Spritztour ohne Führerschein

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 gegen 08:00 Uhr fiel einer Streife der Polizei Frankenthal ein Pkw auf, an welchem Kennzeichen ohne gültige Zulassungsstempel angebracht waren. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Kennzeichen nicht für diesen Pkw ausgegeben wurden.

Zudem konnte der 17-jährige Fahrer des Pkw keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Fahrt wurde beendet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Freitag 08.04.2022 bis Sonntag 10.04.2022 ereignete sich in der Pierstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher ohne Angaben von Personalien die Unfallstelle verließ. Das Fahrzeug des Verursachers müsste im Bereich der Front- oder Heckstoßstange im Rahmen des Parkvorgangs beschädigt worden sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.