wetzlarer Polizisten zogen gestern Abend (13.04.2022) zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 18.45 Uhr fiel einer Streife in der Nauborner Sttraße die Fahrweise eines Benzfahrers auf. Sie stoppten die M-Klasse und stellten fest, dass der 45-jährige Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest wies dem Wetzlarer die Einnahme von Amphetamin sowie THC nach. Um kurz vor Mitternacht erwischte es den Fahrer eines Opel Corsa. Der 33-Jährige wurde von den Ordnungshütern in der Zuckergasse kontrolliert. Da er eine Alkoholfahne hatte, ließen die Polizisten den Wetzlarer pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,14 Promille an. Beide Autofahrer mussten mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihnen ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Opelfahrers sicher.

Wetzlar-Hermannstein: Zusammenstoß fordert Schwerverletzten –

Heute Mittag (14.04.2022) prallten auf der Hermannsteiner Straße ein Mercedes und ein Ford zusammen. Der Fahrer des Fords wird mit schweren Verletzungen im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Um kurz vor 12.00 Uhr überquerte die 62-jährige Fahrerin des Mercedes die Hermannsteiner Straße von der Dillstraße kommend in Richtung Huthstraße. Dabei übersah sie den von Wetzlar aus herannahenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Ford auf dem Dach. Der 80-jährige Aßlarer im Ford trug schwere Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Die in Wetzlar lebende Unfallfahrerin blieb unverletzt. Die Hermannsteiner Straße musste während der Bergungsarbeiten und der sich anschließenden Reinigungsarbeiten bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 17.000 Euro.

Wetzlar-Garbenheim: Kennzeichen verschwunden –

Mit den beiden Nummernschildern eines Audi A6 Kombi machten sich Diebe in der Straße „Raubach“ auf und davon. In der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) montierten die Täter die Kennzeichen ab. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Nummernschilder „WZ-MR 120“ nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms: Siebdruckplatten aus Holzhandlung gestohlen –

Auf Beute aus einem Holzhandel hatten es Einbrecher in der Bahnhofsallee abgesehen. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor gewaltsam Zutritt in den Betrieb und ließen 86 braune Siebdruckplatten mitgehen. Die 2,50 x 1,25 Meter großen Platten haben einen Wert von rund 6.000 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (12.04.2022) auf Mittwoch (13.04.2022) an der Firma beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Bahnhofsallee Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Bande klaut Zigaretten im Aldi – Vier Diebe in Dillenburg festgenommen

Am Montagnachmittag (11.04.2022) suchte ein Diebes-Quartett den Aldi-Markt in der Rolfesstraße auf. Dillenburger Polizisten nahmen die vier Georgier fest, einer der Männer wurde per Haftbefehl gesucht.

Gemeinsam suchte die Gruppe den Aldi-Markt auf. Im Kassenbereich verwickelten zwei Männer die Kassiererin in ein Gespräch, während ihre beiden Komplizen die Zigarettenbox aufbrachen und über 100 Zigarettenschachteln in einen Rucksack und zwei Plastiktüten stopften. Anschließend schlichen sich die beiden mit ihrer Beute an der Kasse vorbei und alle vier verließen den Markt. Sofort alarmierte die Kassiererin die Dillenburger Polizei. Einer Streife gelang es drei Täter an ihrem im Fichtenweg geparkten Auto festzunehmen. Wenig später klickten auch beim vierten die Handschellen – ihn machte eine Zivilstreife in der Rolfesstraße dingfest. Zudem stellten die Polizisten den Rucksack und die Tüten mit den rund 1.000 Euro teuren Zigaretten sicher. Auf der Wache der Dillenburger Polizeistation folgten die erkennungsdienstliche Behandlung und ihre Vernehmungen. Auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwaltes mussten die Männer die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen die 37, 32, 30 und 23 Jahre alten Männer mit georgischer Staatsbürgerschaft ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Bandendiebstahls.

Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls in Höhe von rund 250 Euro vor. Der Georgier zahlte den geforderten Betrag und wandte so eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstraße ab. Seine Komplizen sind bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Wetzlar setzte eine Sicherheitsleistung fest. Im Anschluss wurde das Quartett aus dem Polizeigewahrsam entlassen.