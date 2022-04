Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: 20-Jährige vor Fehler bewahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.04.2022 gegen 02:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife eine 20-jährige Frau in der Von-der-Tann-Straße, die schwankend auf einen E-Scooter einer Leihfirma zusteuerte und diesen offensichtlich benutzen wollte. Bei der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von mehr als einer Promille. Die geplante Fahrt mit dem E-Scooter wurde unterbunden und die 20-Jährige über mögliche Folgen aufgeklärt.

Neustadt: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.04.2022 gegen 17:00 Uhr kam es in der Talstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 33-jährige Radfahrer fuhr in der Talstraße in Höhe des Walter-Engelmann-Platzes hinter einem Pkw her, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radler bemerkte das zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 33-Jährige überschlug sich und erlitt mehrere Schürfwunden. Der Sachschaden bei Fahrzeug und Fahrrad war gering.

