Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.04.2022

Haßloch: Versuchter Benzindiebstahl

Haßloch (ots) – Drei Männer versuchten in der vergangenen Nacht gegen 02.55 Uhr aus einem geparkten PKW in der Schillerstraße in Haßloch Kraftstoff zu entwenden. Die Täter wurden von dem aufmerksamen Geschädigten jedoch ertappt und flüchteten unerkannt von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Dem 67-jährigen Geschädigten wurde ein paar Tage zuvor schon einmal auf gleiche Weise Benzin aus seinem Fahrzeug entwendet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang insbesondere in den Abend- und Nachtstunden auf verdächtige Personen zu achten, die geeignete Behältnisse zum Abtransport von Kraftstoff mit sich führen und diese umgehend der Polizei zu melden.

Haßloch: Ladung verloren

Haßloch (ots) – Ein 64-jähriger Mann aus Haßloch wollte am gestrigen Mittwoch eine Fuhre Betonsteine transportieren. Im „Biene-Maja-Kreisel“ in Haßloch verselbstständigten sich jedoch die Steine aufgrund mangelnder Ladungssicherung und fielen auf die Fahrbahn. Die Örtlichkeit wurde für die Dauer von 1,5 Stunden durch die Polizei abgesichert, während der Verantwortliche die Steine schließlich in zwei Fuhren nach Hause transportierte – ordnungsgemäß gesichert. Er wird neben dem zu erwartenden Bußgeld vermutlich auch die Kosten des Polizeieinsatzes übernehmen dürfen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):