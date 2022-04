Bad Dürkheim: Offene Forschungswerkstatt „Frühling“ und Öffnungszeiten an Ostern 2022

Bad Dürkheim – Am 24. April 2022 findet im Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim eine offene Forschungswerkstatt zum Thema „Frühling“ statt. Zwischen 11 und 16 Uhr können Gäste aller Altersgruppen zum normalen Museumseintritt ohne Anmeldung an der Veranstaltung teilnehmen.

Mitten im April ist der Frühling voll in Fahrt. Blüten, Blattaustrieb, Vogelgesang und Krötenlaich – alles weist schon auf den Sommer hin. In dieser offenen Forschungswerkstatt geht es raus in den Museumsgarten, um den aktuellen Frühling zu entdecken, und drinnen kann zum Thema experimentiert und gestaltet werden.

Wie sieht es in einer Knospe aus? Gibt es auch bei Blumen Männchen und Weibchen? Welche Blütenfarbe ist gerade angesagt? Warum tragen Honigbienen Höschen? Woraus baut welcher Vogel sein Nest? Diesen und weiteren Fragen können EntdeckerInnen in der Frühlingswerkstatt nachgehen.

Wasserfarben, Buntstifte, Knete, Papier und Co. laden dazu ein, die Ergebnisse zu dokumentieren und kleine Modelle zu bauen.

Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum ist an Karfreitag, Ostersonntag und auch am Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag ist der Eintritt frei.

Gemäß den aktuellen Corona-Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz gilt im Pfalzmuseum für BesucherInnen keine Maskenpflicht mehr. Zum Schutz der Gäste und Museumsangestellten empfiehlt das Museum jedoch allen Gästen, in den Ausstellungsräumen eine Maske zu tragen. Bitte achten Sie auch weiterhin darauf, einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gästen einzuhalten und die Hände zu desinfizieren.