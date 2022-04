Homberg-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 14.04.2022 gegen 09:40 Uhr, entkleidete sich ein 22-jähriger Eritreer in einer Bankfiliale in der Kasseler Straße. Der Mann legte sich dort vor den Augen der Kundschaft und Angestellten auf den Boden und onanierte. Wenig später verließ der Mann die Bankfiliale und hielt sich im Bereich der Kasseler Straße/Drehscheibe auf.

Auch hier mussten Passanten das Geschehen mitverfolgen. Kurz darauf gelang einer herbeigerufenen Streife der Polizeistation Homberg den Eritreer widerstandslos festzunehmen.

Was genau den Mann dazu bewegte, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen