Beleidigung von Polizeibeamten via Notruf

Speyer (ots) – Eine 20-jährige Frau kontaktierte am Mittwochmorgen 13.04.2022 um 07:45 Uhr mehrfach die Polizei über den Notruf. Schnell war klar, dass die junge Frau keinen Notfall hatte. Stattdessen schrie sie den Polizeibeamten an und wollte mitteilen, dass sie einen Termin beim Amtsgericht absagen wollte.

Als der jungen Frau erklärt wurde, dass das Amtsgericht noch geschlossen sei und sie zu den Öffnungszeiten dort anrufen müsse, zeigte sie sich darüber so verärgert, dass sie anfing die Polizeibeamten am Telefon mehrfach zu beleidigen. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.Verkehrsunfall: Am Steuer eingeschlafen?

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 14.04.2022 um 00:05 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße ein Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer kam ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Betonpoller.

Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass den jungen Mann am Steuer ein sogenannter “Sekundenschlaf” überkam und er deshalb nicht mehr die Spur halten konnte. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Er verursachte einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – In der Nacht zu Donnerstag konnte um 00:10 Uhr ein 34-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße unterzogen werden. In seinem Fahrzeug konnten die Beamten mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände auffinden. Es wurde ein selbstgebauter Schlagring, ein Springmesser und ein Schlagstock sichergestellt. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren nach Verstoß gegen das Waffengesetzt.

Zu einer weiteren Verkehrskontrolle kam es bereits am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße n Speyer. Hier konnte ein 45-jähriger Fahrer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.