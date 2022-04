Gießen – Die Polizei-News

Hungen: Einbruch in Halle

Eine Lagerhalle in der Untertorstraße geriet in den Letzten Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 21.45 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch. Sie brachen in die Halle ein und entwendeten daraus mehrere Elektrogeräte in Höhe von etwa 2.500 Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzten.

Hungen: Gemeindehaustür beschädigt

Im Liebfrauenweg beschädigten Unbekannte zwischen 16.00 Uhr am Montag (08. April) und 14.30 Uhr am Mittwoch (13. März) die Tür eines Gemeindehauses. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06402/9143-0 entgegen.

Linden: VW Crafter gestohlen

In der Hüttenberger Straße in Großen-Linden entwendeten Unbekannte vom Gelände einer Autovermietung einen VW Crafter. Der Diebstahl des weißen Fahrzeugs ereignete sich zwischen 21.45 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Crafter und der Kennzeichen GI-TS 171 geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Portemonnaie liegen lassen

Ein Dieb nutzte die Gelegenheit, als ein 28-jähriger in einem Fast-Food-Restaurant im Schiffenberger Weg auf einem Tisch sein Portemonnaie vergaß und nahm es mit. Der Besitzer verließ am Montag gegen 13.30 Uhr die Lokalität. Als er den Verlust feststellte und um 14.00 Uhr in das Restaurant zurückkam, war die Geldbörse schon nicht mehr da. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Hakenkreuz an Mauer

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Mauer eines Gebäudes im Holbeinring. Die Tat ereignete sich bereits im März, zwischen Montag (21. März) und 27. März). Der Staatschutz der Kriminalpolizei in Gießen bittet um Mithilfe: Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Sprayern machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0641/7006-6555 entgegen.

Rabenau: Tauben entwendet

Zwischen Freitag (08.04.2022) und Samstag (09.04.2022) wurden in einer Kleingartenanlage in Londorf (Ortsrandlage Richtung Nordeck nahe der Landesstraße 3089) Rassetauben entwendet. Die Unbekannten betraten die Anlage und entwendeten offenbar gezielt sieben Tauben der Rasse deutsche „modeneser Schietti“ Die Tiere wurden in entsprechenden Behältnissen und höchstwahrscheinlich in einem PKW abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Langgöns: Kradfahrer schwerverletzt

Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 18-jährigen Motorradfahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der in Langgöns lebende Fahrer war am Mittwochabend, gegen 18.35 Uhr auf der Landstraße 3133 zwischen Niederkleen und Langgöns unterwegs. An der Einmündung zur Autobahn 485 stieß er mit dem Kastenwagen eines 26-jährigen aus Gießen zusammen, welcher von der Autobahn nach links auf die Landstraße Richtung Niederkleen abbog. Nach einer ersten Untersuchung trug der 18-Jährige eine Knie- sowie Schulterverletzung davon. Das Kraftrad des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 9.000 Euro.

Biebertal: Kontrolle verloren – Schwere Verletzungen

Auf der Landstraße 3047 verlor Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Kradfahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 16.45 Uhr war der im Lahn-Dill-Kreis lebende Biker von Fellinghausen nach Frankenbach unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Renault einer 54-Jährigen kollidierte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, sowie Polizeibeamte kümmerten sich um die sehr schweren Beinverletzungen des jungen Mannes kümmern. Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und wegen Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Gießen: Stoßstange touchiert

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem VW Touran nach einer Unfallflucht kosten, nachdem ein Unbekannter in der Karl-Benner-Straße den geparkten PKW zwischen 20.00 Uhr am Dienstag und 11.00 Uhr am Mittwoch offenbar beim Vorbeifahren die hintere Stoßstange auf der linken Seite touchierte.