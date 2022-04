Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Im Rahmen einer Unfallaufnahme am Mittwoch 13.04.2022 gegen 17:20 Uhr in der Schauernheimer Straße, stießen auf der gegenüber liegenden Seite 2 Radfahrer zusammen. Ein 71-jähriger Radfahrer fuhr den Geh-/Fahrradweg vom Seebachring in Fahrtrichtung Schauernheimer Straße. An der Einmündung übersah der 71-Jährige eine querende 77-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die 77-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 71-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Trickdiebstahl aus Wohnung

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Mittwoch 13.04.2022 gegen 11:10 Uhr, wurde eine Anwohnerin im Hof ihres Anwesens in der Schloßstraße durch einen unbekannten Mann (ca. 165cm groß, ca. 50 Jahre alt, dunkle Jacke + Basecap) angesprochen und nach Arbeit gefragt. Nachdem dies durch die Anwohnerin verneint wurde, verließ der Mann die Örtlichkeit.

Im Nachgang stellte die Frau fest, dass ein 3-stelliger Bargeldbetrag aus dem Haus entwendet wurde. Während die Dame durch den Unbekannten im Hof abgelenkt wurde, verschaffte sich vermutlich ein weiterer Täter über die geöffnete Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete das Bargeld aus dem Geldbeutel.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Verschließen Sie, auch bei einem nur kurzzeitigen Verlassen der Wohnung, alle Fenster und Türen. Auch gekippte Fenster sind durch Einbrecher einfach und schnell zu öffnen.

Kontrolltag der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochvormittag 13.04.2022 wurden auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 25 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 103 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 150 EUR und einen Punkt nach sich. Bei einer am Mittag durchgeführten Kontrollstelle am Südbahnhof wurden 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 2 Handyverstöße festgestellt.

Ein 42-jähriger PKW Fahrer wurde aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurts einer Mitfahrerin kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Beamten auch auf, dass ein auf dem Rücksitz befindliches Kind nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Der Fahrer, sowie dessen Beifahrerin beschwerten sich von Beginn an lautstark über die polizeiliche Kontrolle. Da die Ehefrau des Fahrers mehrfach die Kontrolle störte, musste dieser ein Platzverweis erteilt werden, welchem sie nur zögerlich nachkam. Die Frau forderte Passanten auf, die Kontrolle zu filmen. Aufgrund der beiden Gurtverstöße wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle über das Verhalten der Beteiligten in Kenntnis gesetzt.

Am Nachmittag wurden die Ortschaften Schifferstadt und Mutterstadt in Bezug auf Einbruchsprävention in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei verstärkt bestreift. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten bei den Kontrollen nicht erlangt werden.