Wasserrohrbruch sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Kassel (ots) – Gegen 05:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen 14.04.2022 beim Notruf der Polizei sowie der Feuerwehr große Mengen an Wasser, die aus der Fahrbahn der Ihringshäuser Straße (B3) hinunterliefen. Eine erste Inaugenscheinnahme durch eine Streife des Polizeireviers Nord in Vellmar ergab einen massiven Wasserrohrbruch.

Feuerwehr, Polizei sowie die Städtischen Werke (Korrekte Firmierung: Kassel Wasser) sind derzeit vor Ort. Die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Fuldatal ist gesperrt, Dauer und Ausmaß des Schadens sind derzeit noch nicht abzusehen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Einbruch in Reihenhaus im Herwigsmühlenweg

Kassel-Bettenhausen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus im Herwigsmühlenweg in Kassel suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten haben. Ereignet hatte sich die Tat im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 14:00 Uhr, und Mittwochabend 13.04.2022 um 18:40 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Einbrecher über die Haustür eingestiegen, nachdem sie diese mit mitgebrachtem Werkzeug aufgehebelt hatten. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen.

Mit vorgefundenem Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter letztlich über die aufgebrochene Haustür wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

